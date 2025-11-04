Megérkezett a hideg idő, így csökkentheti a rezsiköltséget

Mindmegetteradiátorrezsiköltséggázóra

Elindult a rettegett fűtésszezon – főleg azoknak, akik gázzal fűtenek.

Magyar Nemzet
Forrás: Mindmegette2025. 11. 04. 18:41
Megérkezett a hideg idő, vele együtt pedig a rettegett fűtésszezon – főleg azoknak, akik gázzal fűtenek. Szerencsére van néhány tipp, amivel csökkenthető a fűtésszámla, a Mindmegette megmutatja.

fűtésszezon
Ne tekerjük le teljesen, ha elmegyünk otthonról

Ahogy beköszönt a hideg idő, sokan aggódva néznek a gázóra felé – vajon mennyit mutat majd hó végén? A jó hír az, hogy néhány apró trükkel és tudatos odafigyeléssel jelentősen csökkenthetjük a fűtésszámlát anélkül, hogy lemondanánk a meleg, otthonos lakásról. A Bors összegyűjtötte azokat a tippeket, amikkel spórolhatunk a gázfűtéssel.

 

Ez a pár tipp segít, hogy csökkentsük a fűtésszámlát

1. A karbantartás a legjobb spórolás

Egy elhanyagolt gázkazán vagy poros radiátor több energiát pazarol, mint hinnénk. Érdemes évente átnézetni a rendszert, és leporolni a radiátorokat is – ezzel nemcsak pénzt, hanem energiát is megtakarítunk.

2. Ne tekerjük le teljesen, ha elmegyünk otthonról

Sokan gondolják, hogy ha napközben lekapcsolják a fűtést, azzal spórolnak – pedig épp ellenkezőleg! A kihűlt lakás újra felfűtése sokkal több gázt igényel. Inkább tartsunk 17 fokos alaphőmérsékletet, így a kazán is gazdaságosabban működik.

3. Okostermosztát, okos megtakarítás

Az úgynevezett „öntanuló” termosztátok néhány hét alatt kiismerik a szokásainkat, és ennek megfelelően vezérlik a fűtést. Bár némi befektetést igényelnek, gyorsan megtérülnek a számlán.

4. Hűvös háló, pihentető alvás

Éjszakára bátran tekerjük le a fűtést 16–18 fokra. Nemcsak spórolunk, de jobban is alszunk, hiszen a hűvösebb levegő kedvez az alvás minőségének.

A teljes cikket a Mindmegette oldalán olvashatják el.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Pexels.com)

 

