Kocsis Máté már két drogtesztet is vár a tiszásoktól + videó

Kocsis Máté Kondoroson járt, ahol a Fidesz jelöltje Takács Árpád, főállásban életmentő és katasztrófaelhárító, tehát egész életében az emberekért dolgozott.

A Fidesz frakcióvezetője új videójában a tiszás jelöltet is bemutatta. Bodóczi Istvánról Kocsis Máté szerint fontos tudni, hogy azon kívül, hogy három céget is tönkretett, az egyik szórakozóhelyén csak úgy kellett kérni a kólát, hogy üvegeset vagy zacskósat akar valaki.

Kocsis Máté úgy látja, nemcsak Magyar Péternek kellene drogtesztet készítenie, hanem a jelöltjének is.

Bodóczi úrnak nincsen jó híre a választókerületben. Három céget tönkretett. Mi lesz a következő, Békéscsaba? Hagyjuk már!

– jegyezte meg a frakcióvezető.