A törött karú Galata-játékosnál csapattársa rosszabbul járt, felháborodtak Ekitiké mondatán

A Galatasaray labdarúgócsapata közel járt ahhoz, hogy 2013 után ismét Bajnokok Ligája-negyeddöntőt játsszon, de a Liverpool elleni nyolcaddöntős visszavágóra nem volt elég az egygólos előny. Sallai Rolandék a kiesés mellett két sérülés miatt is aggódhatnak: Noa Lang és Victor Osimhen is pórul járt. A Galatasaray veresége után Törökországban nagy a csalódottság.

Magyar Nemzet
2026. 03. 19. 7:44
Noa Langot becserélték, majd lecserélték Liverpoolban Fotó: AFP/Paul Ellis
A Galatasaray a Török Kupában negyeddöntős, a bajnokságot pedig egy mérkőzéssel kevesebbet játszva is négypontos előnnyel vezeti, az idényben tehát az első komolyabb pofont a Bajnokok Ligája-kiesés jelenti. Sallai Roland csapata a Liverpool elleni BL-nyolcaddöntő múlt heti odavágóját 1-0-ra megnyerte hazai pályán, de szerdán ezt egy 4-0-s vereség követte. Okan Buruk vezetőedző a visszavágó után elnézést kért a szurkolóktól, amiért az Anfielden ennyire alárendelt szerepet játszott az isztambuli együttes, de összességében elégedetten értékelte a nemzetközi kupaidényt. Victor Osimhen és Noa Lang sérülésének viszont a hazai folytatásra is hatása lehet.

Fotó: Anadolu/Rasid Necati Aslim

Galatasaray: BL-kiesés mellé Victor Osimhen és Noa Lang sérülése

Victor Osimhen a találkozó elején a Liverpool védőjével, Ibrahima Konatéval ütközött úgy, hogy fájdalmas arccal a földön maradt. Bár az első félidőt még végigjátszotta, a szünetben lecserélte őt edzője, aki később arról beszélt: Osimhen sérülése fordulópontot jelentett a párharcban. Csütörtök hajnalban aztán a Galatasaray közleményben erősítette meg, hogy törésveszély miatt nem engedték vissza a pályára az orvosok a nigériai támadót, akivel kapcsolatban később kiderült: valóban eltört a jobb alkarja. A végtagot begipszelték, az esetleges műtétről a következő napokban dönt a klub.

A másik, pórul járt Galatasaray-játékos Noa Lang volt, aki épp a második félidő legelején lépett pályára. A holland futballista ezután egy Curtis Jonesszal vívott párharcban elveszítette egyensúlyát és az alapvonalon kívül úgy esett rá a reklámtáblákra, hogy azok mélyen elvágták a jobb hüvelykujját. Az ujján keletkezett vérző sérülés miatt Lang sokkos állapotba került, és oxigénmaszkban, hordágyon szállították kórházba az Anfieldről. Az ő műtétje nem is kérdéses – egyes hírek szerint az ujjperce le is szakadt –, csütörtök reggel kerül sor az operációra.

A török sajtóban a kiesés másnapján elsősorban a két sérülésről született cikkek vannak előtérben, és több helyen elismerték a Liverpool fölényét, ám a Webaslan nevű lap Hugo Ekitiké azon kijelentését felháborítónak nevezte, hogy a hazaiak csatára szerint akár 10-0-ra is nyerhettek volna a Vörösök.

A Galatasarayra hosszabb kihagyás vár, a válogatottszünet után április első hetében lép legközelebb pályára a török együttes.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
