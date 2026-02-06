Rendkívüli

Hamarosan interjút ad Orbán Viktor a Kossuth rádiónak – Kövesse nálunk élőben!

A szolgálatok támadása veszélyes a nemzetbiztonságra

Nagyon aggasztó az, ahogy az ukránok igyekeznek behálózni a legnagyobb magyarországi ellenzéki formációt.

Horváth József avatarja
Horváth József
ukrajnamagyar titkosszolgálateurópai unióTisza PártkampányMagyarországnemzetbiztonság 2026. 02. 06. 5:55
Fotó: Facebook
Ahogy lassan, de mégis megyünk kifelé ebből a hideg télből, úgy forrósodik a belpolitikai légkör. Jó két hónap és választ az ország. Ilyenkor mindig elmondják a szakértők, hogy soha nem látott, durva kampányra kell felkészülnünk. Most azt gondolom, hogy ezt már nem is kell bizonygatni, hiszen benne vagyunk nyakig. Az előző kampányokhoz képest azonban van egy lényegi különbség. 

Eddig nem volt példa arra, hogy egy szomszédos állam és az Európai Unió nyíltan kimondja, sőt, ki is mutassa, hogy a tizenhat éve regnáló Orbán-kormány bukását szeretné. És nemcsak szeretné, hanem aktívan be is avatkoznak a küzdelembe.

Azt már négy évvel ezelőtt is megtapasztaltuk, hogy az akkori amerikai Biden-kormány pénzzel és külső nyomással igyekezett győzelemre segíteni egy amerikai–kanadai kalandból hazatért, helyi politikai csatában letesztelt személyt. Az eredmény ismert. Utólag azt is megtudtuk, hogy amerikai és aztán uniós alapítványokon, fedőcégeken keresztül érkező milliárdokkal, fizetett médiumokkal és tanácsadókkal dolgoztak együtt. Elég csak a Donald Trump elnökségének első napjaiban kirobbant USAID-botrányra gondolnunk, mint a titkosszolgálati befolyásolás egyik kipróbált, bejáratott eszközére. Azt kimondhatjuk, hogy az idei választási kampányban az amerikai szolgálatok, alapítványok nem aktivizálják magukat. Hiszen az amerikai–magyar kapcsolatokban új lapot nyitott Trump elnök és Orbán Viktor. Nemcsak szövetségesi, hanem már baráti viszonyról is beszélhetünk köztük.

Ennek ellenére a biztonsági helyzetünk nem lett egyszerűbb. 

Az Európai Unió vezetői olyan pénzügyi alapokat hoztak létre – például a CERV –, amelyeken keresztül konok kitartással és ádáz dühvel igyekeznek destabilizálni, lejáratni az Orbán-kormányt. Majd Európa-konform kormányt hatalomra juttatni – migráció, gender, háború, energetika,

hogy csak a legfontosabb elvárásaikat soroljuk. Ám nagy valószínűséggel ők is tudják, hogy a renitens magyaroknál ez még nem garantálja a sikert. Ezért támogatják, ösztönzik, de minimum jóleső mosollyal elnézik az ukrán kormány egyre nyíltabb beavatkozási törekvéseit a magyar belpolitikai életbe. 

Az orosz–ukrán háború kitörését megelőzően is ellenségként tekintettek a kárpátaljai magyarságra. Azóta pedig már a magyar kormányra is, mivel nem vagyunk hajlandók nyakló nélkül kiszolgálni az ukrán igényeket: legyen az fegyver, lőszer vagy pénz.

Így már nem is csodálkoztunk azon, hogy tavaly nyáron kiderült, milyen kőkemény hibridháborús műveletet indítottak hazánk ellen. Állítólagos magyar ügynökök demonstratív letartóztatása, majd hazánkban azonosított ukrán ügynökök kiszorítása, illetve letartóztatása.

Ráadásul most úgy érkezünk a kampány finisébe, hogy az ellenzéki kihívó körül egyre-másra derülnek ki furcsa ukrán kapcsolatok. Persze el is viccelhetnénk a kérdést azzal, hogy a Tisza is Ukrajnában ered. De most egyáltalán nem vicc, hanem véresen komoly dolog: Tseber Roland kapcsolatai az ukrán katonai hírszerzéssel, magával Kirillo Budanovval, tevékenysége, mozgása a Tisza politikusai körül. A volt magyar vezérkari főnöknél is ismertté vált elkötelezettsége Ukrajna iránt: Szlava Ukraini! Majd legutóbb, egy olyan ukrán szoftverfejlesztő cég tűnt fel a párt mellett, amely udvari beszállítója az ukrán hadseregnek, ezért az ukrán szolgálatok szoros ellenőrzése alatt is áll. Nagyon aggasztó és veszélyes az, ahogy az ukránok igyekeznek behálózni ezt a frissen alakult politikai formációt.

Ezért is igazán érthetetlen a számomra, hogy 

a Tisza vezetője miért támadja időről időre a magyar szolgálatokat. Ahelyett, hogy a segítségüket kérné. Ezzel ugyanis tisztázhatná a gyanút, hogy az ukránok már a pártja spájzában vannak. Annak a politikai erőnek, pártnak, amelyik Magyarországot kormányozni szeretné, hitet kell tennie az ország szuverenitásának, biztonságának megőrzése mellett. 

Ezért nem kellene elbizonytalanítani a magyar szolgálatokat. Azzal ugyanis, hogy az ellenzéki párt elnöke szerint kétezer (!) magyar titkosszolgálati szakember dolgozik ellene, illetve legutóbb már alkotmányos puccs előkészítésével, sőt választási csalással gyanúsította meg őket, ezt teszi. Az elmúlt napokban éppen ukrán politikusok, szélsőjobboldali nacionalista fegyveres csoportok vezetői fenyegették meg hazánkat.

Nagy valószínűséggel Ukrajnából indított tömeges bombafenyegetések borzolták a napokban az idegeket Kelet-Magyarországon. Ha valakik berepülő drónokkal, szabotázzsal, önmerénylettel vagy hamisított felvételekkel próbálnának pánikot kelteni és ezzel a választási kampányba beavatkozni, azok bizonyosan nem a magyar titkosszolgálatok lesznek.

Ott azon dolgoznak manapság, hogy elhárítsák az ilyen jellegű külső fenyegetéseket, támadásokat. Ezért a szolgálatok mindennemű belső megosztása, elbizonytalanítása a magyar nemzetbiztonságra jelent veszélyt, fenyegetést. Érdemes felidézni, hogy az Izraelt ért Hamász-támadást megelőzően a mesterségesen kialakított belső megosztottság a hadseregben és a titkosszolgálatokban milyen tragédiához vezetett.

Egyébként pedig 

bárki, aki komolyan gondolja, hogy ezt az országot vezetni, irányítani akarja, az még a látszatát is kerülje el annak, hogy idegen hatalom befolyása alatt állhat.

 Mert a magyarok ezt soha nem bocsátják meg.

A szerző a Szuverenitásvédelmi Kutatóintézet igazgatója

