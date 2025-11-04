Megérkezett a hideg idő, így csökkentheti a rezsiköltséget

Megérkezett a hideg idő, vele együtt pedig a rettegett fűtésszezon – főleg azoknak, akik gázzal fűtenek. Szerencsére van néhány tipp, amivel csökkenthető a fűtésszámla, a Mindmegette megmutatja.

Ne tekerjük le teljesen, ha elmegyünk otthonról

Ahogy beköszönt a hideg idő, sokan aggódva néznek a gázóra felé – vajon mennyit mutat majd hó végén? A jó hír az, hogy néhány apró trükkel és tudatos odafigyeléssel jelentősen csökkenthetjük a fűtésszámlát anélkül, hogy lemondanánk a meleg, otthonos lakásról. A Bors összegyűjtötte azokat a tippeket, amikkel spórolhatunk a gázfűtéssel.

Ez a pár tipp segít, hogy csökkentsük a fűtésszámlát