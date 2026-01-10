Rendkívüli

Nemcsak a szabadban lehet kihűlni, a fűtetlen lakás is veszélyes

Több embert is a saját házából vittek kórházba.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2026. 01. 10. 11:49
Fotó: MTI/Mohai Balázs
A hideg, havas időben több helyen mentettek meg kihűlt, illetve kihűlés közeli állapotba került embert az országban. Az Országos Mentőszolgálat azt kéri: figyeljünk egymásra az extrém hidegben.

hajéktalan
Illusztráció Fotó: Pexels

A Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság azt közölte a rendőrség honlapján, hogy egy kihűlt férfira a polgármester talált rá Kutason. A helyi férfi nem ment be reggel dolgozni az önkormányzathoz, ezért elment hozzá a település polgármestere. A férfit kihűlt, mozdulatlan és már kommunikálni is képtelen állapotban találta meg az otthonában. A mentők a férfit kórházba vitték.

Egy idős nőre szintén kihűlés közeli állapotban találtak rá a dombóvári rendőrök. A kurdi szomszédok jelentették be a rendőrségen pénteken, hogy napok óta nem látják egyedül élő szomszédjukat. Az egyenruhások kimentek a házhoz, ahol az egyik szobában az ágyon fekve találták meg az 67 éves asszonyt. A rendőröknek elmondta, hogy nagyon gyengének érzi magát, több napja nem evett és ivott, és begyújtani sem tudott. A rendőrök mentőt hívtak az asszonyhoz, akik megvizsgálták és kórházba vitték.

Az Országos Mentőszolgálat a közösségi oldalán arra figyelmeztetett: az extrém hideg nemcsak a szabadban élőket veszélyezteti. Komoly kockázatot jelent mindazok számára is, akik fűtetlen vagy gyengén fűtött lakásban élnek, illetve azoknak, akik a szabadban földre kerülnek, és segítség nélkül nem tudnak felállni. Ilyen helyzetekben a kihűlés akár rövid idő alatt is kialakulhat.


Borítókép: Illusztráció (Fotó: MTI/Mohai Balázs)

