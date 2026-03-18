Csák Máté a kiskirály, aki majdnem legyőzte a királyt

Csák Máté és egy széthulló királyság
1321. március 18-án halt meg az a főúr, aki életében gyakorlatilag saját hatalmi központot hozott létre a Magyar Királyság északnyugati részén. Csák Máté nem egyszerű nagyúr volt, hanem egy korszak jelképe. Pályája megmutatja, hogyan bomlott fel a királyi hatalom, és miként emelkedtek fel az oligarchák.
A 13–14. század fordulóján az ország megrendült. III. András halála után trónharcok kezdődtek, és a központi irányítás meggyengült. A várak jelentős része helyi nagyurak kezébe került, akik a saját hatalmukat építették.
Ebben a helyzetben jelentek meg a tartományurak, akiket a kortársak kiskirályokként emlegettek. Közülük Csák Máté bizonyult a legerősebbnek.
Csák Máté hatalmának kiépítése
Csák Máté a 13. század közepén született a nagy múltú Csák nemzetségben. Jelentős örökséggel indult, de tudatos politikával bővítette befolyását. Az 1290-es évektől kezdve következetesen terjeszkedett. Várakat foglalt el, birtokokat szerzett örökléssel és erővel, és saját híveit ültette kulcspozíciókba. Így egy összefüggő hatalmi térséget épített ki.
Hatalma csúcspontján több vármegye jelentős részét és számos erősséget uralt. Központját Trencsén várában alakította ki, innen irányította tartományát.
Csák Máté és a királyi hatalom
Csák Máté formálisan a király híve maradt, a gyakorlatban azonban önálló uralkodóként viselkedett. Saját udvart tartott fenn, nem hajtotta végre a királyi döntéseket, és önálló politikát folytatott.
Időnként nyíltan is fellépett a király ellen.
1311-ben támadást indított Buda ellen, hogy megszilárdítsa hatalmát. A korszakban több hasonló hatalmú főúr is működött, de közülük ő tudta a legtovább fenntartani önállóságát.
Csák Máté és Károly Róbert küzdelme
A királyi hatalom helyreállítását Károly Róbert kezdte meg. Célja az volt, hogy megtörje a tartományurak befolyását és visszaszerezze az ország irányítását. A király nem egyetlen csapással törte meg a tartományurak hatalmát, hanem következetes, több lépcsős politikával. Elszigetelte őket egymástól, a rivalizálókat egymás ellen fordította, majd hűséges báróira támaszkodva katonailag is fellépett ellenük.
