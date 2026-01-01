Rendkívüli

Borzasztó részletek derültek ki: több tucat halott is lehet a svájci síparadicsomban történt szilveszteri balesetben + videó

tűztűzoltókkatasztrófavédelem

Nem is gondolná, miket gyújtottak fel a magyarok idén szilveszterkor a tűzijátékokkal

Az év utolsó napján országszerte 240 helyszínre riasztották a tűzoltókat.

Magyar Nemzet
2026. 01. 01. 10:53
Forrás: Pexels
– Az év utolsó napján országszerte 240 helyszínre riasztották a tűzoltókat. 123 esetben tűz miatt, 117 alkalommal pedig műszaki mentést igénylő helyzethez. 55 épület égett, 48 esetben a szabadban keletkezett tűz. Szén-monoxid miatt kilenc, bajba jutott állatok miatt öt esetben avatkoztak be a tűzoltók – adta hírül január 1-jei közleményében a katasztrófavédelem. 

A lapunkhoz is eljuttatott kommüniké szerint tűzijátékok miatt 37 esetben vonultak a tűzoltók: 

12 alkalommal kigyulladt tűzijátéktelepek, vagy tűzijátékok egyéb égő visszamaradt részei égtek, nyolc helyszínen a száraz fű, avar, nádas gyulladt meg a pirotechnikai termékek miatt. A tűzijátékok miatt öt melléképület, három hulladékgyűjtő edény, három fa, egy személyautó, illetve több helyen a felhalmozott lomok gyulladtak ki.

– Jákfán egy személyautó hátulja és csomagtere égett egy, a közvetlen közelben működtetett tűzijátéktelep miatt. Az égő autót a tűzoltók oltották el. Teljes terjedelmében égett egy 12 négyzetméteres fatároló Debrecenben, a Bodai úton. A tűzijáték miatt lángra kapott melléképületet a tűzoltók oltották el. 

Családi házzal egybeépített, 12 négyzetméteres tároló égett elhasznált tűzijátéktelepek miatt Dombóváron, az Erzsébet utcában. A tűzoltók oltották el az égő tárolót, a lángok a családi házra nem terjedtek át. 20 köbméter tűzifa és a 30 négyzetméteres fatároló teteje is kigyulladt a tűzijátékoktól Szentesen, a Wesselényi utcában. Tűzoltók fékezték meg a tüzet. 

Dunakeszin, a Folyam utcában tűzijáték miatt nádas égett 150 négyzetméteren. Nagycenken, a Kiscenki utcában családi ház udvarán egy hat négyzetméteres fatároló égett. Elhasznált és még forró állapotban kidobott tűzijátékoktól gyulladt ki egy szemétgyűjtő  és egy melléképület teteje Újfehértón, a Jókai Mór utcában. A garázs ajtaja és teteje égett kis területen. Tűzoltók fékezték meg a lángokat. 

Kissikátorban, a Szabadság úton egy családi ház kertjében a tűzifa letakarására szolgáló műanyag fólia és a tűzifa kapott lángra egy pirotechnikai termék miatt. Győrben, a Knézich utcában a kertben felhalmozott hulladék égett pár négyzetméteren, a tűz miatt megsérült a ház egyik ablaka is. 

Hajdúszoboszlón, a Földesi utcában egy családi ház kertjébe tűzijáték repült és kartondobozokat gyújtott meg. A tűz a ház villanyóraszekrényének a burkolatát is megolvasztotta. A télies időjárás miatt 32, úton elakadt, keresztbe fordult, összeütközött vagy árokba csúszott autóhoz hívták a tűzoltókat. 

Több bajba került állat miatt is riasztották a tűzoltókat: Szentesen csatornába esett kutyát emeltek ki, Cserszegtomajon egy kutya lába kerítésbe szorult, a tűzoltók a kerítéselemet szétvágva mentették meg az állatot. Velencén a Velencei tóba fagyott hattyút kellett kimenteni. Dunaharasztin egy iszapba szorult őzet szabadítottak ki, Kállón pedig egy vízóraaknába esett pónit mentettek ki a tűzoltók – részletezték a közleményben. 

Fontos híreink

Csépányi Balázs
idezojelektisza párt

Elcsattant az év első sistergős pofonja, erre nem számított Magyar Péter

Csépányi Balázs avatarja

Nem kezdődik jól az év a Tisza Párt elnökének, és még csak most jön a java.

