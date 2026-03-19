Rendkívüli

Orbán Viktor: Az ukránok oldalán áll Brüsszel

Magyar PéterOrbán ViktorVálasztás 2026igazság órájaNagy János

Nagy János Magyar Péter ámokfutásáról: két viccpárt indul a választáson, a Kutyapárt és a Tisza + videó

Orbán Viktor miniszterelnök országjárásáról és az ezzel párhuzamosan zajló tiszás szeretet áradásáról, a gyűlöletkeltés legújabb formáiról is szó volt az Igazság órája csütörtöki adásában.

Munkatársunktól
2026. 03. 19. 7:26
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A miniszterelnök országjárásán készült képek magukért beszélnek, és ez nem mesterséges intelligencia, hanem a valóság, és bizonyos, hogy többen vagyunk, mint a tiszások – mondta Nagy János, a Miniszterelnöki Irodát vezető államtitkár a csütörtöki Igazság órájában. A politikus megjegyezte: a miniszterelnök támogatói fölényben vannak, április 12-én is erre számít.

– Sokan voltunk, erősek vagyunk és győzni fogunk. A helyzet úgy áll, megindultunk egy győzelemhez vezető úton, és fontos, hogy minden támogatónk elhiggye, hogy jó harcot vívunk. Semmiképp sem szabad megijedni, mert bár benne élünk a digitális világban, ki kell állni az értékeink mellett és egymás mellett. Ez egy olyan erő, amiről odaát még csak nem is hallottak – közölte.

Szerinte a félelemkeltés a baloldalon működik, több olyan esettel találkozott, amikor arról beszélnek, velünk vannak, de nem akarnak fotózkodni, mert aggódnak a retorziótól.

Mindez azért érdekes, mert az ellenzékiek folyton azzal jönnek, hogy Magyarországon diktatúra van, ezzel szemben a valóság az, hogy éppen a kormánypárti szavazók érzik megfélemlítve magukat. A közvélemény-kutatásokkal kapcsolatban elmondta, már nem figyeli, ki mit mér.

– Nem hiszek a közvélemény-kutatásoknak, én abban hiszek, hány emberrel találkoztunk, milyen a fogadókészség, hányan vitatkoznak velünk vagy csukják ránk az ajtót, és hányan támogatnak minket – vélekedett a politikus, hozzátéve, hogy ezekben az időkben nem kalandra van szükség, hanem bizonyosságra és biztonságra.

– A szomszédban háború van, vezetője pedig támadja a magyar kormányt és a miniszterelnököt, ráadásul a mi ellenfelünket támogatja, ez pedig exponenciálisan növeli a veszélyeket – mutatott rá Nagy János.

Szerinte fedi a valóságot, hogy a tiszások harmada számára is elutasítja Magyar Pétert, és a bizonytalan szavazók sem szívelik.

– Akik Magyar Péter mellé állnak, jobban gyűlölnek minket, mint amennyire a hazájukat szeretik, de a csatát megvívjuk – mondta.

Németh Balázs felidézte, hogy Magyar Péter elképesztő ámokfutásba kezdett, Nagy János szerint két viccpárt indul a választáson, a Kutyapárt és a Tisza Párt.

– Súlyos látlelet, hogy valaki gond nélkül belehazudjon a kamerába, és azt állítja, a Fidesz megveszi a szavazókat, és krumplit meg hagymát osztogat – fogalmazott, hozzátéve: nevetséges az is, hogy a Tisza elnöke szerint ázsiai bértapsolók járnak Orbán Viktor országjárására.

Nagy János: olyan ellenféllel állunk szemben, akinek nincs vörös vonal a fejében, és ez a híveire is igaz (Forrás: YouTube)

A műsorban kitértek az egyik tiszás jelölt, Judák Zsolt botrányára, aki a közösségi oldalán beismerte, hogy hibázott, és azzal mentegette magát, hogy ő csak egy hétköznapi ember, nem profi politikus. Nagy János rámutatott: három okból akarják Brüsszelből és Ukrajnából hatalomra juttatni a tiszásokat.

– Olyan embert akarnak hatalomra juttatni Magyar Péter képében, aki beleolvad, enged a brüsszeli akaratnak, pénzt, fegyvert és katonát ad Ukrajna háborújához – mondta az államtitkár.

– Egy olyan ellenféllel állunk szemben, akinek nincs vörös vonal a fejében, és ez a híveikre is igaz – mutatott rá. Példaként felhozták a Népszava egyik riportját, ahol az egyik megszólaló elmondta, bármeddig elmenne, ha kell, polgárháborúban is részt venne, de hallott már olyanról is, aki a börtönből szabadulva azt mondta, nincs vesztenivalója, és ha adnak neki egy fegyvert, akkor arra lő, akire a Tisza mondja, hogy lőjön.

A gyűlölettel alkotnak egy közösséget ezek az emberek, ezzel április 12. után kell valamit kezdeni, aki pedig ezt elindította, szankcionálni kell, Magyar Pétert meg kell büntetni. Hiszen egy országunk van, nem lehet itt olyan, hogy magyar embert magyar ember fenyegessen fegyverrel

– figyelmeztetett.

Nagy Jánost nem lepte meg, hogy a Fidesz közösségi oldalain lévő tartalmak elérhetőségét letekeri a Facebook, az ukránbarát tartalmakat viszont kiemeltként kezelik.

– Amíg korábban a politikának volt egy arca, most már algoritmusok vannak, ami ijesztő, a digitális világ riasztó, ugyanakkor a választást nem így lehet megnyerni, ajtóról ajtóra, kézfogásról kézfogásra haladunk a győzelem felé – hangsúlyozta.

Nagy János reagált a Magyar Péterről készült filmre is.

– Nem derült ki eddig, hogy Magyar Péter mit gondol a sportpolitikáról, a gazdaságpolitikáról, mit kezdenének a TAO-rendszerrel, semmilyen ajánlatuk sincs, a jelölteknek sem, csak arról beszélnek, hogy mindenki lop. Én is, te is, a nézők is. Ez nem ajánlat, hanem veszélyes kockáztatás. Arra kérek mindenkit, hogy szavazzon jól, hogy a békés politikát folytathassuk – mondta, hozzátéve, hogy Kapitány István például arról beszél, hogy diverzifikálni kell, majd később már azt mondja, el kell vágni az olcsó orosz kőolajtól Magyarországot, szűkítve a lehetőségeket.

– A háborúpártiak elképesztő erőkkel támogatják a Tiszát, hogy ukránbarát kormány alakuljon. A háborús kutyák nem csaholhatnak a magyar kormányban, sem a fegyvergyárosok, sem az energiacégek, sem a bankok – húzta alá.

A mai uniós csúcsról Nagy János elmondta: óriási harc lesz, a háborús kutyák már felálltak, de a magyar miniszterelnök állni fogja a sarat.

– Ismerve a brüsszelieket, meg fogják oldani, hogy pénzt küldjenek Ukrajnának, ha másképp nem, akkor majd aranykonvojokat indítanak Magyarországon keresztül – jegyezte meg.

Borítókép: Nagy János Miniszterelnöki Irodát vezető államtitkár (Forrás: Képernyőfotó)


További játékainkhoz kattintson ide!

add-square Orbán Viktor országjárása

Orbán Viktor országjárása 20 cikk chevron-right

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Zsigmond Barna Pál
idezojelekeurópai tanács

Békepárti fordulatra van szükség!

Zsigmond Barna Pál avatarja

Nem engedjük, hogy kiszolgáltassák hazánkat Brüsszelnek vagy Kijevnek.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
