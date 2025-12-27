Európa önsorsrontó haláltánca

Adjatok egy fix pontot, és kifordítom sarkaiból a világot – mondta jó kétezer-ötszáz évvel ezelőtt Arkhimédész. Mennyire megértem az ókori polihisztort, hiszen most, 2025 végén is szinte kétségbeesetten keressük a stabil pontokat. Hiszen mindenhol azt látjuk, érezzük, hogy bizonytalan időket élünk, kiszámíthatatlanná, tervezhetetlenné vált az életünk. Pedig még harmincöt évvel ezelőtt is azt hittük – magunk mögött hagyva a kommunista, szovjet időket –, hogy megérkeztünk. Vissza Európába, ez éltette a rendszerváltozás hajnalán hazánkat, ahogy a térségünk többi országát is. Aztán eltelt egy emberöltő, és úgy várjuk a hamarosan beköszöntő új esztendőt, hogy félünk. És sajnos jogosan.

Mert Európa megőrült. Legalább tíz esztendeje folytatja önsorsrontó politikáját.

Aminek tragikus következményeivel most szembesül igazán a büszke Nyugat. A szélsőbaloldali, ultraliberális ideológiák foglyul ejtették földrészünket. Egészen egy évvel ezelőttig úgy tűnt, hogy ez elől a pusztító vihar elől nem lehet kitérni, mert egyeduralkodóvá vált. Aztán az Egyesült Államok választói megmutatták, hogy ők még nem vesztették el teljesen a józan eszüket. Donald Trump elnökké választása adta vissza a reményt, hogy még nincs minden veszve. Valójában a lassan magunk mögött hagyott 2025-ös esztendőnek ez volt a legnagyobb eredménye. Mert visszakaptuk a hitünket, reményünket, hogy talán még nincs minden veszve.

Az unióban a mai napig azt hazudják nekünk, hogy a migráció alapvetően jó dolog, ami ellen teljesen felesleges fellépni. Mert így is, úgy is elárasztanak minket az illegális bevándorlók, akkor legalább vágjunk jó képet hozzá. Meg érezzük, a jóemberkedés hamis illúzióját, a befogadás és elfogadás ránk erőltetett kötelezettségét. Ezzel szemben az ébredő Amerika hetek alatt lezárta határait, szigorította jogszabályait. Ennek eredményeként szinte teljesen megállt az illegális bevándorlás, és már több mint kétmillió (!) migráns önként elhagyta az országot. Bebizonyosodott, hogy a magyar határkerítés és határvédelem nem ördögtől való dolog. Csak éppen Brüsszelben még nem így látják. Jövőre újult erővel, dühvel akarják ránk kényszeríteni migránsok tízezreinek a befogadását.