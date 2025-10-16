Rendkívüli

Immár hivatalos: garázdasággal gyanúsították meg Ruszin-Szendi Romuluszt

Itt a térkép, erre fog vezetni a békemenet útvonala

Gyülekező kilenc órakor, indulás tizenegykor, délután egykor pedig Orbán Viktor mond beszédet a Parlament előtt.

2025. 10. 16. 16:55
Találkozzunk október 23-án! – hívott a békemenetre Kovács Zoltán nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkár a közösségi oldalán. Az október 23-i állami ünnepségeket koordináló operatív törzs vezetője mellékelt egy térképet is, melyen világosan látszik, hogy mikor és honnan indul, illetve merre vezet a békemenet útvonala. Kovács Zoltán azt is kifejezte, hogy rengeteg résztvevőre számítanak a jövő heti demonstráción.

 

Az október 23-i békemenet gyülekezője kilenc órakor lesz a Margit híd budai hídfőjének közelében az Elvis Presley téren. A menet innen indul tizenegy órakor, útja a Margit hídon át vezet a Szent István körútra. Ott egészen a Nyugati térig fognak menni a résztvevők, majd jobbra fordulva a Bajcsy-Zsilinszky úton mennek három sarkot egészen az Alkotmány utcáig. Itt ismét egy jobb kanyar következik, végül ezen az utcán át vonulnak a menet célállomását jelentő Kossuth térre. A Kossuth téren délután egy órakor Orbán Viktor miniszterelnök fog beszédet mondani.

Az idei békemenetnek különös jelentősége van a szervező CÖF–CÖKA szerint. 

A globális háborús fenyegetések és a nemzeti szuverenitás elleni brüsszeli támadások közepette minden eddiginél fontosabb, hogy a magyarok világosan kinyilvánítsák: a béke és a szabadság mellett állnak. 

A szervezők és a kormánypárti politikusok, köztük Orbán Viktor miniszterelnök is, egyaránt mindenkit a Kossuth térre várnak, hogy együtt hallgassák meg az állami ünnepségen elhangzó beszédeket. Ahogy Orbán Viktor Facebook-posztjában is olvasható: „Legyünk minél többen!”

Bayer Zsolt, lapunk publicistája a Harcosok órája című online műsorban hangsúlyozta: ez a békemenet jelentőségében csak az első, 2012-es felvonuláshoz fogható. Szerinte azért fontos a mostani békemeneten való részvétel, hogy 

megmutassuk, ez a kormány mennyire nincs egyedül, hogy erőt demonstráljunk.

A kormánypárti politikusok és a CÖF–CÖKA vezetése egyaránt arra figyelmeztetnek, hogy az Európai Unió egyre nagyobb nyomást gyakorol Magyarországra, veszélyeztetve nemzeti érdekeinket és a békét.

Borítókép: Nagy tömegre számítanak idén is a békemeneten (Fotó: Máthé Zoltán / MTI)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

