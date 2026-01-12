Országos Mentőszolgálatstroke centrumrendszer

Videóalapú diagnózissal mentettek életet a mentők

Az Országos Mentőszolgálat január elején bevezetett, videóalapú stroke-távdiagnosztikai rendszere lehetővé tette, hogy a mentők azonnal szakorvossal egyeztessenek, és a beteget késedelem nélkül a speciális ellátást nyújtó intézménybe szállítsák.

Magyar Nemzet
2026. 01. 12. 17:53
Illusztráció Fotó: csikiphoto Forrás: Shutterstock
Életet mentett az Országos Mentőszolgálat (OMSZ) január 1-jén elindított videóalapú stroke-távdiagnosztikai (OMSZ TeleStroke) rendszerének egyik első éles alkalmazása.

Budapest, Hungary - 06.27.2025 - Hungarian ambulance station
Fotó: Mehes Daniel / Shutterstock

A mentőket egy nő rosszullétéhez riasztották, a mentőegység a helyszínről videókapcsolaton keresztül lépett kapcsolatba a Semmelweis Egyetem Idegsebészeti és Neurointervenciós Klinika Stroke Centrumának ügyeletes neurológusával – közölte az OMSZ hétfőn.

A valós idejű, kétirányú kép- és hangközvetítés lehetővé tette a beteg neurológiai tüneteinek szakorvosi elemzését, így gyors és megalapozott döntés született a beteg további, speciális ellátásáról.

Az új megoldásnak köszönhetően a mentők a súlyos állapotú beteget az általános betegút lerövidítésével közvetlenül a speciális ellátás (trombectomia) helyére szállíthatták, így a leggyorsabban juthatott a különleges ellátáshoz, ami döntő jelentőségű volt az életkilátásai szempontjából.

Az OMSZ TeleStroke-rendszerhez mind a 40 magyarországi akkreditált Stroke Centrum csatlakozott, 

így a videóalapú neurológiai konzultáció már az ország teljes területén elérhető a mentőegységek számára.

Az Országos Mentőszolgálat célja, hogy a modern infokommunikációs megoldások bevonásával tovább növelje a sürgősségi betegellátás biztonságát és hatékonyságát.

A közlemény szerint az OMSZ TeleStroke országos bevezetése újabb, nemzetközi összehasonlításban is élen járó lépés, egyben fontos mérföldkő a mentőellátás és a kórházi szakellátás integrációjában, amely közvetlenül járul hozzá emberéletek megmentéséhez és a maradandó károsodások megelőzéséhez.

Borítókép: Illusztráció (Forás: Shutterstock)


