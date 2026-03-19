Kerkez még Szoboszlait is lenyomta? Elképesztő szavak Angliából

Szoboszlai Dominik van ezúttal is a reflektorfényben, miután gólt lőtt és a meccs emberének is megválasztották a Liverpool–Galatasaray Bajnokok Ligája-nyolcaddöntőn. Ugyanakkor nem szabad elmenni Kerkez Milos teljesítménye mellett sem, a 22 éves balhátvéd a BL-meccsen végig a pályán volt, elképesztő védelmi munkát tett a közösbe, és az egyik liverpooli oldalnál minden játékost lenyomott. Kerkez a lefújás után üzent is a szurkolóknak.

Magyar Nemzet
2026. 03. 19. 7:34
Kerkez Milos kegyetlen volt, Leroy Sané sem jutott túl rajta Fotó: AFP/Paul Ellis
Szerdán mind a három magyar kezdett és végig is játszotta a Liverpool–Galatasaray Bajnokok Ligája-nyolcaddöntő visszavágóját, amelyet az angolok 4-0-ra megnyertek , ezzel pedig 4-1-es összesítéssel tovább is jutottak. Szoboszlai Dominik lőtte az első gólt, majd a mérkőzés legjobbja is lett az UEFA-nál, amely még két további díjra jelölte őt. Nem meglepő módon a show-t a 25 éves magyar vitte el, akit még Steven Gerrard is megdicsért , de nem szabad Kerkez Milos teljesítménye mellett sem elmenni.

Szoboszlai Dominik gólöröme a Liverpool–Galatasaray BL-nyolcaddöntőn, de Kerkez Milos teljesítményét sem szabad elfelejtenünk. Fotó: AFP/Paul Ellis

Kerkez Milos volt az egyik nagy nyertese Arne Slot döntésének a BL-ben

A 22 éves magyar szerdán az Anfielden újra a harcias énjét mutatta meg a balhátvéd posztján, három szerelése, négy labdaszerzése is ezt mutatja. Emellett a támadások során is kivette a részét: kettőből egy beadása pontos volt, négy passz a támadó harmadba és három labdaérintés az ellenfél tizenhatosán belül.

Kerkez remeklése mögött Arne Slot döntése is állt, hogy a balszélső ezúttal nem Cody Gakpo volt, hanem Florian Wirtz. Ez pedig nemcsak a csapatnak, hanem a két játékos teljesítményének is jót tett.

A magyar balbekk így a behúzódó Wirtz mögött könnyedén fel tudott lépni a támadásoknál, míg a német lubickolt a szerepkörében. A német középpályás nyolc helyzetet alakított ki a mérkőzésen, ami az Opta mérései szerint a legtöbb Liverpool-mezben, amióta mérik ezt (2003/04-es idény).

Szoboszlai és Kerkez a Liverpool legjobbjai között

Az Origo írta meg, hogy a Liverpool szurkolói is el voltak ájulva Kerkez teljesítményén a a közösségi médiában, ebből pár:

  • „Kerkez csodálatosan játszik, amikor hagyják, hogy a legjobb szerepkörében szerepeljen.”
  • „Kerkez ma úgy játszik, mintha ő lenne a legjobb játékosunk a pályán.”
  • „Kerkez jelenleg a legjobb játékosunk, csúcskategória.”

Ahogy az várható volt, a liverpooli sajtóban is Szoboszlai volt a legtöbb helyen a legjobb, sorra gyűjtötte be a nyolcas és kilences osztályzatokat. Sokan szóvá is tették, miért kell a magyar játékost olykor eldugni jobbhátvédként.

Aztán jött a Liverpool Echo értékelése, ahol Kerkez Milos lett a mérkőzés embere kilences osztályzattal! 

Mint a lap írja, „a közönséget már az elején felrázta pár kemény, de pontos belépőjével. A nézőket lenyűgözte a játékával, nagyon jó volt, még az utolsó pillanatban is hatalmasat sprintelt.”

Kerkez Milos üzenete a BL-továbbjutás után

A lefújás után nem sokkal a magyar balhátvéd a közösségi médiában is posztolt. Kerkez rövid megjegyzést is biggyesztett a fotók mellé. „Nagyon fontos győzelem, harcosok voltunk ma este, hihetetlen támogatással Anfielden.” A hozzászólok között feltűnik a liverpooli Hugo Ekitiké is, aki mindössze ennyit írt:

Szörnyeteg.

Szoboszlai Dominik értékelése a lefújás után:

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
