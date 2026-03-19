Nagy János Magyar Péter ámokfutásáról: két viccpárt indul a választáson, a Kutyapárt és a Tisza + videó

A miniszterelnök országjárásán készült képek magukért beszélnek, és ez nem mesterséges intelligencia, hanem a valóság, és bizonyos, hogy többen vagyunk, mint a tiszások – mondta Nagy János, a Miniszterelnöki Irodát vezető államtitkár a csütörtöki Igazság órájában. A politikus megjegyezte: a miniszterelnök támogatói fölényben vannak, április 12-én is erre számít.

– Sokan voltunk, erősek vagyunk és győzni fogunk. A helyzet úgy áll, megindultunk egy győzelemhez vezető úton, és fontos, hogy minden támogatónk elhiggye, hogy jó harcot vívunk. Semmiképp sem szabad megijedni, mert bár benne élünk a digitális világban, ki kell állni az értékeink mellett és egymás mellett. Ez egy olyan erő, amiről odaát még csak nem is hallottak – közölte.

Szerinte a félelemkeltés a baloldalon működik, több olyan esettel találkozott, amikor arról beszélnek, velünk vannak, de nem akarnak fotózkodni, mert aggódnak a retorziótól.

Mindez azért érdekes, mert az ellenzékiek folyton azzal jönnek, hogy Magyarországon diktatúra van, ezzel szemben a valóság az, hogy éppen a kormánypárti szavazók érzik megfélemlítve magukat. A közvélemény-kutatásokkal kapcsolatban elmondta, már nem figyeli, ki mit mér.

– Nem hiszek a közvélemény-kutatásoknak, én abban hiszek, hány emberrel találkoztunk, milyen a fogadókészség, hányan vitatkoznak velünk vagy csukják ránk az ajtót, és hányan támogatnak minket – vélekedett a politikus, hozzátéve, hogy ezekben az időkben nem kalandra van szükség, hanem bizonyosságra és biztonságra.

– A szomszédban háború van, vezetője pedig támadja a magyar kormányt és a miniszterelnököt, ráadásul a mi ellenfelünket támogatja, ez pedig exponenciálisan növeli a veszélyeket – mutatott rá Nagy János.

Szerinte fedi a valóságot, hogy a tiszások harmada számára is elutasítja Magyar Pétert, és a bizonytalan szavazók sem szívelik.

– Akik Magyar Péter mellé állnak, jobban gyűlölnek minket, mint amennyire a hazájukat szeretik, de a csatát megvívjuk – mondta.

Németh Balázs felidézte, hogy Magyar Péter elképesztő ámokfutásba kezdett, Nagy János szerint két viccpárt indul a választáson, a Kutyapárt és a Tisza Párt.