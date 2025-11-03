Háziasszonyok figyelem! Ezért kell megnézni a termékek lejárati idejét vásárlás előtt

Egy hűtőben maradt joghurt, egy megnyitott, majd elfelejtett ketchup, vagy egy „biztos jó még” száraztészta a spájz mélyéről – ugye ismerős? A lejárati időt sokszor csak akkor kezdjük keresni, amikor már gyanús az illat vagy a szín. Pedig az a kis dátum a csomagoláson nem dísznek van ott - olvasható a Mindmegette cikkében.

Vásárláskor érdemes megnézni a lejárati időt a termékeken - FOTÓ: SHUTTERSTOCK

A lejárati idő nemcsak a minőségről, hanem sok esetben az egészségünkről is szól. Nézzük meg, miért érdemes odafigyelni rá – és hogy mely termékeknél hibázunk a leggyakrabban.

Mit is jelent pontosan a lejárati idő?

Az élelmiszerek csomagolásán kétféle dátum szerepelhet, és ezek között nagy a különbség:

„Minőségét megőrzi” – Ez a dátum azt jelzi, hogy a termék eddig garantáltan megőrzi az ízét, állagát, aromáját. Lejárta után kellő körültekintéssel még fogyasztható lehet, ha jól tároltuk.

– Ez a dátum azt jelzi, hogy a termék eddig garantáltan megőrzi az ízét, állagát, aromáját. Lejárta után kellő körültekintéssel még fogyasztható lehet, ha jól tároltuk. „Fogyasztható (vagy felhasználható) eddig” – Ez már élelmiszerbiztonsági határidő. A megadott időpont után az étel egészségügyi kockázatot jelenthet, így nem ajánlott elfogyasztani.

Fontos! Ha egy étel szaga, színe, állaga megváltozott – akkor se fogyasszuk el, ha csak „egy-két napja” járt le a határideje.

Ezek a leggyakoribb „felejtős” termékek

Vannak élelmiszerek, amelyek esetében szinte mindig ellenőrizni kell a szavatossági időt (pl. friss húsok), de akadnak olyanok is, amelyeket túlzott mértékben megbocsátóan kezelünk:

Tojás – Kívülről nem látszik rajta a romlás, de egy lejárt tojás elfogyasztást követően akár súlyos ételmérgezést is okozhat. Jó tudni, hogy ha egy pohár vízbe tesszük a tojást, a friss lesüllyed, a romlott viszont lebegni fog.

– Kívülről nem látszik rajta a romlás, de egy lejárt tojás elfogyasztást követően akár súlyos ételmérgezést is okozhat. Jó tudni, hogy ha egy pohár vízbe tesszük a tojást, a friss lesüllyed, a romlott viszont lebegni fog. Száraz tészta, rizs, liszt – Tartós élelmiszerként tartjuk számon, mégis előfordulhat benne atka, penész vagy moly, különösen, ha nem jól zárva tároljuk.

– Tartós élelmiszerként tartjuk számon, mégis előfordulhat benne atka, penész vagy moly, különösen, ha nem jól zárva tároljuk. Szószok, ketchup, mustár – A hűtő mélyén megbújva gyakran éveket töltenek el. Felbontás után viszont megindul a romlás, és ezt nem mindig vesszük észre időben.

– A hűtő mélyén megbújva gyakran éveket töltenek el. Felbontás után viszont megindul a romlás, és ezt nem mindig vesszük észre időben. Konzervek – Valóban hosszú lejáratúak, de ha a doboz púpos vagy sérült, az akár botulizmust is okozhat, ami súlyos, életveszélyes fertőzés.

– Valóban hosszú lejáratúak, de ha a doboz púpos vagy sérült, az akár botulizmust is okozhat, ami súlyos, életveszélyes fertőzés. Fűszerek – Ritkán ellenőrizzük őket, pedig a régóta nyitva tartott fűszer elveszítheti aromáját, sőt, penészedhet vagy molyosodhat, főleg párás konyhai környezetben.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Pexels.com)