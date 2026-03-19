Agresszív kismalacként tepert a járdán egy Smart Veresegyházon + videó

Nemigen volt kedve elsőbbséget adnia a miniautó vezetőjének, amikor pedig rádudáltak, még neki állt feljebb.

2026. 03. 19. 8:00
Fotó: Bp-i Autósok Közössége
Szürreális jelenetet rögzített a Bp-i Autósok közössége egyik olvasója Veresegyházon: egy apró, de azért mégis csak autónak tekintendő Smart Cabrio vezetője utasával a járdán közlekedett - feltehetően némi kerülőutat megspórolva -, alig akart megállni elsőbbséget adni, majd, amikor rádudáltak, a nyitott vászontető előnyeit kihasználva anyázni és mutogatni kezdett, végül pedig nagy gázzal elhajtott. Nem volt szó hasonló arcátlanságról a videócsokor második jelenetében, de a figyelmetlenség majdnem komoly balesetet okozott: a 52-es főútra beérkező Nissan Almera idős vezetője egyszerűen nem adta meg az elsőbbséget a „mackósajt” táblánál. 

Kiszámíthatatlan helyzet alakult ki a harmadik esetnél, amelyet a Mende-Gyömrő bekötőútnál vett fel a fedélzeti kamera: a balra kanyarodók takarásából ott termett hirtelen egy autó a 31-es főúton, és csak a szabályosan érkező sofőr figyelmeztető villantásain (hogy ne folytatódjon a jobbra sorolás), illetve hirtelen fékezésén és lehúzódásán múlt, hogy nem történt karambol. A negyedik epizód pedig egy tipikus, ezúttal szerencsére nem tragikus kimenetelű esetet mutat Agárdról: a kamerás autó vezetője átenged valakit a zebrán, míg egy (balra kanyarodni készülő) Suzuki nagy gázzal elhajt mellette – látszik megtorpanó, majd kezeit feltevő gyalogos ijedtsége.

 

 

