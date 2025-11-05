hőmérsékletidőjárásjelentésnapsütés

Az időjárás bemutatja: ilyen a kellemes ősz

Túlnyomóan derült, napos időre számíthatunk országszerte. Csapadék nem várható, a szél is gyenge marad.

Magyar Nemzet
2025. 11. 05. 6:30
Szerdán országszerte javulnak a látási viszonyok, a reggeli pára és ködfoltok gyorsan feloszlanak. Ezt követően túlnyomóan derült, napos időben lesz részünk, a felhők csak elvétve jelenhetnek meg az égen. Csapadék sehol sem várható – derül ki a HungaroMet előrejelzéséből.

Szerda délutáni időjárás (Forrás: HungaroMet)

A légmozgás többnyire gyenge vagy mérsékelt marad, mindössze Sopron tágabb térségében lengedezhet meg kissé a délies szél. 

A hőmérséklet délutánra 11 és 16 fok közé emelkedik, késő estére a levegő 2 és 7 fok közé hűl vissza.

Számottevő fronthatás nem terheli szervezetünket. A frontérzékenyek javulást tapasztalhatnak. Jelentősebb egészségi állapotot befolyásoló időjárási tényezőre nem kell számítani, a legtöbb időjárás okozta tünet enyhül, illetve megszűnik – áll a Köpönyeg legújabb orvosmeteorológiai jelentésében.

Kellemes őszi hangulat lesz a hétvégén is

Csütörtökön nyugat felé továbbra is megmaradhat a tartós rétegfelhőzet, míg az ország többi részén több órán át élvezhetjük a napsütést. Csapadékra nem kell készülni, a legmagasabb hőmérséklet 14–15 fok körül alakul.

Pénteken a reggeli órákban ismét köd képződik, de napközben fokozatosan feloszlik. Változóan felhős, időnként napos időre számíthatunk. A hőmérséklet 12 és 17 fok között várható, kellemes, enyhe őszi nap ígérkezik – írja a Köpönyeg az előrejelzésében.

Szombaton továbbra is marad a csendes, száraz idő. Reggel többfelé pára, köd jelenhet meg, délután pedig a napos és felhősebb tájak váltakoznak. A csúcshőmérséklet nagyjából 14 fok körül alakul.

Vasárnap helyenként makacsul megmaradhat a köd és a rétegfelhőzet, másutt viszont napos, kellemes időre van kilátás. A párás, borult tájakon 10 fok körül, míg a napos részeken akár 15 fokig is melegedhet a levegő.

Borítókép: Illusztráció (Forrás: MW/Vendel Lajos)


