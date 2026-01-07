tisza pártmagyar péteralapjogokért központ

Magyar Péter megrögzötten követi a kormányfő napirendjét, a választók rizikófaktorként tekintenek rá

Magyar Péter politikai stratégiája egyre inkább Orbán Viktor napirendjére épül, ahelyett hogy önálló témákat építene. Zila János, az Alapjogokért Központ elemzője szerint ez a stratégia egyre látványosabban kudarcot vall. A Tisza Párt nem képes érdemben bővíteni szavazótáborát, miközben a középen álló választók egyre óvatosabban tekintenek rájuk.

Magyar Nemzet
2026. 01. 07. 5:37
Magyar Péter
Fotó: Hatlaczki Balázs
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Magyar Péter egyre látványosabban próbál ráakaszkodni Orbán Viktor politikai szerepléseire. Ennek oka, hogy a Tisza Párt vezetése és annak holdudvara is pontosan tisztában van a jobboldallal szembeni egyre stabilabb hátrányukkal – hívta fel a figyelmet Zila János, az Alapjogokért Központ elemzője.

Magyar Péter
Magyar Péter megrögzötten követi Orbán Viktort

Mint ismert, Orbán Viktor hétfőn, a megszokott rend szerint nemzetközi sajtótájékoztatót tartott. Magyar Péter néhány órával később megpróbálta lemásolni a kormányfő fellépését. Míg a miniszterelnök hosszasan, higgadtan válaszolt több tucat – köztük kifejezetten provokatív – kérdésre, addig Magyar Péter teljesen dühbe gurult a sajtó által felvetett témáktól, a rendezvényét ráadásul csekély érdeklődés övezte. 

 

Magyar Péter megrögzötten lohol Orbán Viktor után

Nem ez volt azonban az első eset, hogy Magyar Péter megpróbálta lemásolni a kormányfőt. Pár nappal azután, hogy a miniszterelnök – mint minden évben – részt vett a Bálványosi Nyári Szabadegyetemen, ahol beszédet is mondott, Magyar Péter kitalálta, hogy ő is elutazik Erdélybe, ahol Tisza-tábort rendeztek. Az esemény kínos érdektelenségbe fulladt, legfeljebb negyvenen-ötvenen álldogáltak a helyszínen, ezeknek az embereknek is a többsége Budapestről odautaztatott aktivista vagy valamelyik balliberális sajtótermék munkatársa volt. 

Ne ezt mutogassátok már, ezt a kevés embert – fakadt ki Magyar Péter Erdélyben

A gyatra érdeklődés annyira szembetűnő volt, hogy az élő közvetítésben hallatszott is, hogy Magyar Péter azt kérte a stábjától: ne mutassák, milyen kevesen kíváncsiak rá.  Alig egy héttel az erdélyi kudarc után Magyar Péter úgy döntött, követi a miniszterelnököt Kötcsére, ahol a polgári oldal évtizedek óta tart pikniket.  Noha a Tisza elnökének megjelenése nem vonzott tömegeket, a pártelnök továbbra is úgy gondolta, érdemes folytatni Orbán Viktor utánzását. Ennek köszönhető, hogy október 23-ra, a Békemenet napjára Magyar Péter is menetet hirdetett a Hősök terére. A pártelnök később úgy döntött, mindenhova fut a kormányfő után, ahol a nemzeti oldal háborúellenes gyűlést tart. Így került Magyar Péter Győrbe, Kecskemétre, és tartott beszédet Szegeden is. 

 

Magyar Péter feszültség generálásával pörgetne

Zila János úgy véli: Magyar Péter abban bízik ezeken a rendezvényeken, hogy feszültség generálásával felrázhatja saját táborát. Az elemző szerint ez a stratégia azonban egyre látványosabban kudarcot vall. Egyrészt azért, mert az ismétlődő mintázat egyre unalmasabbá válik a választók szemében,

másrészt azért, mert a Tisza Párt valódi problémája az, hogy nem képes érdemben bővíteni saját szavazótáborát.

A szakértő hozzátette: miközben a Tisza belső magja aktív marad, a középen álló választók egyre inkább rizikófaktorként tekintenek Magyar Péterre, ezért fokozatosan a jobboldal felé fordulnak. Ebben döntő szerepet játszik az is, hogy Magyar Péter szövetségesei Brüsszelben és Kijevben találhatók, nem békében, hanem hadigazdaságban gondolkodnak, ez pedig komoly bizalmi problémát okoz számukra. 

Azok a választók ugyanis, akik fizikai és anyagi biztonságot keresnek, a legkevésbé sem tartják megbízhatónak Magyar Pétert olyan sorsdöntő kérdésekben, mint a háború, a migráció vagy az adópolitika. 

Ahogy közeledik a választás, az emberek egyre inkább olyan témák felé fordulnak, amelyek alapjaiban határozzák meg a jövőjüket. 

Zila János szerint Magyar Péter brüsszeli függősége miatt ezekre a kérdésekre képtelen megnyugtató válaszokat adni, így nem értelmezhető szuverén politikai vezetőként. Az elemző végül hangsúlyozta: Magyar Péter azon kísérletei, hogy formai elemekben utánozza Orbán Viktort, nem tekinthetők érdemi politikai válasznak. Ezek a próbálkozások nem kínálnak valódi alternatívát, és nem képesek ellensúlyozni a hitelességi és stratégiai hiányosságokat, amelyek a Tisza Párt előtt állnak.

Borítókép: Magyar Péter (Fotó: Hatlaczki Balázs)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Kondor Katalin
idezojelekukrajna

Állni látszék az idő….

Kondor Katalin avatarja

Újabb és újabb háborús gócok bukkannak fel, a régebbi fenekedők sem akarják abbahagyni háborús politikájukat és igyekezetüket, mintha valami ördögi haláltáncot járna a világ.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.