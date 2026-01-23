idezojelek
Vélemény

Az unió kegyelemdöfést adhat a NATO-nak

A Grönlandra vonatkozó amerikai igényre rosszul reagált Nyugat- és Észak-Európa.

Horváth József avatarja
Horváth József
Cikk kép: undefined
egyesült államokNATOEurópakonfliktusDonald TrumpGrönland 2026. 01. 23. 5:58
Fotó: Alessandro Rampazzo
0

Alig kezdődött el a 2026-os esztendő, máris újabb kihívásokkal kell szembenéznünk. Azt már szinte megszoktuk, sőt el is fogadtuk, hogy az Európai Unió legalább egy évtizede olyan öngyilkos politikát folytat, amire józan ésszel nincs magyarázat. Illegális migráció, Covid-válság, orosz–ukrán háború, gyorsuló iszlamizáció, erőszakos zöldítés. A végeredmény pedig egy gazdaságilag, politikai­lag, katonai­lag folyamatosan gyengülő, pozíciókat vesztő, leszakadó kontinens.

Eddig azt hittük, hogy az Észak-atlanti Szerződés Szervezete, a NATO az más, ott komolyan veszik a dolgokat. Legalább ők. Aztán most itt van Grönland ügye, amely hetek alatt mély sebet ütött a védelmi szervezet egységén.

 Amikor Donald Trump ismét elővette Grönland hovatartozásának kérdését, még alig vették komolyan Európában. Hiszen már az első elnöksége alatt is beszélt erről, aztán nem történt semmi. Amikor újra előkerült a világ legnagyobb szigetének ügye, sokan ismét csak legyintettek, mondván, Trump szeret nagyokat mondani, aztán pár nap múlva már éppen az ellenkezőjéről beszél. Legalábbis így interpretálja megszólalásait a balliberális sajtó.
Aztán jött a vámokkal kapcsolatos tavalyi Trump-vihar, amely felforgatta a világkereskedelmi játékszabályokat. Kiderült, hogy Washington komolyan gondolta a számára hátrányos kereskedelmi szabályok újraírását. És hiába jósolták a független-objektív szakértők ennek a negatív hatásait Amerikára, az bizony elmaradt. Sőt mozgásba hozta az ország gazdaságát.

VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Aztán az is kiderült, hogy Venezuela esetében sem beszélt levegőbe az amerikai elnök. A világ döbbenten nézte a Maduro házaspár elfogásának filmszerű műveletét. És most itt van Grönland. 

Trump elnök bejelentette igényét erre a stratégiai fontosságú, hatalmas szigetre. Ha ránézünk a térképre, egyből világosan látszik, hogy földrajzi fekvése önmagában is fontossá teszi. Aztán olyan nyersanyagok lelőhelyéről szólnak a hírek, amelyek még inkább kívánatossá teszik ezt a területet nemcsak az USA, de Kína számára is. 

Grönland esetében az az igazán tragikus, hogy ezt a világ nagyhatalmai már régen felismerték, de a jelenlegi tulajdonos, Dánia csak minimális érdeklődést mutatott iránta. Sőt európai uniós partnereit sem hozta lázba, hogy mi is történik ott, az Atlanti-óceán fagyott világában.

Most, amikor az Egyesült Államok jelezte igényét erre a „kincses szigetre”, Dánia és vele együtt az unió nagyobbik része felháborodottan kiált skandalumot. Mondván, a nemzetközi jog lábbal tiprása lenne, ha elvennék jogos tulajdonosától. Azért árnyalja ezt a képet, hogy

 a dánok miként is kezelték a gyarmatukat. Kiderült, hogy az inuit őslakos nőket egészen a kilencvenes évek elejéig titokban sterilizálták. A sziget asszonyainak, lányainak több mint harmada volt elszenvedője ennek a szörnyűségnek. Ezentúl gazdasági kizsákmányolás, súlyos társadalmi feszültségek, alkohol- és drogproblémák is sújtják az őslakosokat.

 Jelenleg annyian élnek ezen az óriási területen, mint mondjuk Kaposvárott. A dán miniszterelnök csak tavaly kért bocsánatot a nőktől, és ajánlott több tízezer dolláros kártérítést. Egy szó, mint száz, a dánok nem voltak a legjobb gazdái a jégszigetnek az elmúlt évszázadokban.

