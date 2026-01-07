Magyar Péter megrögzötten követi a kormányfő napirendjét, a választók rizikófaktorként tekintenek rá

Magyar Péter egyre látványosabban próbál ráakaszkodni Orbán Viktor politikai szerepléseire. Ennek oka, hogy a Tisza Párt vezetése és annak holdudvara is pontosan tisztában van a jobboldallal szembeni egyre stabilabb hátrányukkal – hívta fel a figyelmet Zila János, az Alapjogokért Központ elemzője.

Magyar Péter megrögzötten követi Orbán Viktort

Mint ismert, Orbán Viktor hétfőn, a megszokott rend szerint nemzetközi sajtótájékoztatót tartott. Magyar Péter néhány órával később megpróbálta lemásolni a kormányfő fellépését. Míg a miniszterelnök hosszasan, higgadtan válaszolt több tucat – köztük kifejezetten provokatív – kérdésre, addig Magyar Péter teljesen dühbe gurult a sajtó által felvetett témáktól, a rendezvényét ráadásul csekély érdeklődés övezte.

Magyar Péter megrögzötten lohol Orbán Viktor után

Nem ez volt azonban az első eset, hogy Magyar Péter megpróbálta lemásolni a kormányfőt. Pár nappal azután, hogy a miniszterelnök – mint minden évben – részt vett a Bálványosi Nyári Szabadegyetemen, ahol beszédet is mondott, Magyar Péter kitalálta, hogy ő is elutazik Erdélybe, ahol Tisza-tábort rendeztek. Az esemény kínos érdektelenségbe fulladt, legfeljebb negyvenen-ötvenen álldogáltak a helyszínen, ezeknek az embereknek is a többsége Budapestről odautaztatott aktivista vagy valamelyik balliberális sajtótermék munkatársa volt.

Ne ezt mutogassátok már, ezt a kevés embert – fakadt ki Magyar Péter Erdélyben

A gyatra érdeklődés annyira szembetűnő volt, hogy az élő közvetítésben hallatszott is, hogy Magyar Péter azt kérte a stábjától: ne mutassák, milyen kevesen kíváncsiak rá. Alig egy héttel az erdélyi kudarc után Magyar Péter úgy döntött, követi a miniszterelnököt Kötcsére, ahol a polgári oldal évtizedek óta tart pikniket. Noha a Tisza elnökének megjelenése nem vonzott tömegeket, a pártelnök továbbra is úgy gondolta, érdemes folytatni Orbán Viktor utánzását. Ennek köszönhető, hogy október 23-ra, a Békemenet napjára Magyar Péter is menetet hirdetett a Hősök terére. A pártelnök később úgy döntött, mindenhova fut a kormányfő után, ahol a nemzeti oldal háborúellenes gyűlést tart. Így került Magyar Péter Győrbe, Kecskemétre, és tartott beszédet Szegeden is.