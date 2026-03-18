Miért fizetnek azért, hogy emberek elvégezzék a saját házimunkájukat?

Egy nő ül egy sarokasztalnál egy kávézóban Los Angeles belvárosában. Egy nagy fekete táskából az érkező embereknek átnyújt egy csomagot és egy utasítást. A nő nem díler, ő az Instawork alkalmazottja, és telefontartós fejpántokat osztogat. Az alkalmi munkavállaló a homlokára rögzíti házimunka végzése közben, és ezért óránként 20 dollárt kap.

Mire jó ez az egész?

Míg a mesterséges intelligencia az internet feldolgozásából tanul, a robotok nem tudják így elsajátítani a hétköznapi teendőket. Nekik figyelniük kell, hogyan mozog az emberi kéz. Miként fogunk meg egy szivacsot; hogyan fordul a csuklónk, amikor összehajtogatunk egy törölközőt. Ezért a robotokat betanító cégek valódi embereket fizetnek, hogy otthon, valós időben filmre vegyék, amit csinálnak.

Néhány barátom azzal vádol, hogy én tanítom be azokat, akik hamarosan elveszik az emberek munkáját

– mondja Salvador Arciga, a Los Angeles Timesnak nyilatkozó munkavállalók egyike. „Úgyis el kell végeznem a házimunkát. Most még pénzt is kapok érte.”

Los Angeles legújabb platformgazdasági – ahol appok és platformok közvetítik az alkalmi munkát – állása az otthoni munka elvégzése közben rögzített emberi mozgás eladása: az alkalmazottak kamerákat tesznek a fejükre, alkalmanként a kezükre, és otthon házimunkát végeznek, hogy a robotok figyelhessék, hogyan főzik a kávét, súrolják a vécét, öntözik a növényeket és mosogatnak.

Az adatcímkézés hatalmas iparág

A mesterségesintelligencia-modellek tanítása két nagy adatforrásból táplálkozik: az internetről leszívott szövegekből és képekből, valamint emberi munkából. Ez utóbbit hívják adatcímkézésnek vagy annotációnak – és körülötte az elmúlt évtizedben egy globális, több milliárd dolláros iparág nőtt ki, amelynek hajtóereje az olcsó emberi figyelem.

A két fogalom – szöveges/képes annotáció és fizikai MI-adatgyűjtés – rokon, de lényegesen különbözik. A hagyományos annotáció esetén az MI digitális tartalmakat dolgoz fel: szöveget ért, képeket azonosít, hangot ismer fel, döntéseket értékel.

Az annotátor jellemzően egy képernyő előtt ül, és megjelöli, hogy „ez a fénykép macskát ábrázol”, „ez a chatbotválasz jobb, mint a másik”, „ez a mondat sértő”, vagy „ez a fordítás helyes”. A munka elvégezhető bárhonnan, ahol van internet és egy böngésző. Éppen ezért tudott ez az iparág pillanatok alatt globálissá válni, és így került ki a munkások nagy része Kenyából, a Fülöp-szigetekről, Venezuelából és Indiából – ahol a bér csak töredéke az amerikainak vagy az európainak.