Rendkívüli

Magyarországon olajellátási vészhelyzetet akarnak előállítani a választások előtt

AngliaújkorMúlt-korközépkori Angliaévszakokétkezés

Mit evett valójában a Tudor kori Anglia népe?

VIII. Henrik udvarának fényűző lakomái máig meghatározzák a korszakról alkotott képet, ám a Tudor étrend valósága egészen más volt. A társadalom többsége kenyeret és főtt egytálételt evett, étrendjét pedig szigorúan az évszakok, a mezőgazdasági ciklusok és az állattartás ritmusa határozta meg. Ruth Goodman történész szerint ez a kényszerű szezonális rendszer nemcsak korlátokat, hanem meglepő változatosságot is teremtett a Tudor kori Anglia mindennapi konyhájában.

Múlt-kor
Forrás: Múlt-kor2026. 02. 26. 22:11
VIII. Henrik a trónon, családja körében Fotó: Lucas de Heere Forrás: Wikimedia Commons
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A fényűzés mítosza és a Tudor kori étrend valósága

VIII. Henrik túlzásai könnyen idéznek fel egészben sült disznókat, vadhúsos pitéket, gyümölcskocsonyákat és a kontinensről érkező borokat. Ez a kép azonban szinte teljesen elszakad attól a valóságtól, amelyben a Tudor kori Anglia lakosságának többsége élt. Míg a király és a főnemesség bőséges választékból válogatott, az egyszerű emberek étrendjét az évszakok könyörtelen ritmusa szabályozta.

A Tudor kori étrend alapjai: kenyér mindenekelőtt

A Tudor kori étrend szerény alapokra épült. A legfontosabb élelmiszer a kenyér volt. A kenyér azonban nem egyetlen típust jelentett, hanem sokféle változatot. A hegyvidéki területeken nehezen termett búza, és a kemence építése, fűtése is költségesnek számított. Az emberek ezért gyakran zabot használtak.

16.századi paraszti lakoma  Fotó: Pieter Brughel / Wikimedia Commons

A zabot könnyebb volt lepényszerű formában elkészíteni, mint hagyományos cipóként megsütni. A tésztát a tűz előtt szárították, majd rostlapon sütötték meg. Anglia különböző részein zabpogácsát, árpakenyeret vagy rozskenyeret ettek. Minden régiónak megvoltak a saját specialitásai. Sokan naponta háromszor is kenyeret ettek. A korszak még nem ismerte a burgonyát, a rizs csak korlátozottan terjedt el, a tészta pedig nem tartozott a mindennapokhoz. A szénhidrátforrás szinte kizárólag a helyben termesztett gabona maradt.

Pottage és a Tudor kori étrend változatossága

A kenyér mellett a másik alapétel a pottage volt. A szó egyszerűen annyit jelent: fazékban főtt étel. A pottage lehetett sűrű vagy híg, húsmentes vagy tejtermékkel, esetleg hússal gazdagított változat. Lényege a rugalmasság volt.

A pottage még a kenyérnél is változatosabbnak számított, és szorosan követte az évszakokat. 

Az elkészítés módja gyakran azonos maradt, az összetevők viszont hétről hétre változtak, aszerint, hogy éppen mi termett a kertben. Az íz, az állag és a tápérték folyamatosan átalakult. Egyetlen hónap étrendje sem ismételte pontosan az előzőt.

A Tudor kori étrend és az évszakok törvénye

A modern étrend egész éves hozzáférést feltételez tejhez, tojáshoz, vajhoz és húshoz. A Tudor étrend azonban nem működött így. Nemcsak a növények, hanem az állati eredetű élelmiszerek is szigorúan szezonálisak voltak. A tejtermelés a szarvasmarhák szaporodási ciklusát követte. A tehenek télen elapadtak, és csak ellés után kezdtek újra tejet adni. A tej szezonja nagyjából márciustól októberig tartott. A tavaszi, zsenge füvön legelő állatok teje magas zsírtartalmú volt, ezért kiválóan alkalmas vajkészítésre. 

A késői középkorban és a korai újkorban az évszakok is befolyásolták a táplálkozást  Fotó: Pieter Brughel / Wikimedia Commons

A vaj így elsősorban tavaszi és kora nyári élelmiszernek számított, hacsak nem sózták be tartósítás céljából. Ahogy változott a takarmány és az időjárás, a tej fehérjetartalma is módosult. A magasabb kazeintartalom ideálissá tette a tejet sajtkészítésre. A sajtkészítés ezért kora nyártól erősödött fel.

A tojástermelés szintén a nappalok hosszától függött. A tyúkok gyenge fényviszonyok között nem tojtak. 

A tojótevékenységet az agyalapi mirigy szabályozza, amely a nappalok hosszára reagál. Ahogy hosszabbodtak a nappalok, nőtt a tojás mennyisége, majd a rövidülő őszi napokkal leállt.

Lencsés egytálétel bárányhússal   Fotó: Wikimedia Commons

A húsfogyasztást gazdasági megfontolások irányították. Nem vágták le a vemhes tehenet. A vágás időpontját úgy határozták meg, hogy megőrizzék a jövőbeli hasznot. A juhokat is tudatosan kezelték. Húsvét körül bárány került az asztalra, ha akadt felesleges állat. Az év többi részében megvárták a nyírást. Miután értékesítették a gyapjút, az idős anyajuhokat birkahúsként fogyasztották el.

Hal, tél és a hiány időszaka

A hal tovább növelte a Tudor kori étrend szezonális jellegét. A halrajok különböző időpontokban jelentek meg a partoknál, így a friss hal elérhetősége ingadozott. A sózás, a füstölés és az ecetes tartósítás meghosszabbította az eltarthatóságot. A sózott tőkehal, a pácolt hering vagy a füstölt hal azonban inkább a késő téli hónapok hiányát pótolta, amikor kevés friss élelmiszer állt rendelkezésre.

A tél az étkezéseket is próbára tette   Fotó: Pieter Brughel / Wikimedia Commons

Bár a hús és a tejtermék fontos szerepet játszott, a pottage alapját a zöldségek adták. A legtöbb ember a saját kertjére támaszkodott. Érdemes volt minél többféle növényt termeszteni, amelyek különböző időpontokban értek be. A zöldségellátás rendkívül szezonális maradt.

További történelmi témájú cikkeket a Múlt-kor történelmi magazin weboldalán olvashatnak.



 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Magyar Nemzet
idezojelekgazdaság

EBRD: régiós élmezőnybe kerül a magyar gazdaság

Magyar Nemzet avatarja

Hazánkkal ellentétben nem sok jót vár Románia teljesítményétől a bank előrejelzése.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.