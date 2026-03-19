Kocsis Máté már két drogtesztet is vár a tiszásoktól + videó

Kocsis Máté Kondoroson járt, ahol a Fidesz jelöltje Takács Árpád, főállásban életmentő és katasztrófaelhárító, tehát egész életében az emberekért dolgozott.
A Fidesz frakcióvezetője új videójában a tiszás jelöltet is bemutatta. Bodóczi Istvánról Kocsis Máté szerint fontos tudni, hogy azon kívül, hogy három céget is tönkretett, az egyik szórakozóhelyén csak úgy kellett kérni a kólát, hogy üvegeset vagy zacskósat akar valaki.
Kocsis Máté úgy látja, nemcsak Magyar Péternek kellene drogtesztet készítenie, hanem a jelöltjének is.
Bodóczi úrnak nincsen jó híre a választókerületben. Három céget tönkretett. Mi lesz a következő, Békéscsaba? Hagyjuk már!
– jegyezte meg a frakcióvezető.
