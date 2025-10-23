BékemenetOrbán Viktorforradalomrészvétel

Orbán Viktor: Aki magyar, velünk tart!

A legnagyobb Békemeneten való részvételre buzdította a magyarokat a közösségi oldalán Orbán Viktor miniszterelnök.

Magyar Nemzet
2025. 10. 23. 10:03
„Aki magyar, velünk tart!” – osztotta meg üzenetét a közösségi oldalán a Békemenettel kapcsolatban a kormányfő.

Orbán Viktor miniszterelnök

Orbán Viktor egy fotót is megosztott a posztban, amelyhez ezt írta: 

A legnagyobb Békemenet.

Korábbi bejegyzésében Orbán a háború helyett az összefogás és az egyetértés fontosságát hangsúlyozta az 1956-os forradalom évfordulóján, és arra buzdította a magyarokat, hogy csatlakozzanak a Békemenethez.

A sorsdöntő október 23-i gyülekező reggel 9 órakor kezdődött a budapesti Elvis Presley téren, ahonnan a menet 11 órakor indul. 

Az útvonal a Margit hídon, a Nyugati téren és az Alkotmány utcán keresztül vezet a Kossuth térre. Orbán Viktor ünnepi beszéde a Békemenet végén, 13 órakor kezdődik.

Borítókép: Békemenet (Forrás: Facebook)

               
       
       
       

