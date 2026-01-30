autós hírbüntetőpontautós üldözésBékéscsabaigazoltatás

Zokon vette az igazoltatást, és ámokfutásba kezdett egy autós Békéscsabán +videó

Amint meghallotta a büntetőpont szót, faképnél hagyta a rendőröket. Városi üldözés és bilincs lett a vége.

2026. 01. 30. 10:27
Fotó: Békés vármegyei rendőrség
„Ezért nem szoktam megállni” – mondta a rendőröknek az Alfa Stelvio vezetője Orosházán, és ezt alighanem sokáig szállóigeként fogják emlegetni a Békés vármegyei kapitányságon. Már az igazoltatás előzménye is Darwin-díjas volt, ugyanis pont egy kék-piros villogós rendőrautót kikerülve sikerült áthajtania a lámpa piros jelzésén. Természetesen utánaeredtek, megállították, és közölték vele, hogy ezért pénzbírságot és büntetőpontokat fog kapni, mire az alfás az ominózus mondattal válaszolt, majd a gázba taposott. Erre a két járőrnő is visszafutott a rendőrautóhoz (egyikük rutinosan a sapkáját is kézbe vette, nehogy lerepüljön), majd elkezdődött a városi üldözés, sok szabálytalan sávváltással, olykor 120 km/h-s tempóval. Végül forgalmi okok miatt az Alfa vezetőjének meg kellett állnia, az egyik rendőr pedig benyúlt az ablakon, kinyitotta az ajtót és kitessékelte a vezetőt. Még ezután is neki állt feljebb, így végül bilincsben vitték el a helyszínről. Mint az őrsön elmondta, azért fogta menekülőre, mert nem akarta újabb büntetőpontok miatt elveszteni a jogsiját – most azonban eljárások sora indul ellenne, és persze a járművezetéstől is eltiltották, vagyis aligha érte meg a koncepció nélküli akció.

 

 

