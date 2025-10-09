Orbán ViktorKossuth Lajos téroktóber 23. nemzeti ünnep

Kiderült, mikor mond ünnepi beszédet Orbán Viktor + videó

A Műegyetemen és a Bem rakparton is megtartják a szokásos megemlékezéseket az 1956-os forradalom alkalmából – ismertette közösségi oldalára feltöltött videójában Kovács Zoltán. A Kossuth tér lesz a fő helyszín, ott mond beszédet a miniszterelnök.

2025. 10. 09. 13:24
Fotó: Miniszterelnöki Sajtóiroda/Benko Vivien Cher Forrás: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda
– Két héttel nemzeti ünnepünk, október 23-a előtt megkezdte működését a nemzeti ünnepek lebonyolításáért felelős operatív törzs – hívta fel a figyelmet közösségi oldalára feltöltött videójában Kovács Zoltán. A nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkár elárulta: idén október 23-a kapcsán kétnapos ünnepre készül a kormány, hiszen 22-én délután este a Műegyetemen és a Bem rakparton megtartják az ilyenkor szokásos megemlékezéseket, és a fő helyszín pedig a Kossuth tér lesz, ahol 13 órától mond beszédet Orbán Viktor miniszterelnök. 

Orbán Viktor miniszterelnök beszédet mond az 1956-os forradalom és szabadságharc 67. évfordulóján tartott veszprémi ünnepi megemlékezésen 2023. október 23-án. (Fotó: Koszticsák Szilárd/MTI)
Orbán Viktor miniszterelnök beszédet mond az 1956-os forradalom és szabadságharc 67. évfordulóján tartott veszprémi ünnepi megemlékezésen 2023. október 23-án. (Fotó: Koszticsák Szilárd/MTI) 

Mint arról a Magyar Nemzet is beszámolt, a mai Kormányinfón Gulyás Gergely bejelentette, a békemenetet már szervezik, amelynek résztvevőit szeretettel várják az állami ünnepségen is. Emlékezetes, a miniszterelnök tavaly a Millenárison tartott ünnepi beszédet, ahol hatalmas tömeg gyűlt össze: több ezren hallgatták a miniszterelnök szavait a nemzeti szuverenitás védelméről és az 1956-os forradalom örökségéről.

A békemenetet Orbán Viktor még szeptemberben a digitális polgári körök első országos találkozóján jelentette be.

A tavalyi békemeneten több százezer ember gyűlt össze. 

Tudósítónk ott volt akkor az eseményen: beszámolója szerint többen érkeztek külföldről is a rendezvényre, német és svéd, illetve lett, litván és észt zászlók is feltűntek a tömegben szolidaritásukat kifejezve. A rendezvény óriási visszhangot keltett külföldön is, az Egyesült Államoktól Oroszországig mindenütt Orbán Viktor szavait idézte a sajtó. A miniszterelnök a Margitszigeten mondott beszédében kijelölte a Fidesz–KDNP központi elgondolását az európai politikát illetően, amit azóta is következetesen képvisel: kimaradni a háborúból és a béke szigeteként megőrizni Magyarországot. 

 

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Benko Vivien Cher)


