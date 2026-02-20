idezojelek
Újra a magyarok lehetnek Európa megmentői

Brüsszel és Kijev aktív információs háborút folytat azért, hogy Orbán Viktort eltávolítsák a hatalomból.

Horváth József
2026. 02. 20. 5:23
Fotó: Facebook
Sokszor mondják ránk, magyarokra, hogy a végletek emberei vagyunk. Talán igazuk is van. Egyik pillanatban büszkén soroljuk, mennyi mindent köszönhet a világ a magyarok tudásának, kreativitásának. És valóban, a találmányok, felfedezések sora szinte végtelenül hosszú. Aztán a következő pillanatban letargiába zuhanunk, és honfitársaink akarnak minket megtanítani arra, hogy merjünk kicsik lenni.

Miért is kezdtem el ezen gondolkozni? Azért, mert a minap lezajlott müncheni biztonsági konferencián elhangzottakat próbáltam értelmezni, a szavak mögé is nézni. Mert az ott hallott felszólalásokból úgy tűnhet, hogy 

az Európai Unió dicsőséges jövőjének már csupán egy akadálya, gondja van, ez pedig Magyarország. Már nem számítanak az unió folyamatos eljelentéktelenedését jelző gazdasági mutatók, nem számít az innováció, a kutatás-fejlesztés területén tapasztalható folyamatos lemaradás. Ahogy az eladósodás, népességfogyás, kulturális identitásvesztés, muzulmán térnyerés, energiaválság, nyersanyagkrízis sem. 

Az orosz–ukrán háború tragédiájának európai vonatkozásairól se mertek őszintén, nyíltan beszélni Münchenben.

Annál inkább hazánkról. Az elhangzottak alapján semmi probléma, baj nem lenne az unióban, ha Magyarországot nem Orbán Viktor vezetné. Erről beszélt Friedrich Merz német kancellár, aki szerint az áprilisi magyar választás után új fejezet kezdődhet az EU bővítésében. Manfred Weber, az Európai Néppárt elnöke azzal büszkélkedett, hogy azért „rúgta ki” (sic!) Orbánt a pártszövetségből, mert távol került mindenféle józan gondolattól. Márpedig „ami elég, az elég” – ő aztán nem sokat teketóriázott. Ursula von der Leyen pedig azt hangoztatta, hogy az egyhangú döntések helyett át kell térni a minősített többség elvére. Ehhez módosítani kell az unió alapszerződését, amihez kellően kreatívnak kell lenniük. „Egy mindenkiért, mindenki egyért.” Ez az unió lényege, tette hozzá. Szegény Dumas három testőre csak csodálkozik, hogy már az ő jelmondatukat is ellopták.

Zelenszkij ukrán elnök is megszólalt Münchenben, hisz nélküle konferencia – pláne biztonsági témában – ma elképzelhetetlen az unióban. Ő is elmondta, hogy Orbán Viktor a gátja Európa megerősítésének, sőt az oroszok térdre kényszerítésének is. A sort még hosszan lehetne folytatni.

A lényeg így is szépen kirajzolódik. 

Ha az áprilisi választáson sikerül elmozdítani Orbán Viktort, akkor nem lesz érdemi akadálya az unió radikális átalakításának és gyorsított bővítésének. Azután természetesen már minden szép és jó lesz. A migrációs paktumot élesíteni lehet, megkezdődhet Közép-Euró­pa elárasztása, Budapest, sőt Pozsony, Prága és a többi főváros arculatának nyugat-európai minta szerinti átalakítása

. Iszlamizáció, no-go zónák, nők és gyermekek elleni erőszak, terrorizmus, szervezett bűnözés. Azután pedig kultúra- és identitásváltás. Közben a genderkérdésben is megszűnne az ellenállás, jöhet az egyelőre még „elmaradott” gyerekeink érzékenyítése, átnevelése. Végül pedig jöjjön Ukrajna az unióba már holnap, ha ma még nem sikerül. Ezzel pedig menjünk háborúba az oroszok ellen. Mindenki egyért, ugyebár.

Ezekért a célokért semmi sem drága. Itt van

 az ötpontos Zelenszkij-terv, amely alapvetően a magyar választásokba való beavatkozásról szól, hogy Ukrajna csatlakozásának útjából eltakarítsák a jelenlegi magyar kormányt. Sőt, egy ukrán kutatóintézet vezetője már nyíltan arról beszélt, hogy az unió vezetése küzd Orbán ellen, és nem csak információs szinten, ezért nyíltan támogatják a magyar ellenzéket.

 Brüsszel és Kijev aktív információs háborút folytat, aminek végén remélik, hogy Orbán nem tud választást nyerni.

Egy szó, mint száz, itt tartunk alig ötven nappal a választások előtt. Nyugati politikusok nyíltan beszélnek arról, hogy a terveik útjában álló magyar kormányt – és kiemelten a miniszterelnököt – minden eszközzel el akarják távolítani a hatalomból. Pénzzel, befolyással, zsarolással, dezinformációs kampánnyal, zavarkeltéssel. Az előző választás előtt még csak sejtettük, hogy külföldről igyekeztek manipulálni, beavatkozni a végeredménybe. Aztán kiderült, hogyan gurultak a dollárok az ellenzék megtámogatására. A mostani helyzet azonban merőben más. Valószínűleg azért, mert a brüsszeli vezetők is versenyt futnak az idővel. Érzik, hogy ha nem tudják betörni, megtörni a renitens magyarokat, akkor a világrendszerváltás egyszerűen átlép a fejük felett.

Mi ennek a folyamatnak magyar szempontból a pozitív olvasata? 

Ha Brüsszel, Berlin, Párizs és persze Kijev céljai elérésének Budapest a legfőbb, sőt talán egyetlen akadálya, akkor mi lehetünk az unió alapítói által megfogalmazott célok megmentői. Ugyanis, ha a magyar választások befolyásolásába befektetett rengeteg pénz, erő és eszköz ellenére nem sikerül leváltaniuk a magyar kormányt, akkor az unió esélyt kaphat a józan ész politikájához való visszatérésre. 

Sőt, példát is mutathatunk a következő európai választásokat illetően is. Hogy nem reménytelen és esélytelen a küzdelem. Hogy a józan ész, a történelmi tapasztalat, a zsidó-keresztény gyökerek még mindig elevenek, erőt adhatnak Európának az alapokhoz való visszatérésben.

Bármilyen fellengzősen hangozhat is, mégis igaz, hogy az előttünk álló választás jelentősége messze túlmutat hazánkon. A végeredmény nemcsak a mi sorsunkat fogja alapvetően meghatározni, hanem az egész unióét is. Sőt, a háború és béke kérdését is. 

Ha ez a több irányból megindított külső művelet nem hozza meg a befektetők által remélt eredményt, akkor más országok patriótái is kaphatnak esélyt, reményt a változásra. A magyar példa akkor ragadós lehet. Nyilván nem véletlen, hogy Donald Trump és kormánya is ilyen demonstratívan kiáll Orbán Viktor mellett.

 A két ország kapcsolatában példa nélküli ez a nyílt elköteleződés. Nyilván Washingtonban is látják, hogy akkor sikerülhet megakadályozni Európa öngyilkos politikáját, ha a magyar végvár állva marad áprilisban. Mint oly sokszor történelmünk során, újra mi lehetünk Európa megmentői.

A szerző a Szuverenitásvédelmi Kutatóintézet igazgatója

A Tisza behódol, a Fidesz szuverén

Nyelvünk helyén idegen vartyogás

Háborúznának, de békéről papolnak

Az ellenzék kampánya undorító

