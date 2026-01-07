magyarcsataellenség

Történelmi magyar csaták

De nem azok, amikre gondol. Sokkal nehezebb kvíz következik!

2026. 01. 07. 5:30
Az elmúlt több mint ezer évben sok csatát vívott a magyarság, mind külső, mind belső ellenséggel szemben. Sok volt, melyek a történelemkönyvekből híresek, de van pár, ami kevésbé ismert. Vajon Ön tudja, hogy mikor vívták ezeket az ütközeteket és milyen hadseregek? Biztos, hogy mindegyik menni fog? Próbálja ki magát! 

Kvíz kérdést ábrázoló kép.
1 / 5
Mikor volt a rozgonyi csata?

 

 

 

 

