Orbán ViktorBékemenetbeszéd

Orbán Viktor: Legyen ma a béke hangja a legerősebb!

A háború helyett az összefogás és az egyetértés fontosságát hangsúlyozta a miniszterelnök az 1956-os forradalom évfordulóján, és arra buzdította a magyarokat, hogy csatlakozzanak a Békemenethez.

Magyar Nemzet
2025. 10. 23. 7:43
„Eljött a Békemenet napja. Ma az egész világnak megüzenjük: a magyarok nemet mondanak a háborúra. Nem fogunk meghalni Ukrajnáért! A gyerekeinket sem küldjük vágóhídra Brüsszel parancsára” – írta a közösségi oldalán Orbán Viktor.

Budapest, 2024. június 1. A Civil Összefogás Fórum - Civil Összefogás Közhasznú Alapítvány (CÖF-CÖKA) Békemenetének résztvevői vonulnak a Margit hídon 2024. június 1-jén. MTI/Máthé Zoltán
A Békemenet résztvevői vonulnak a Margit hídon 2024. június 1-jén (Fotó: MTI/Máthé Zoltán)

A kormányfő arra kérte követőit, hogy személyesen is vegyenek részt a Békemeneten, amelyet a „történelmi nap” részeként említett. 

Ha teheted, tarts velünk személyesen ezen a történelmi napon, találkozzunk 9 órakor a Császár–Komjádi uszodánál. Legyen ma a béke hangja a legerősebb!

– fogalmazott.

A miniszterelnök bejegyzése szerint egész nap követni lehet majd a Békemenet fejleményeit a Facebook-oldalán, és arra biztatott mindenkit, hogy 

„álljon ki bátran a háború ellen”.

Mint arról beszámoltunk, a sorsdöntő október 23-i Békemenet gyülekezője 9 órakor lesz a budapesti Elvis Presley téren, ahonnan a menet 11 órakor indul, hogy a Margit hídon, a Nyugati téren és az Alkotmány utcán keresztül megérkezzen a Kossuth térre. Orbán Viktor ünnepi beszéde a Békemenet végén, 13 órakor kezdődik.

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök (Forrás: Facebook)


A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

