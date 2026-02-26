Mit evett valójában a Tudor kori Anglia népe?

A fényűzés mítosza és a Tudor kori étrend valósága

VIII. Henrik túlzásai könnyen idéznek fel egészben sült disznókat, vadhúsos pitéket, gyümölcskocsonyákat és a kontinensről érkező borokat. Ez a kép azonban szinte teljesen elszakad attól a valóságtól, amelyben a Tudor kori Anglia lakosságának többsége élt. Míg a király és a főnemesség bőséges választékból válogatott, az egyszerű emberek étrendjét az évszakok könyörtelen ritmusa szabályozta.

A Tudor kori étrend alapjai: kenyér mindenekelőtt

A Tudor kori étrend szerény alapokra épült. A legfontosabb élelmiszer a kenyér volt. A kenyér azonban nem egyetlen típust jelentett, hanem sokféle változatot. A hegyvidéki területeken nehezen termett búza, és a kemence építése, fűtése is költségesnek számított. Az emberek ezért gyakran zabot használtak.

16.századi paraszti lakoma Fotó: Pieter Brughel / Wikimedia Commons

A zabot könnyebb volt lepényszerű formában elkészíteni, mint hagyományos cipóként megsütni. A tésztát a tűz előtt szárították, majd rostlapon sütötték meg. Anglia különböző részein zabpogácsát, árpakenyeret vagy rozskenyeret ettek. Minden régiónak megvoltak a saját specialitásai. Sokan naponta háromszor is kenyeret ettek. A korszak még nem ismerte a burgonyát, a rizs csak korlátozottan terjedt el, a tészta pedig nem tartozott a mindennapokhoz. A szénhidrátforrás szinte kizárólag a helyben termesztett gabona maradt.

Pottage és a Tudor kori étrend változatossága

A kenyér mellett a másik alapétel a pottage volt. A szó egyszerűen annyit jelent: fazékban főtt étel. A pottage lehetett sűrű vagy híg, húsmentes vagy tejtermékkel, esetleg hússal gazdagított változat. Lényege a rugalmasság volt.

A pottage még a kenyérnél is változatosabbnak számított, és szorosan követte az évszakokat.

Az elkészítés módja gyakran azonos maradt, az összetevők viszont hétről hétre változtak, aszerint, hogy éppen mi termett a kertben. Az íz, az állag és a tápérték folyamatosan átalakult. Egyetlen hónap étrendje sem ismételte pontosan az előzőt.

A Tudor kori étrend és az évszakok törvénye

A modern étrend egész éves hozzáférést feltételez tejhez, tojáshoz, vajhoz és húshoz. A Tudor étrend azonban nem működött így. Nemcsak a növények, hanem az állati eredetű élelmiszerek is szigorúan szezonálisak voltak. A tejtermelés a szarvasmarhák szaporodási ciklusát követte. A tehenek télen elapadtak, és csak ellés után kezdtek újra tejet adni. A tej szezonja nagyjából márciustól októberig tartott. A tavaszi, zsenge füvön legelő állatok teje magas zsírtartalmú volt, ezért kiválóan alkalmas vajkészítésre.