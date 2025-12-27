idezojelek
Vélemény

Európa önsorsrontó haláltánca

A szélsőbaloldali, ultraliberális ideológiák foglyul ejtették földrészünket.

Horváth József avatarja
Horváth József
Cikk kép: undefined
Európaháborúmigráció 2025. 12. 27. 6:47
Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs
0

Adjatok egy fix pontot, és kifordítom sarkaiból a világot – mondta jó kétezer-ötszáz évvel ezelőtt Arkhimédész. Mennyire megértem az ókori polihisztort, hiszen most, 2025 végén is szinte kétségbeesetten keressük a stabil pontokat. Hiszen mindenhol azt látjuk, érezzük, hogy bizonytalan időket élünk, kiszámíthatatlanná, tervezhetetlenné vált az életünk. Pedig még harmincöt évvel ezelőtt is azt hittük – magunk mögött hagyva a kommunista, szovjet időket –, hogy megérkeztünk. Vissza Európába, ez éltette a rendszerváltozás hajnalán hazánkat, ahogy a térségünk többi országát is. Aztán eltelt egy emberöltő, és úgy várjuk a hamarosan beköszöntő új esztendőt, hogy félünk. És sajnos jogosan.

Mert Európa megőrült. Legalább tíz esztendeje folytatja önsorsrontó politikáját. 

Aminek tragikus következményeivel most szembesül igazán a büszke Nyugat. A szélsőbaloldali, ultraliberális ideológiák foglyul ejtették földrészünket. Egészen egy évvel ezelőttig úgy tűnt, hogy ez elől a pusztító vihar elől nem lehet kitérni, mert egyeduralkodóvá vált. Aztán az Egyesült Államok választói megmutatták, hogy ők még nem vesztették el teljesen a józan eszüket. Donald Trump elnökké választása adta vissza a reményt, hogy még nincs minden veszve. Valójában a lassan magunk mögött hagyott 2025-ös esztendőnek ez volt a legnagyobb eredménye. Mert visszakaptuk a hitünket, reményünket, hogy talán még nincs minden veszve.

Az unióban a mai napig azt hazudják nekünk, hogy a migráció alapvetően jó dolog, ami ellen teljesen felesleges fellépni. Mert így is, úgy is elárasztanak minket az illegális bevándorlók, akkor legalább vágjunk jó képet hozzá. Meg érezzük, a jóemberkedés hamis illúzióját, a befogadás és elfogadás ránk erőltetett kötelezettségét. Ezzel szemben az ébredő Amerika hetek alatt lezárta határait, szigorította jogszabályait. Ennek eredményeként szinte teljesen megállt az illegális bevándorlás, és már több mint kétmillió (!) migráns önként elhagyta az országot. Bebizonyosodott, hogy a magyar határkerítés és határvédelem nem ördögtől való dolog. Csak éppen Brüsszelben még nem így látják. Jövőre újult erővel, dühvel akarják ránk kényszeríteni migránsok tízezreinek a befogadását.

VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Donald Trump az idei évben azt is megmutatta, hogy nem fantomokat kergettünk, amikor külföldi befolyásról, dezinformációs kampányokról beszéltünk. Kiderült, hogy az olyan jogvédőnek, humanitárius célokért küzdőnek álcázott alapítványok, mint a USAID, valójában felforgató, destabilizáló titkosszolgálati műveleteket szponzoráltak, sőt irányítottak. Különböző elnevezésű, forradalomnak hazudott puccsok, puccskísérletek voltak valójában ezek az akciók, amiket már az év elején leállított az elnök.

A demokráciaexport azonban nem állt meg.

 Az unió különböző alapítványai átvették az amerikai fedőszervek helyét, szerepét. Mintha nem lenne holnap, úgy öntik a pénzt a renitensnek kikiáltott kormányok elleni küzdelemre. Szerencsére már nyíltan ki is mondják a céljukat: Orbán a múlt. Igaz, hogy a választások csak négy hónap múlva lesznek. Az amerikai elnök azt is megmutatta, hogy a függetlennek hazudott baloldali médiumok sem szent tehenek többé. Bebizonyította, hogy a tudatos hazugságok, lejáratások ellen a legjobb védekezés a nyíltság. A BBC, CNN már megtapasztalta, hogy az általuk tudatosan elferdített mondatoknak súlyos következményei vannak. Akár dollármilliárdokban mérhetők is.

Aztán az orosz–ukrán háború kezelésében is új lapot tudott nyitni a józan Amerika.

 Míg az unió a mai napig Oroszország térdre kényszerítéséről, Putyin megbuktatásáról álmodozik, vagy inkább hazudik, addig Trump elnök békét akar. Persze nemcsak humanitárius okokból, hanem jól felfogott gazdasági és politikai érdekei alapján is. Az unió pedig nyakló nélkül önti a pénzt ebbe a láthatóan bukott projektbe. Ráadásul már hitelből. Közben pedig azzal hitegetnek, hogy autók helyett majd gyártanak tankokat, ezzel megvédik a gazdaságukat, munkahelyeiket. Drága energiával, drága nyersanyaggal ez lehetetlen, és ezt ők is pontosan tudják.

Míg az Egyesült Államok ebben az esztendőben visszatért a normalitás, a józan ész talajára, addig az Európai Unió tovább folytatta öngyilkos politikáját. Magyarország, a magyar miniszterelnök sikeres külpolitikájának köszönhetően nem csatlakozott ehhez a haláltánchoz. Az amerikai, kínai, orosz, török, izraeli vezetők partnerként kezelik Orbán Viktort, adnak a véleményére. Értik és elismerik hazánk céljait, érdekeit. Ezen túl közvetítői, összekötői segítséget, támogatást tudunk adni a „nagyok” közötti párbeszéd fenntartásához. Ami nem egyszerű feladat. De a méretünket, mindenféle súlyunkat kompenzálja ezen a színpadon a higgadt, megfontolt fellépés. Aminek a gazdasági eredményeit mindannyian érezzük.

Ám azt nekünk is látni kell, hogy ez nem egy örök időkre szóló, eleve elrendeltetett dolog. 

2026-ra egyet biztosan állíthatunk, ez pedig a kiszámíthatatlanság, bizonytalanság. Nehéz, veszélyes időket élünk. 

A nagyhatalmak között tovább fog tartani a befolyási övezetekért folytatott küzdelem. Arkhimédész egy biztos pontot keresett. Nekünk minden kockázat mellett megvan ez a pont. Az elmúlt tizenöt esztendő megfelelő alapot ad ehhez. Erre támaszkodva, ezt folytatva túlélhetjük a körülöttünk dúló vihart. Egy év múlva reményeim szerint már békésebb, biztonságosabb vizeken hajózhatunk.

A szerző a Szuverenitásvédelmi Kutatóintézet igazgatója

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Véleményváró

Tovább az összes cikkhez chevron-right
Bayer Zsolt avatarja
Bayer Zsolt
idezojelekfőzés

Bevásárlok, főzök és boldog vagyok

Deák Dániel avatarja
Deák Dániel
idezojelekpatrióta

A patrióta lendületvétel éve volt 2025

Pilhál Tamás avatarja
Pilhál Tamás
idezojelekjézus

Egynapos történelmek

Gajdics Ottó avatarja
Gajdics Ottó
idezojelektömeg

Totális káosz az ellenzéki fejekben

A szerző további cikkei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Robert C. Castel
idezojelekUkrajna

Robert C. Castel: Fordítsuk meg a sakktáblát!

Robert C. Castel avatarja

Alaptalan optimizmus, hogy végül Ukrajna lesz a háború igazi győztese.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu