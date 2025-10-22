Orbán Viktor: Mutassuk meg, hogy mi vagyunk többen!

„Október 23. Csatlakozz a Békemenethez! Mutassuk meg, hogy mi vagyunk többen!” – írta szerdán, egy késő esti. Facebook-bejegyzésben a miniszterelnök.

Egy korábbi békemenet résztvevői (Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd)

A kormányfő rövid bejegyzésében emlékeztetett: a gyülekező a Császár-Komjádi uszodánál lesz 9 órakor, 11-kor indul a menet a Kossuth térre, ahová 13 órakor ér a vonuló tömeg.

Ahogy a Magyar Nemzet korábban már beszámolt róla, október 23-án a zászlófelvonás után és a miniszterelnök beszéde között lesz a békemenet. A gyülekezés délelőtt kilenc órakor lesz az Elvis Presley téren, az összegyűlt tömeg pedig a Margit hídon, a Nyugati téren és az Alkotmány utcán át vonul a Kossuth térre, ahova még Orbán Viktor beszéde előtt megérkezik a menet.