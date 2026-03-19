A törött karú Galata-játékosnál csapattársa rosszabbul járt, felháborodtak Ekitiké mondatán

A Galatasaray a Török Kupában negyeddöntős, a bajnokságot pedig egy mérkőzéssel kevesebbet játszva is négypontos előnnyel vezeti, az idényben tehát az első komolyabb pofont a Bajnokok Ligája-kiesés jelenti. Sallai Roland csapata a Liverpool elleni BL-nyolcaddöntő múlt heti odavágóját 1-0-ra megnyerte hazai pályán, de szerdán ezt egy 4-0-s vereség követte. Okan Buruk vezetőedző a visszavágó után elnézést kért a szurkolóktól, amiért az Anfielden ennyire alárendelt szerepet játszott az isztambuli együttes, de összességében elégedetten értékelte a nemzetközi kupaidényt. Victor Osimhen és Noa Lang sérülésének viszont a hazai folytatásra is hatása lehet.

Noa Lang mellett Victor Osimhen is megsérült a Liverpool–Galatasaray BL-nyolcaddöntő közben. Fotó: Anadolu/Rasid Necati Aslim

Galatasaray: BL-kiesés mellé Victor Osimhen és Noa Lang sérülése

Victor Osimhen a találkozó elején a Liverpool védőjével, Ibrahima Konatéval ütközött úgy, hogy fájdalmas arccal a földön maradt. Bár az első félidőt még végigjátszotta, a szünetben lecserélte őt edzője, aki később arról beszélt: Osimhen sérülése fordulópontot jelentett a párharcban. Csütörtök hajnalban aztán a Galatasaray közleményben erősítette meg, hogy törésveszély miatt nem engedték vissza a pályára az orvosok a nigériai támadót, akivel kapcsolatban később kiderült: valóban eltört a jobb alkarja. A végtagot begipszelték, az esetleges műtétről a következő napokban dönt a klub.

A másik, pórul járt Galatasaray-játékos Noa Lang volt, aki épp a második félidő legelején lépett pályára. A holland futballista ezután egy Curtis Jonesszal vívott párharcban elveszítette egyensúlyát és az alapvonalon kívül úgy esett rá a reklámtáblákra, hogy azok mélyen elvágták a jobb hüvelykujját. Az ujján keletkezett vérző sérülés miatt Lang sokkos állapotba került, és oxigénmaszkban, hordágyon szállították kórházba az Anfieldről. Az ő műtétje nem is kérdéses – egyes hírek szerint az ujjperce le is szakadt –, csütörtök reggel kerül sor az operációra.

👉 Galatasaray’dan sakatlık açıklamaları.



"📌 Victor Osimhen’de sağ ön kol kırığı tespit edildi ve alçı yapıldı. Ameliyat konusundaki karar, önümüzdeki günlerde verilecek.



📌 Noa Lang’ın sağ baş parmağında ciddi bir kesik oldu. Önümüzdeki saatlerde Liverpool’da sağlık ekibinin… pic.twitter.com/nQNrFOGjUl — beIN SPORTS Türkiye (@beINSPORTS_TR) March 19, 2026

A török sajtóban a kiesés másnapján elsősorban a két sérülésről született cikkek vannak előtérben, és több helyen elismerték a Liverpool fölényét, ám a Webaslan nevű lap Hugo Ekitiké azon kijelentését felháborítónak nevezte, hogy a hazaiak csatára szerint akár 10-0-ra is nyerhettek volna a Vörösök.