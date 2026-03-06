idezojelek
Vélemény

EU-zászlós egyenruhában a frontra

A balliberális sajtóban sztárolt „Oroszország-szakértő” nem lát semmiféle ukrán érdeket a magyar energiaellátás elleni támadás mögött.

Horváth József
2026. 03. 06.
Kétszer nem lehet ugyanabba a folyóba lépni – mondta Herakleitosz, a görög filozófus. Szomorúan veszem tudomásul, hogy tévedett az antik bölcs, nagyon is lehet. 2015-ben, amikor Magyarországon keresztül masíroztak illegális migránsok százezrei, az Orbán Viktor vezette kormány radikális lépésre szánta el magát. Lezárta a déli határt, kerítéssel akadályozta meg, hogy a hódítók csapatai megszálljanak bennünket. Amikor erről kérdeztek hazánkban szakértőnek mondott embereket, akkor nem a feltételezett szakmai ismereteik, tapasztalataik szerint nyilatkoztak, hanem politikai hovatartozásuk alapján. Így aztán egy olyan vita bontakozott ki, amely a szakmai érveket tökéletesen figyelmen kívül hagyta.

Hát ezért érzem azt, hogy napjainkban újra belegázoltunk ugyanabba a képzeletbeli folyóba. Ismét megindult egy teljesen szakmaiatlan, ám annak álcázott politikai vita az Ukrajna jelentette biztonsági fenyegetésről. Úgy megyünk bele a választási kampányba, hogy a legfőbb törésvonalat az jelenti, hogy ki miként ítéli meg az ukrán–magyar viszonyt, az orosz–ukrán háború jelentette biztonsági fenyegetést. Háborús uszítás vagy valós fenyegetés – ez itt a kérdés.

A baloldali média és hangadói felsorakoztak és egymást is erősítve igyekeznek meggyőzni minket, hogy Zelenszkij elnök és emberei, valamint nyugati támogatóik semmiféle veszélyt nem jelentenek Magyarországra. Ez csak háborús uszítás, pánikkeltés, előre megtervezett ócska kampányfogás, ellenségkreálás. Sőt, szerintük ez a rémületkeltés már a gyerekeket is fenyegeti, mert azt álmodják, hogy egy másik ország megtámadja hazánkat.

Mindezeket alátámasztandó, csatasorba álltak régi, kipróbált embereik. A balliberális sajtóban sztárolt „Oroszország-szakértő” nem lát semmiféle ukrán érdeket a magyar energiaellátás elleni támadás mögött. Így persze semmiféle ukrán veszély nem fenyeget. Szerinte mivel a magyar kormány nem aktiválta a NATO híres 5. cikkelyét, bizonyítja, hogy ez nettó hazugság. Sőt ha valami mégis történne, az szerinte biztos, hogy nem ukrán akció lesz. Az egy ideje hallgató egykori vezérkari főnökünk is megszólalt. Szerinte a NATO-ban külön szakmai központ foglalkozik az ilyen helyzetek kezelésével. Csak éppen azt nem teszi hozzá a nemrég még Ukrajnát éltető katona, hogy a sor végén nem katonabürokraták védik meg az országot, hanem a nemzet hadserege. A NATO 5. cikkelyét legutóbb akkor aktiválták, amikor 2001. szeptember 11-én az al-Kaida megtámadta az Egyesült Államokat. A védelem első lépcsőjét akkor is az amerikai hadsereg jelentette.

Most pedig nézzük a tényeket, mert azok, mint tudjuk, makacs dolgok. Ukrajna hetek óta elzárva tarja a Barátság kőolajvezetéket. Bevallottan politikai nyomásgyakorlás céljával, ezért külföldi szakértőket nem is enged az állítólagos sérülések kivizsgálására. Brüsszel pedig lelkesen tapsol, hisz az orosz olaj rossz olaj, mint tudjuk. Az alternatív lehetőséget kínáló horvát vezetékbe viszont Zágráb nem enged orosz olajat pumpálni, mert az túl olcsó, egyébként is orosz. Berlinben a német kancellár is a renitens magyar kormány eltávolításáról beszél. Ahogy Zelenszkij elnök is abban bízik, hogy az Orbán-kormányt áprilisban a Tisza fogja felváltani. Az ukrán titkosszolgálatok hónapok óta szinte menetrendszerűen támadnak orosz tábornokokat Moszkvában. Ahogy vasutat robbantanak messzi orosz vidéken, vagy hidat támadnak a Krímben vízen, víz alatt. Közben különböző szintű ukrán katonai parancsnokok azzal fenyegetnek, hogy a magyar miniszterelnököt „érheti” dróntámadás, vagy harckocsijaik órák alatt a Balaton partján lehetnek.

Mindeközben pedig az unió legtöbb országa háborúra készül Oroszország ellen. A francia elnök, a német kancellár, az unió néppárti frakciójának vezetője, külügyi biztosa, mind-mind erről beszél. Háború lesz, ezért támogatni kell eurómilliárdokkal Ukrajnát, és ha ez nem elég, akkor európai katonákat is küldeni kell a frontra. Ehhez pedig még több emberre lesz szükség. 

Ezért egyre-másra vezetik vissza a sorkatonaságot. A francia vezérkari főnök szerint szokni kell a gondolatot, hogy fiaink meghalhatnak a fronton. A háborúra készülő Nyugat teljesen nyíltan beszél a közelgő összecsapásról.

Úgy, hogy közben az Egyesült Államok elnöke békét akar Ukrajnában, intenzíven tárgyal az oroszokkal. A NATO belső kohéziója pedig a szemünk előtt gyengül. Az Európai Unió gazdaságilag, politikailag és biztonsági szempontból is súlyos válságban van. És ha ez mind nem lenne elég, a Közel-Kelet ismét lángol.

De mint halljuk, mindez csak riogatás. Az ukránok és nyugati finanszírozóik csupa szívjóságból fenyegetnek bennünket. Hogy térjünk észre, váltsuk le az Orbán-kormányt, és csatlakozzunk a Nyugat ármádiájához az oroszok ellen. 

Manfred Weber álma így teljesülne, és EU-zászlós egyenruhában mehetnének a fiaink a frontra. 

Ez lenne az általuk kínált szép új világ. Ilyen keserű méregpoharat már kétszer is kiittunk a XX. század háborúiban.

 Néztem egy videót, ahol egy húszas éveiben járó magyar fiatal szerint a sorkatonaság csak önvédelem, háborús rettegésben pedig csak az idős Fidesz-szavazók élnek. Kívánom neki, hogy soha ne kelljen a saját bőrén megtapasztalnia, hogy milyen naiv és megtévesztett volt. Gyorsan olvassa el Nemeskürty István Requiem egy hadseregért című könyvét és nézze meg Sára Sándor Pergőtűz című dokumentumfilmjét. Tegyék ezt sürgősen kortársai is.

A szerző a Szuverenitásvédelmi Kutatóintézet igazgatója

(Az írás még azelőtt született, mielőtt Volodimir Zelenszkij ukrán elnök halálosan megfenyegette Orbán Viktor miniszterelnököt.)

Az igazság a patrióta oldalon van

Egy következmények nélküli szekta

A Tisza-agymosás módszertana

Epstein és a rothadó világelit

