Csák Máté a kiskirály, aki majdnem legyőzte a királyt

Csák Máté és egy széthulló királyság

1321. március 18-án halt meg az a főúr, aki életében gyakorlatilag saját hatalmi központot hozott létre a Magyar Királyság északnyugati részén. Csák Máté nem egyszerű nagyúr volt, hanem egy korszak jelképe. Pályája megmutatja, hogyan bomlott fel a királyi hatalom, és miként emelkedtek fel az oligarchák.

Csák Máté elképzelt portréja egy 19. századi metszeten Fotó: Wikimedia Commons

A 13–14. század fordulóján az ország megrendült. III. András halála után trónharcok kezdődtek, és a központi irányítás meggyengült. A várak jelentős része helyi nagyurak kezébe került, akik a saját hatalmukat építették.

Az oligarchák uralta területek a 14. század elején Fotó: Wikimedia Commons

Ebben a helyzetben jelentek meg a tartományurak, akiket a kortársak kiskirályokként emlegettek. Közülük Csák Máté bizonyult a legerősebbnek.

Csák Máté hatalmának kiépítése

Csák Máté a 13. század közepén született a nagy múltú Csák nemzetségben. Jelentős örökséggel indult, de tudatos politikával bővítette befolyását. Az 1290-es évektől kezdve következetesen terjeszkedett. Várakat foglalt el, birtokokat szerzett örökléssel és erővel, és saját híveit ültette kulcspozíciókba. Így egy összefüggő hatalmi térséget épített ki.

A 14. század elején az oligarchák kényük-kedvük szerint uralták a saját területeiket Fotó: Picasa 3.0

Hatalma csúcspontján több vármegye jelentős részét és számos erősséget uralt. Központját Trencsén várában alakította ki, innen irányította tartományát.

Csák Máté és a királyi hatalom

Csák Máté formálisan a király híve maradt, a gyakorlatban azonban önálló uralkodóként viselkedett. Saját udvart tartott fenn, nem hajtotta végre a királyi döntéseket, és önálló politikát folytatott.

A trencséni vár, Csák Máté rezidenciája napjainkban Fotó: Scotch Mist / Wikimedia Commons

Időnként nyíltan is fellépett a király ellen.

1311-ben támadást indított Buda ellen, hogy megszilárdítsa hatalmát. A korszakban több hasonló hatalmú főúr is működött, de közülük ő tudta a legtovább fenntartani önállóságát.

Csák Máté és Károly Róbert küzdelme

A királyi hatalom helyreállítását Károly Róbert kezdte meg. Célja az volt, hogy megtörje a tartományurak befolyását és visszaszerezze az ország irányítását. A király nem egyetlen csapással törte meg a tartományurak hatalmát, hanem következetes, több lépcsős politikával. Elszigetelte őket egymástól, a rivalizálókat egymás ellen fordította, majd hűséges báróira támaszkodva katonailag is fellépett ellenük.