Hamar összejönnek a büntetőpontok, ha az autós nem figyel oda

Sokan nem is tudják, melyek azok a szabálysértések, amelyekért a legtöbb büntetőpontot kaphatják. Pedig fontos, hogy ismerje mindenki a KRESZ szabályait, ugyanis sok büntetőpont jár a szabálysértésekért – hívja fel a figyelmet a Kisalföld.

Ha összegyűlik 18 büntetőpont, elveszik a jogosítványt (Fotó: Csudai Sándor)

Három büntetőpont jár a vezetőnek az öv becsatolásának elmulasztásáért lakott területen belül és kívül, míg az autóúton, autópályán öt pont jár. Azonban azért, mert valaki az utasok közül nem kötötte be magát, a sofőr nem vonható felelősségre a büntetőpontok szempontjából, de július 5. óta objektív felelősség alá esik a biztonsági öv használata. Ez azt jelenti, hogy a jármű üzembentartója – vagy bizonyos esetekben akár a jármű használója – felel az utasok övhasználatáért is. Ezentúl nem az utas, hanem az autó tulajdonosa (vagy bérelt autó esetén a bérlő) viseli a büntetést, ha az utas nem használja az övet.

A piroson való áthajtásért nyolc pontot kaphatunk, illetve 80 ezer forint pénzbüntetést is. A kötelező haladási irány be nem tartásáért 78 ezer forint fix büntetés (közigazgatási bírság) és négy büntetőpont jár. Míg a mobiltelefon használatáért három pont.

Az ittas vezetésért literenként 0–0,15 milligramm légalkohol esetében ötvenezer forint közigazgatási bírság és hat pont, literenként 0,16–0,25 milligramm között 156 ezer forint és nyolc pont büntetés jár.

Erre kell számítani, ha összegyűlnek a pontok:

13 pontnál: ha a pontok száma eléri a 13-at, a Belügyminisztérium értesítést küld, és lehetőséget biztosít a pontok csökkentésére egy önkéntes utánképzésen való részvétellel.

18 pontnál: a 18 büntetőpont elérésekor a hatóság visszavonja a jogosítványt. A jogosítványt nyolc napon belül le kell adni, és ezt követően hat hónapra eltiltják a sofőrt a vezetéstől.

Újraképzés: az eltiltás végeztével a jogosítvány visszaszerzésének feltétele az utánképzés elvégzése.

Az utánképzésről ide kattintva bővebben olvashat a Kisalföld cikkében.