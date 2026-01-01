Az elmúlt 15 év egyik sikertörténetének indul új fejezete az év első napján

Január elseje újabb fontos dátum a családokat támogató személyi jövedelemadó-rendszer történetében, befejeződik ugyanis a családi kedvezmény 2025-ben megkezdett duplázása. Mielőtt bemutatjuk a mostani változtatást, tekintsük vissza az elmúlt 15 évre – abból látszik majd ugyanis, milyen horderejű módosítást jelentett a személyi jövedelemadó-rendszer átalakítása.

A 15 év egyik legnagyobb változtatása

Az Orbán-kabinet már közvetlenül a 2010-es kormányváltás után elhatározta, hogy átalakítja a szja szabályait. A baloldali kormányok adórendszere két kulcsot (2010-ben 17 és 32 százalék) tartalmazott, nem támogatta a családokat és számolni kellett az úgynevezett szuperbruttósítással is, amely tovább növelte az adóterhet. A durva elvonást jelentő szabályokat a konzervatív kormány lebontotta, a családi kedvezmény pedig már 2011-től élt.

Akkor havi tízezer forint járt egy gyermek után, kétszer tízezer, összesen húszezer kettő után, a nagycsaládosok pedig gyermekenként 33 ezer forinttal számolhattak. A kedvezmények hatalmasak voltak, amit jól mutat, hogy sokaknak egyszerűen nem volt annyi szja-ja, hogy a teljes adócsökkentést igénybe vehesse. Ezért döntött úgy a kormánytöbbség, hogy a járulékokból is érvényesíthető a családi kedvezmény, a lehetőség 2014 óta él.

Nem kellett sokat várni az újabb változtatásokra sem. Azért, hogy a második gyermekek megszületését az állam az adórendszeren keresztül is támogassa, a kétgyermekesek kedvezményét négy lépcsőben a duplájára, gyermekenként húszezer, összesen negyvenezer forintra emelték, ami 2016 és 2019 között történt meg. Közben, 2016 elején, 15 százalékra csökkent az szja-kulcs, ami ma is annyi.

Az újabb, nagyszabású változtatás 2025 nyarán indult el. A kormánytöbbség ugyanis arról határozott, hogy két lépcsőben a duplájára emelkedik a családi kedvezmény. Az első lépcsőt 2025. július elseje jelentette, akkor egy gyermek esetén 15 ezer forintra, két gyermeknél – kétszer harmincezer, összesen – hatvanezer forintra, három vagy több gyermek esetén pedig gyermekenként 49 500 forintra nőtt az összeg.

Ennyi jár az új esztendőben

2026. január elseje újabb ugrást jelent, élessé válik a második fázis, befejeződik a 2025 nyarán megkezdett duplázás. Egy gyermek esetében húszezer forintra, két gyermeknél – gyermekenként negyvenezer, együtt – nyolcvanezer forintra, három vagy több gyermek esetén pedig gyermekenként 66 ezer forintra nő az adókedvezmény. Egy háromgyermekes család így közel 200 ezer forint kedvezménnyel számolhat. Az összegek ezzel 2025 elejéhez képest megduplázódnak.