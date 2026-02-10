Rendkívüli

Szijjártó Péter: A Brüsszel–Kijev-koalíció kormányváltást akar Magyarországon

autós hírrendőrségdrónpiros lámpaszabálytalanság

Őfelsége, a BMW-s sietett a benzinkútra, de a rendőrdrónnal nem számolt + videó

A tankolásért járó hűségpontok mellett az arcátlan manőverért nyolc büntetőpontot is sikerült begyűjtenie.

2026. 02. 10. 8:34
Fotó: Bp-i Autósok Közössége
Már átváltott pirosra a közlekedési lámpa a debreceni kereszteződésben, amikor a fehér BMW X6 vezetője úgy gondolta, hogy a szabályosan megálló autóst nagy gázzal a jobb sávból (a záróvonalat kétszer is átlépve) kikerüli, és mielőtt megindulna más irányokból a forgalom, balra kanyarodik. Ám a folytatást látva lepődött meg csak igazán a rendőrségi drón kezelője: a sietős vezető bekanyarodott az alig száz méterre található benzinkútra. Mint a Hajdú-Bihar vármegyei rendőrség közleménye megjegyzi, a tankolásért járó hűségpontok mellé a BMW-snek sikerült nyolc büntetőpontot is begyűjtenie a jogosítványába, emellett 80 ezer forintos közigazgatási bírságot szabtak ki rá, és fel is jelentették. Vajon megérte az arcátlan manőver?

 

