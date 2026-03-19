Kerkez még Szoboszlait is lenyomta? Elképesztő szavak Angliából

Szerdán mind a három magyar kezdett és végig is játszotta a Liverpool–Galatasaray Bajnokok Ligája-nyolcaddöntő visszavágóját, amelyet az angolok 4-0-ra megnyertek , ezzel pedig 4-1-es összesítéssel tovább is jutottak. Szoboszlai Dominik lőtte az első gólt, majd a mérkőzés legjobbja is lett az UEFA-nál, amely még két további díjra jelölte őt. Nem meglepő módon a show-t a 25 éves magyar vitte el, akit még Steven Gerrard is megdicsért , de nem szabad Kerkez Milos teljesítménye mellett sem elmenni.

Kerkez Milos volt az egyik nagy nyertese Arne Slot döntésének a BL-ben

A 22 éves magyar szerdán az Anfielden újra a harcias énjét mutatta meg a balhátvéd posztján, három szerelése, négy labdaszerzése is ezt mutatja. Emellett a támadások során is kivette a részét: kettőből egy beadása pontos volt, négy passz a támadó harmadba és három labdaérintés az ellenfél tizenhatosán belül.

Kerkez remeklése mögött Arne Slot döntése is állt, hogy a balszélső ezúttal nem Cody Gakpo volt, hanem Florian Wirtz. Ez pedig nemcsak a csapatnak, hanem a két játékos teljesítményének is jót tett.

A magyar balbekk így a behúzódó Wirtz mögött könnyedén fel tudott lépni a támadásoknál, míg a német lubickolt a szerepkörében. A német középpályás nyolc helyzetet alakított ki a mérkőzésen, ami az Opta mérései szerint a legtöbb Liverpool-mezben, amióta mérik ezt (2003/04-es idény).