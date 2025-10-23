Rendkívüli

Orbán Viktor ünnepi beszédet mond a Kossuth téren – kövesse nálunk élőben!

Orbán ViktorOktóber 23Békemenetminiszterelnök

Orbán Viktor ünnepi beszédet mond a Kossuth téren – kövesse nálunk élőben!

A Békemenet végállomásán, a Kossuth téren mond ünnepi beszédet Orbán Viktor az összegyűlt tömeg előtt. Az utóbbi évek alapján a miniszterelnök beszédében kiemelt szerep juthat az ukrajnai háborúnak, és annak, hogy Magyarországot megőrizzék a béke szigetének.

Magyar Nemzet
2025. 10. 23. 12:36
Orbán Viktor a 2022. március 15-i Békemenet végén, a Kossuth téren.
Orbán Viktor a 2022. március 15-i Békemenet végén, a Kossuth téren. Fotó: Koszticsák Szilárd Forrás: MTI
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Rákay Philip köszöntötte a megjelenteket a Kossuth téren 13 óra után 16 perccel, külön a Békemenet résztvevőit. – Isten hozta a határon túli magyar testvéreinket is – emelte ki Rákay, hozzátéve: nélkületek fél emberek vagyunk. 

Orbán Viktor beszédével zárul az október 23-i nemzeti ünnepen rendezett Békemenet. A miniszterelnök a 13 órakor a Kossuth téren kezdődő ünnepi műsor részeként mondja el az ünnepi beszédét.

Az elhangzottakról lapunk élő szöveges közvetítésben fog beszámolni. Orbán Viktor beszédének szöveges közvetítését ennek a cikknek a frissítésével tudják majd elérni. 

A Békemenet hatalmas tömege tizenegy órakor indult el az Elvis Presley téren, ahonnan a menet a Margit hídon, a Nyugati téren és az Alkotmány utcán keresztül érkezett a Kossuth térre a kormányfő beszédére.

Békemenet 2025
Ismét hatalmas tömeg vesz részt a Békemeneten (Fotó: Csudai Sándor)

Az utóbbi években Orbán Viktor október 23-i ünnepi beszédeiben többször is a nemzetközi folyamatokra és azoknak a Magyarországra gyakorolt hatásairól értekezett.

Magyarországért és a magyar szabadságért most azzal tehetjük a legtöbbet, hogy nem veszünk részt mások háborújában

– fogalmazott tavaly a miniszterelnök.

A legutolsó Békemenetre 2024-ben az európai parlamenti választások előtt került sor, amelyen a sok százezer résztvevő ismét hitet tett a békepárti politika oldalán. A 2022-es Békemenethez hasonlóan ezen az eseményen is hangsúlyos volt az orosz–ukrán háború helyzete.

Csak akkor maradhatunk ki a háborúból, ha a magyar választók megerősítik a kormányt. Csak akkor maradhat ki Magyarország a háborúból, ha miénk lesz Európa legnagyobb választási győzelme

– fogalmazott a tavaly júniusi Békemenet után tartott beszédében Orbán Viktor.

Jellemző, hogy a Békemeneteket sorsfordító események, főleg választások közeledtével szoktak tartani, a rengeteg résztvevő pedig a kormánypártok hatalmas győzelmét vetítette előre. Így fél évvel a választások előtt kiemelt jelentősége van annak, hogy

a magyarok ismét világos üzenetet küldjenek a Békemeneten arról, hogy a kormány és a béke oldalán állnak.

Borítókép: Orbán Viktor a 2022. március 15-i Békemenet végén, a Kossuth téren. Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd

 

add-square Békemenet 2025

A kiskakas is megjelent a Békemeneten

Békemenet 2025 20 cikk chevron-right

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekGyalog Galopp

Ruszimuszi üzent

Bayer Zsolt avatarja

Mi is üzenünk neki, Bátor Sir Robin dalával a Gyalog galopp-ból.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu