Rendkívüli

A svájciak is találgatnak, gyertya vagy tűzijáték okozhatta az újévi tragédiát + videó

kopp mária intézetszemélyi jövedelemadóa népesedésért és a családokért

Az elmúlt 15 év egyik sikertörténetének indul új fejezete az év első napján

2026. január elseje fontos dátum a családoknak: onnantól él ugyanis a családi adókedvezmény újabb jelentős emelése. Számokkal mutatjuk be az intézkedést, amely az elmúlt 15 év egyik legfontosabb adóügyi változtatásának része és nagyjából egymillió embert érint.

Munkatársunktól
2026. 01. 01. 15:03
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Január elseje újabb fontos dátum a családokat támogató személyi jövedelemadó-rendszer történetében, befejeződik ugyanis a családi kedvezmény 2025-ben megkezdett duplázása. Mielőtt bemutatjuk a mostani változtatást, tekintsük vissza az elmúlt 15 évre – abból látszik majd ugyanis, milyen horderejű módosítást jelentett a személyi jövedelemadó-rendszer átalakítása.

A 15 év egyik legnagyobb változtatása

Az Orbán-kabinet már közvetlenül a 2010-es kormányváltás után elhatározta, hogy átalakítja a szja szabályait. A baloldali kormányok adórendszere két kulcsot (2010-ben 17 és 32 százalék) tartalmazott, nem támogatta a családokat és számolni kellett az úgynevezett szuperbruttósítással is, amely tovább növelte az adóterhet. A durva elvonást jelentő szabályokat a konzervatív kormány lebontotta, a családi kedvezmény pedig már 2011-től élt. 

Akkor havi tízezer forint járt egy gyermek után, kétszer tízezer, összesen húszezer kettő után, a nagycsaládosok pedig gyermekenként 33 ezer forinttal számolhattak. A kedvezmények hatalmasak voltak, amit jól mutat, hogy sokaknak egyszerűen nem volt annyi szja-ja, hogy a teljes adócsökkentést igénybe vehesse. Ezért döntött úgy a kormánytöbbség, hogy a járulékokból is érvényesíthető a családi kedvezmény, a lehetőség 2014 óta él.

Nem kellett sokat várni az újabb változtatásokra sem. Azért, hogy a második gyermekek megszületését az állam az adórendszeren keresztül is támogassa, a kétgyermekesek kedvezményét négy lépcsőben a duplájára, gyermekenként húszezer, összesen negyvenezer forintra emelték, ami 2016 és 2019 között történt meg. Közben, 2016 elején, 15 százalékra csökkent az szja-kulcs, ami ma is annyi.

Az újabb, nagyszabású változtatás 2025 nyarán indult el. A kormánytöbbség ugyanis arról határozott, hogy két lépcsőben a duplájára emelkedik a családi kedvezmény. Az első lépcsőt 2025. július elseje jelentette, akkor egy gyermek esetén 15 ezer forintra, két gyermeknél – kétszer harmincezer, összesen – hatvanezer forintra, három vagy több gyermek esetén pedig gyermekenként 49 500 forintra nőtt az összeg.

Ennyi jár az új esztendőben

2026. január elseje újabb ugrást jelent, élessé válik a második fázis, befejeződik a 2025 nyarán megkezdett duplázás. Egy gyermek esetében húszezer forintra, két gyermeknél – gyermekenként negyvenezer, együtt – nyolcvanezer forintra, három vagy több gyermek esetén pedig gyermekenként 66 ezer forintra nő az adókedvezmény. Egy háromgyermekes család így közel 200 ezer forint kedvezménnyel számolhat. Az összegek ezzel 2025 elejéhez képest megduplázódnak.

Fontos, hogy a szülők továbbra is megoszthatják egymás között a családi adókedvezményt, így a lehető legnagyobb mértékű engedményben részesülhetnek.

Az emelés nagyságrendileg egymillió adófizetőt érinthet. S hogy pontosan miként oszlik meg az egymillió érintett, azzal kapcsolatban a Kopp Mária Intézet a Népesedésért és a Családokért egyik tanulmányát hívhatjuk segítségül, amely az adóhivatal adatai alapján azt tartalmazza: 2023-ban 983 ezer ember érvényesített családi kedvezményt. Közülük 443 ezren egy gyermek, 366 ezren két, 145 ezren három, 29 ezren négy vagy több gyermek után érvényesítettek kedvezményt. Az érintett családoknál abban az évben nagyjából 308 milliárd forint maradt.

               
       
       
       

            További játékainkhoz kattintson ide!        

   

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Borbély Zsolt Attila
idezojelekválasztás

A rendszerváltás utáni történelmi korszak legfontosabb választása következik

Borbély Zsolt Attila avatarja

MAGYAR ÖNRENDELKEZÉS – A ballib média hirtelen felfedezte magának a külhoni magyarok problémáját.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.