Csák Máté a kiskirály, aki majdnem legyőzte a királyt

Csák Máté a 14. század elejének legerősebb tartományura volt, aki a királyi hatalom meggyengülését kihasználva kiterjedt hatalmi központot épített ki az ország északnyugati részén. Bár nem volt jelen minden ütközetben, hadereje és politikai befolyása meghatározta a korszak erőviszonyait. Halála után rendszere gyorsan megingott, de katonai felszámolása csak fokozatosan ment végbe.

Károly Róbert számolta fel az oligarchák, így Csák Máté hatalmát is Fotó: Elter Tamás
Csák Máté és egy széthulló királyság

1321. március 18-án halt meg az a főúr, aki életében gyakorlatilag saját hatalmi központot hozott létre a Magyar Királyság északnyugati részén. Csák Máté nem egyszerű nagyúr volt, hanem egy korszak jelképe. Pályája megmutatja, hogyan bomlott fel a királyi hatalom, és miként emelkedtek fel az oligarchák.

Csák Máté elképzelt portréja egy 19. századi metszeten  Fotó: Wikimedia Commons

A 13–14. század fordulóján az ország megrendült. III. András halála után trónharcok kezdődtek, és a központi irányítás meggyengült. A várak jelentős része helyi nagyurak kezébe került, akik a saját hatalmukat építették.

Az oligarchák uralta területek a 14. század elején   Fotó: Wikimedia Commons

Ebben a helyzetben jelentek meg a tartományurak, akiket a kortársak kiskirályokként emlegettek. Közülük Csák Máté bizonyult a legerősebbnek.

Csák Máté hatalmának kiépítése

Csák Máté a 13. század közepén született a nagy múltú Csák nemzetségben. Jelentős örökséggel indult, de tudatos politikával bővítette befolyását. Az 1290-es évektől kezdve következetesen terjeszkedett. Várakat foglalt el, birtokokat szerzett örökléssel és erővel, és saját híveit ültette kulcspozíciókba. Így egy összefüggő hatalmi térséget épített ki.

A 14. század elején az oligarchák kényük-kedvük szerint uralták a saját területeiket   Fotó: Picasa 3.0

Hatalma csúcspontján több vármegye jelentős részét és számos erősséget uralt. Központját Trencsén várában alakította ki, innen irányította tartományát.

Csák Máté és a királyi hatalom

Csák Máté formálisan a király híve maradt, a gyakorlatban azonban önálló uralkodóként viselkedett. Saját udvart tartott fenn, nem hajtotta végre a királyi döntéseket, és önálló politikát folytatott.

A trencséni vár, Csák Máté rezidenciája napjainkban   Fotó: Scotch Mist  / Wikimedia Commons

Időnként nyíltan is fellépett a király ellen. 

1311-ben támadást indított Buda ellen, hogy megszilárdítsa hatalmát. A korszakban több hasonló hatalmú főúr is működött, de közülük ő tudta a legtovább fenntartani önállóságát.

Csák Máté és Károly Róbert küzdelme

A királyi hatalom helyreállítását Károly Róbert kezdte meg. Célja az volt, hogy megtörje a tartományurak befolyását és visszaszerezze az ország irányítását. A király nem egyetlen csapással törte meg a tartományurak hatalmát, hanem következetes, több lépcsős politikával. Elszigetelte őket egymástól, a rivalizálókat egymás ellen fordította, majd hűséges báróira támaszkodva katonailag is fellépett ellenük.

Károly Róbert kemény kézzel állította helyre a központi királyi hatalmat  Fotó: MTI/Marjai János

A konfliktus csúcspontját a 1312-es rozgonyi csata jelentette. Csák Máté nem vett részt személyesen az ütközetben, de jelentős haderőt küldött Aba Amadé fiainak támogatására. 

A vereség így közvetlenül érintette az ő hatalmi rendszerét is. 

Ennek ellenére befolyása nem omlott össze. Területeit megtartotta, és haláláig nem sikerült teljesen megtörni. Ez jól mutatja, hogy uralma stabil, de erősen személyhez kötött volt.

Csák Máté halála és a hatalmi rendszerének felbomlása

Csák Máté 1321. március 18-án halt meg Trencsén várában. Egy korabeli krónikás szerint halála után a király megindította az erősségek visszafoglalását. Hatalma személyes hűségi kapcsolatokra épült. Amikor eltűnt a központi alak, a rendszer is gyorsan megingott. A királyi hadak sorra foglalták vissza a várakat, de ez a folyamat nem volt azonnali.

A rozgonyi csata a Képes Krónikában  Fotó: Wikimedia Commons

A tartomány kulcspontjait csak fokozatosan sikerült elfoglalni. 

Trencsén vára is hónapokkal később, 1321 augusztusában került királyi kézre. 

A hatalmi központ felszámolása tehát időigényes katonai műveletek eredménye volt. Ez a folyamat mégis fordulópontot jelentett. A királyi hatalom megerősödött, és megkezdődött az ország egységének helyreállítása.

Csák Máté, mint korszakjelenség

Csák Máté pályája jól tükrözi a korszak viszonyait. Erős helyi hatalmak, gyenge központi irányítás és folyamatos fegyveres konfliktusok jellemezték ezt az időszakot.

Az Anjou-dinasztia a tartományurak hatalmának felszámolása után felvirágoztatta az országot  Fotó: Wikimedia Commons

A történeti emlékezet ellentmondásosan őrizte meg alakját. Egyesek az ország pusztítóját látták benne, mások rendkívüli hatalmú, önálló főúrként tekintettek rá. Annyi bizonyos, hogy közel két évtizeden át befolyásolta a Magyar Királyság sorsát.

