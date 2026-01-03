Szereti a sajtokat?

Mai kvízünkben leginkább francia és hazai sajtkülönlegességek szerepelnek. Próbálja ki magát a sajtok világában!
Kiderült a tökéletes rántotta titka, erre senki nem gondolt
A rántotta az az étel, amit mindenki el tud készíteni.
Az oroszlán az állatok királya, tartja a mondás, a valóságban és a mesékben is meglehetősen félelmetes vadállatoknak számítanak. Ám egyes esetekben, történetekben éppenhogy kedves, barátságos figurák a sörényes nagymacskák. Kvízünkben róluk lesz szó.
A világ számos pontján ünnepelték az újévet, de ez a pillanat egy teljes napig tart a Földön, a különböző időzónák miatt. Kvízünkben több érdekességet is megtudhat az időzónákról, emellett a tudását is letesztelheti!
A természettudomány nem csak képletek és laborok világa: ott van a karácsonyi fények színeiben, az időjárás szeszélyeiben.
