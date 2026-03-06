EU-zászlós egyenruhában a frontra

Kétszer nem lehet ugyanabba a folyóba lépni – mondta Herakleitosz, a görög filozófus. Szomorúan veszem tudomásul, hogy tévedett az antik bölcs, nagyon is lehet. 2015-ben, amikor Magyarországon keresztül masíroztak illegális migránsok százezrei, az Orbán Viktor vezette kormány radikális lépésre szánta el magát. Lezárta a déli határt, kerítéssel akadályozta meg, hogy a hódítók csapatai megszálljanak bennünket. Amikor erről kérdeztek hazánkban szakértőnek mondott embereket, akkor nem a feltételezett szakmai ismereteik, tapasztalataik szerint nyilatkoztak, hanem politikai hovatartozásuk alapján. Így aztán egy olyan vita bontakozott ki, amely a szakmai érveket tökéletesen figyelmen kívül hagyta.

Hát ezért érzem azt, hogy napjainkban újra belegázoltunk ugyanabba a képzeletbeli folyóba. Ismét megindult egy teljesen szakmaiatlan, ám annak álcázott politikai vita az Ukrajna jelentette biztonsági fenyegetésről. Úgy megyünk bele a választási kampányba, hogy a legfőbb törésvonalat az jelenti, hogy ki miként ítéli meg az ukrán–magyar viszonyt, az orosz–ukrán háború jelentette biztonsági fenyegetést. Háborús uszítás vagy valós fenyegetés – ez itt a kérdés.

A baloldali média és hangadói felsorakoztak és egymást is erősítve igyekeznek meggyőzni minket, hogy Zelenszkij elnök és emberei, valamint nyugati támogatóik semmiféle veszélyt nem jelentenek Magyarországra. Ez csak háborús uszítás, pánikkeltés, előre megtervezett ócska kampányfogás, ellenségkreálás. Sőt, szerintük ez a rémületkeltés már a gyerekeket is fenyegeti, mert azt álmodják, hogy egy másik ország megtámadja hazánkat.

Mindezeket alátámasztandó, csatasorba álltak régi, kipróbált embereik. A balliberális sajtóban sztárolt „Oroszország-szakértő” nem lát semmiféle ukrán érdeket a magyar energiaellátás elleni támadás mögött. Így persze semmiféle ukrán veszély nem fenyeget. Szerinte mivel a magyar kormány nem aktiválta a NATO híres 5. cikkelyét, bizonyítja, hogy ez nettó hazugság. Sőt ha valami mégis történne, az szerinte biztos, hogy nem ukrán akció lesz. Az egy ideje hallgató egykori vezérkari főnökünk is megszólalt. Szerinte a NATO-ban külön szakmai központ foglalkozik az ilyen helyzetek kezelésével. Csak éppen azt nem teszi hozzá a nemrég még Ukrajnát éltető katona, hogy a sor végén nem katonabürokraták védik meg az országot, hanem a nemzet hadserege. A NATO 5. cikkelyét legutóbb akkor aktiválták, amikor 2001. szeptember 11-én az al-Kaida megtámadta az Egyesült Államokat. A védelem első lépcsőjét akkor is az amerikai hadsereg jelentette.