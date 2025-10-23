Orbán Viktor ünnepi beszédet mond a Kossuth téren – kövesse nálunk élőben!

Rákay Philip köszöntötte a megjelenteket a Kossuth téren 13 óra után 16 perccel, külön a Békemenet résztvevőit. – Isten hozta a határon túli magyar testvéreinket is – emelte ki Rákay, hozzátéve: nélkületek fél emberek vagyunk.

Orbán Viktor beszédével zárul az október 23-i nemzeti ünnepen rendezett Békemenet. A miniszterelnök a 13 órakor a Kossuth téren kezdődő ünnepi műsor részeként mondja el az ünnepi beszédét.

Az elhangzottakról lapunk élő szöveges közvetítésben fog beszámolni. Orbán Viktor beszédének szöveges közvetítését ennek a cikknek a frissítésével tudják majd elérni.

A Békemenet hatalmas tömege tizenegy órakor indult el az Elvis Presley téren, ahonnan a menet a Margit hídon, a Nyugati téren és az Alkotmány utcán keresztül érkezett a Kossuth térre a kormányfő beszédére.

Ismét hatalmas tömeg vesz részt a Békemeneten (Fotó: Csudai Sándor)

Az utóbbi években Orbán Viktor október 23-i ünnepi beszédeiben többször is a nemzetközi folyamatokra és azoknak a Magyarországra gyakorolt hatásairól értekezett.

Magyarországért és a magyar szabadságért most azzal tehetjük a legtöbbet, hogy nem veszünk részt mások háborújában

– fogalmazott tavaly a miniszterelnök.

A legutolsó Békemenetre 2024-ben az európai parlamenti választások előtt került sor, amelyen a sok százezer résztvevő ismét hitet tett a békepárti politika oldalán. A 2022-es Békemenethez hasonlóan ezen az eseményen is hangsúlyos volt az orosz–ukrán háború helyzete.

Csak akkor maradhatunk ki a háborúból, ha a magyar választók megerősítik a kormányt. Csak akkor maradhat ki Magyarország a háborúból, ha miénk lesz Európa legnagyobb választási győzelme

– fogalmazott a tavaly júniusi Békemenet után tartott beszédében Orbán Viktor.

Jellemző, hogy a Békemeneteket sorsfordító események, főleg választások közeledtével szoktak tartani, a rengeteg résztvevő pedig a kormánypártok hatalmas győzelmét vetítette előre. Így fél évvel a választások előtt kiemelt jelentősége van annak, hogy

a magyarok ismét világos üzenetet küldjenek a Békemeneten arról, hogy a kormány és a béke oldalán állnak.

Borítókép: Orbán Viktor a 2022. március 15-i Békemenet végén, a Kossuth téren. Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd