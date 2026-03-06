Itt az utolsó esély, ezek a kis pártok még ma küzdhetnek az aláírásokért

Az országgyűlési választáson való induláshoz szükséges ajánlásokat tartalmazó ajánlásgyűjtő íveket legkésőbb pénteken 16 óráig gyűjthetik a jelöltek, utána vissza kell vinniük a választási irodákba. Az üres íveket is vissza kell adni legkésőbb szombaton 16 óráig, különben ívenként ezer forint bírságot szabnak ki rájuk.

Mint lapunk már beszámolt róla, a Fidesz–KDNP és a Tisza Párt mellett a Mi Hazánknak is sikerült összegyűjtenie és leadnia a szükséges számú ajánlást. Ismeretes: egy pártnak az országos lista állításához legalább 14 megyében és a fővárosban minimum 71 egyéni választókerületben kell jelöltet állítania, egyénenként ötszáz érvényes ajánlással. Ha egy pártnak nincs a 106-ból 71 választókerületben jelöltje, nem kaphat állami kampánytámogatást (több száz millió forinttól eshet így el), a szavazólapon pedig nem fog szerepelni a logója az országos listás szavazáson, továbbá a töredékszavazatok is elvesznek, amik a párt jelöltjeire érkeznek, de nem eredményeznek mandátumot.

Érdemes megjegyezni, hogy kevesebb mint 24 órával a zárás előtt a DK-nak csupán 88 jelöltje gyűjtötte össze az ajánlásokat a Voksradar.hu kimutatása szerint. Több kis párt viszont igen nehéz helyzetben van a pénteki határidő letelte előtt. A Magyar Kétfarkú Kutya Pártnak pél­dául a csütörtök esti állapot szerint 85 induló jelöltje közül 21 még adós a kellő számú ajánlás leadásával. Még nagyobb bajban van a Szolidaritás Pártja – Munkáspárt, amelynek 90 aspiránsából eddig mindössze 44-nek sikerült abszolválnia az előírt ajánlásmennyiséget.

Hasonlóan komoly gondban van a Jobbik, amelynek 104 indulója közül 64-nek hiányzik a szükséges számú támogató aláírás. Utóbbi két alakulatnak minimálisak az esélyei arra, hogy az országos lista állításához szükséges kvantumot teljesítsék.

Az országgyűlési választáson induló jelöltek és jelölőszervezetek csak a választási irodák által kiadott íveken gyűjthetik az ajánlásokat. Az íveken szerepel az ív sorszáma, az egyéni választókerületi választási irodák ez alapján tartják nyilván, ki mennyi ívet vett át.