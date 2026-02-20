Újra a magyarok lehetnek Európa megmentői

Sokszor mondják ránk, magyarokra, hogy a végletek emberei vagyunk. Talán igazuk is van. Egyik pillanatban büszkén soroljuk, mennyi mindent köszönhet a világ a magyarok tudásának, kreativitásának. És valóban, a találmányok, felfedezések sora szinte végtelenül hosszú. Aztán a következő pillanatban letargiába zuhanunk, és honfitársaink akarnak minket megtanítani arra, hogy merjünk kicsik lenni.

Miért is kezdtem el ezen gondolkozni? Azért, mert a minap lezajlott müncheni biztonsági konferencián elhangzottakat próbáltam értelmezni, a szavak mögé is nézni. Mert az ott hallott felszólalásokból úgy tűnhet, hogy

az Európai Unió dicsőséges jövőjének már csupán egy akadálya, gondja van, ez pedig Magyarország. Már nem számítanak az unió folyamatos eljelentéktelenedését jelző gazdasági mutatók, nem számít az innováció, a kutatás-fejlesztés területén tapasztalható folyamatos lemaradás. Ahogy az eladósodás, népességfogyás, kulturális identitásvesztés, muzulmán térnyerés, energiaválság, nyersanyagkrízis sem.

Az orosz–ukrán háború tragédiájának európai vonatkozásairól se mertek őszintén, nyíltan beszélni Münchenben.

Annál inkább hazánkról. Az elhangzottak alapján semmi probléma, baj nem lenne az unióban, ha Magyarországot nem Orbán Viktor vezetné. Erről beszélt Friedrich Merz német kancellár, aki szerint az áprilisi magyar választás után új fejezet kezdődhet az EU bővítésében. Manfred Weber, az Európai Néppárt elnöke azzal büszkélkedett, hogy azért „rúgta ki” (sic!) Orbánt a pártszövetségből, mert távol került mindenféle józan gondolattól. Márpedig „ami elég, az elég” – ő aztán nem sokat teketóriázott. Ursula von der Leyen pedig azt hangoztatta, hogy az egyhangú döntések helyett át kell térni a minősített többség elvére. Ehhez módosítani kell az unió alapszerződését, amihez kellően kreatívnak kell lenniük. „Egy mindenkiért, mindenki egyért.” Ez az unió lényege, tette hozzá. Szegény Dumas három testőre csak csodálkozik, hogy már az ő jelmondatukat is ellopták.

Zelenszkij ukrán elnök is megszólalt Münchenben, hisz nélküle konferencia – pláne biztonsági témában – ma elképzelhetetlen az unióban. Ő is elmondta, hogy Orbán Viktor a gátja Európa megerősítésének, sőt az oroszok térdre kényszerítésének is. A sort még hosszan lehetne folytatni.