Napjainkra kiderült, hogy 

a valódi nagyhatalmak szemet vetettek az óriás szigetre: Amerika, Kína és még Oroszország is. Az okok szerteágazók, most elég annyi, hogy a befolyási övezetek megszerzésének, a nyersanyagforrások biztosításának okán került célkeresztbe.

 Egyedül Európa aludt el ismét, pedig elsődlegesen számára lett volna adott a lehetőség. Az amerikai igény bejelentésére pedig ismét rosszul reagált. Most tekintsünk el a moralizálástól, jogi okoskodástól. A száraz tény az, hogy az Egyesült Államok teljes katonai, gazdasági erejével, befolyásával bejelentkezett Grönlandért. Tárgyalásos megoldást ajánlott a sziget vezetésének és a dán kormánynak. Vance alelnök közölte, hogy az érintettek vegyék komolyan az amerikai igényt. Ám erre 

a dánok az erő nyelvén válaszoltak, tűzparancsot adva a szigeten állomásozó, igencsak kis létszámú és szerény fegyverzetű helyőrségnek. Fellépésükhöz szinte azonnal partnerek is akadtak. Britek, franciák, németek, hollandok, norvégok, svédek és finnek küldtek alig száz katonát a szigetre, egy hadgyakorlat előkészítésére hivatkozva.

Az olasz hadügyminiszter egyszerűen nevetségesnek nevezte az akciót. Aminek keserű következménye, hogy Trump elnök további tízszázalékos büntetővámot vetett volna ki ezen országokra, bár a legfrissebb hírek szerint (egyelőre) mégis eltekint ettől. De 

az igazi tragédia az, hogy a NATO vezető erejével, az Egyesült Államokkal került szembe több európai szövetségese. Márpedig a jelenlegi instabil biztonsági helyzetben a szövetség belső megosztottsága végzetes lehet magára a NATO-ra is. 

Mindeközben a francia nemzetgyűlés alelnöke határozati javaslatot nyújtott be Franciaország kilépésére. A szintén NATO-tag Törökország bejelentette, hogy Szaúd-Arábiával és Pakisztánnal tárgyal egy új katonai szövetség létrehozásáról. A brit vezérkari főnök egyértelművé tette, hogy hadseregük jelenlegi állapotában nem tudná megvédeni az országukat egy külső támadás esetén. Ahogy amerikai támogatás nélkül egyetlen uniós ország hadserege sem. Mindeközben az unió, a „hajlandók koalíciója” nyíltan szembemegy az amerikai békekezdeményezéssel, támogatja Ukrajnát a háború folytatásában. Noha pontosan tudják, hogy a győzelem reménye nem több, mint illúzió.

Az Egyesült Államok megelégelte, hogy saját erejéből, költségvetéséből garantálja Európa biztonságát és jólétét. Ezért már nem két-, hanem ötszázalékos GDP-arányos haderőfejlesztési hozzájárulást vár el. De mi van akkor, ha Amerika már nemcsak terhet, hanem kockázatot is lát európai szövetségeseiben, 

ahogy az új nemzetbiztonsági stratégiájukban le is írták? Az uniós konfrontatív politika az Egyesült Államokkal könnyen megadhatja a kegyelemdöfést a NATO-nak is. Akkor pedig soha nem látott kihívásokkal fogunk szembesülni.

A szerző a Szuverenitásvédelmi Kutatóintézet igazgatója 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Véleményváró

Tovább az összes cikkhez chevron-right
Deák Dániel avatarja
Deák Dániel
idezojelekmagyarország

Biztos pont a bizonytalan világban

Pilhál Tamás avatarja
Pilhál Tamás
idezojelekorosz gáz

A magyar Jockey máris pimaszkodik

Gajdics Ottó avatarja
Gajdics Ottó
idezojelekkommunista

Fleck elvtárs hadüzenete

Fricz Tamás avatarja
Fricz Tamás
idezojelekfelmondás

Vége a törvények felettiségnek

A szerző további cikkei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bényei Adrienn
idezojelekkiállításmegnyitó

Megelevenedik Attila hun nagyfejedelem és világa

Bényei Adrienn avatarja

A Magyar Nemzeti Múzeumban nyílt meg a nemzetközi kiállítás.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu