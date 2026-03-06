választásajánlóívbírság

Itt az utolsó esély, ezek a kis pártok még ma küzdhetnek az aláírásokért

Van még esélye néhány kisebb pártnak is összegyűjteni a szükséges számú aláírást. Szombat reggelre pedig kiderül, hogy mely pártok listáira szavazhatunk majd az április 12-i választáson.

Munkatársunktól
2026. 03. 06. 4:50
Az országgyűlési választáson való induláshoz szükséges ajánlásokat tartalmazó ajánlásgyűjtő íveket legkésőbb pénteken 16 óráig gyűjthetik a jelöltek, utána vissza kell vinniük a választási irodákba. Az üres íveket is vissza kell adni legkésőbb szombaton 16 óráig, különben ívenként ezer forint bírságot szabnak ki rájuk. 

Mint lapunk már beszámolt róla, a Fidesz–KDNP és a Tisza Párt mellett a Mi Hazánknak is sikerült összegyűjtenie és leadnia a szükséges számú ajánlást. Ismeretes: egy pártnak az országos lista állításához legalább 14 megyében és a fővárosban minimum 71 egyéni választókerületben kell jelöltet állítania, egyénenként ötszáz érvényes ajánlással. Ha egy pártnak nincs a 106-ból 71 választókerületben jelöltje, nem kaphat állami kampánytámogatást (több száz millió forinttól eshet így el), a szavazólapon pedig nem fog szerepelni a logója az országos listás szavazáson, továbbá a töredékszavazatok is elvesznek, amik a párt jelöltjeire érkeznek, de nem eredményeznek mandátumot. 

Érdemes megjegyezni, hogy kevesebb mint 24 órával a zárás előtt a DK-nak csupán 88 jelöltje gyűjtötte össze az ajánlásokat a Voksradar.hu kimutatása szerint. Több kis párt viszont igen nehéz helyzetben van a pénteki határidő letelte előtt. A Magyar Kétfarkú Kutya Pártnak pél­dául a csütörtök esti állapot szerint 85 induló jelöltje közül 21 még adós a kellő számú ajánlás leadásával. Még nagyobb bajban van a Szolidaritás Pártja – Munkáspárt, amelynek 90 aspiránsából eddig mindössze 44-nek sikerült abszolválnia az előírt ajánlásmennyiséget. 

Hasonlóan komoly gondban van a Jobbik, amelynek 104 indulója közül 64-nek hiányzik a szükséges számú támogató aláírás. Utóbbi két alakulatnak minimálisak az esélyei arra, hogy az országos lista állításához szükséges kvantumot teljesítsék. 

Az országgyűlési választáson induló jelöltek és jelölőszervezetek csak a választási irodák által kiadott íveken gyűjthetik az ajánlásokat. Az íveken szerepel az ív sorszáma, az egyéni választókerületi választási irodák ez alapján tartják nyilván, ki mennyi ívet vett át. 

Négy évvel ezelőtt a jelöltek, jelölőszervezetek országosan összesen mintegy 9300 ajánlóívet nem vittek vissza a választási irodákba, az illetékes választási bizottságok ezért több mint kilencmillió forint bírságot szabtak ki rájuk.
 

