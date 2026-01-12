Nemzetgazdasági MinisztériumKKV Technológia Plusz Hitelprogramjegyzés

Hallgattak a kkv-kra, berobban a hitelprogram

Rekordérdeklődés a kedvezőbb feltételekkel újraindult Kkv technológia plusz forgóeszközhitel iránt.

Magyar Nemzet
2026. 01. 12. 18:10
Szabados Richárd, a a Nemzetgazdasági Minisztérium kis- és középvállalkozások fejlesztéséért és technológiáért felelős államtitkára Fotó: Vémi Zoltán
A mai naptól kedvezőbb feltételekkel érhető el a Ginop Plusz-1.4.3-24 Kkv Technológia plusz hitelprogram részeként a „B” forgóeszköz komponens, amely az indulás első napján már a rendelkezésre álló keretösszeget meghaladó érdeklődést váltott ki a vállalkozások körében – írta közleményében a Nemzetgazdasági Minisztérium. A szaktárca a vállalkozások visszajelzései alapján 2026 januárjától jelentősen átalakította a 2025 júliusától elérhető 0 százalékos forgóeszköz-finanszírozási lehetőség feltételrendszerét. 

Ennek eredményeként a kkv-k már akár 50 millió forint összegben is igényelhetik a jelenlegi kondíciók mellett a forgóeszközhitelt, valamint a konstrukció a feldolgozóipari középvállalkozások számára is megnyílt.

A kormány továbbra is kiemelt célként kezeli a mikro-, kis- és középvállalkozások megerősítését, működésük stabilitásának megőrzését és versenyképességük növelését. Ennek részeként nemcsak a kkv-k beruházásait, hanem a napi működésükhöz szükséges likviditás biztosítását is támogatja. A Kkv technológia plusz hitelprogram az Európai Unió társfinanszírozásával valósul meg. A keretösszeg legalább 65 százalékát a leginkább támogatásra szoruló térségek számára kell biztosítani, elsősorban a szabad vállalkozási zónákban, a fejlesztendő vagy komplex programmal érintett járások településein, valamint a négy leghátrányosabb helyzetű régióban, 

így a Dél-Alföldön, a Dél-Dunántúlon, az Észak-Alföldön és Észak-Magyarországon.

A könnyítések hatása azonnal megmutatkozott: a forgóeszközhitelre hétfőn délig összesen 4441 kérelem érkezett 155 milliárd forint értékben, amelyből csak a mai napon 3476 igénylést nyújtottak be, mintegy 137 milliárd forint összegben. Ez az első napon a teljes keretösszeget meghaladó igényt jelent.

A beérkezett kérelmek jelentős része a leginkább fejlesztendő térségekből érkezett, ahonnan több mint nyolcszoros érdeklődés mutatkozik. Ez visszaigazolja, hogy a program ott nyújt valódi segítséget, ahol a likviditás biztosítása és a stabil működés megteremtése a legnagyobb kihívást jelenti

 – jelentette ki Szabados Richárd, a Nemzetgazdasági Minisztérium kis- és középvállalkozások fejlesztéséért, technológiáért és védelmi iparért felelős államtitkára.

A forgóeszköz-finanszírozásra a hiteligény az MFB Pont Plusz hálózaton keresztül még január 15-ig érhető el, ezt követően felfüggesztésre kerül. A vállalkozások számára azonban továbbra is elérhető a Kkv technológia plusz beruházási hitel, amely 0 százalékos kamatozással támogatja a technológiai fejlesztéseket.

