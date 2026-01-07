Történelmi magyar csaták

Az elmúlt több mint ezer évben sok csatát vívott a magyarság, mind külső, mind belső ellenséggel szemben. Sok volt, melyek a történelemkönyvekből híresek, de van pár, ami kevésbé ismert. Vajon Ön tudja, hogy mikor vívták ezeket az ütközeteket és milyen hadseregek? Biztos, hogy mindegyik menni fog? Próbálja ki magát!