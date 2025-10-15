békemenetOktóber 23Harcosok órájaOrbán Viktorállami ünnepségKovács Zoltán

Óriási tömegre számítanak a békemeneten + videó

Rengeteg résztvevőre számítanak a békemeneten – mondta Kovács Zoltán a Harcosok órájában. Az államtitkár az adásban ismertette az október 23-i állami ünnepségek előkészületeinek részleteit.

Munkatársunktól
2025. 10. 15. 10:07
– Tegnap ülésezett az október 23-i állami ünnepségek előkészítésével foglalkozó operatív törzs. Ilyenkor nagyjából egy hónappal, három héttel előtte, augusztus 20. esetében korábban elkezdünk egy operatív törzset üzemeltetni, ahol minden szervező, illetve érintett ott van – árulta el Kovács Zoltán nemzetközi kommunikációért felelős államtitkár a Harcosok órája szerdai adásában az állami ünnepségre való felkészülés menetét.

Szolnok, 2016. június 30. Szalay Ferenc polgármester kitûzi az 1956-os forradalom szimbólumának számító lyukas, nemzetiszínû zászlót a szolnoki városháza homlokzatára 2016. június 30-án. Az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulója alkalmából a városháza épületére és a díszteremben tûzték ki a zászlót. MTI Fotó: Mészáros János
Javában zajlanak az október 23-i ünnepségek előkészületei. Fotó: MTI/Mészáros János

Hozzátette: ott tartanak a szervezésben, ahol kell, még kilenc nap van hátra. – Gőzerővel készülünk. Idén a szokásos október 22. délutáni, esti rendezvények és a 23-i megemlékezés mellett békemenet is lesz. A kettő összekapcsolódik, volt már ilyen, legutóbb 2022-ben. Ez azért a szervezésben és a koordinációban egy más szintet, illetve

más feladatot jelent, hiszen rengeteg emberre számítunk,

mindenkit kérünk is, hogyha ideje engedi, jöjjön, legyen velünk, és 13 órakor hallgassa meg, mit mond majd a miniszterelnök úr – közölte Kovács Zoltán.

Mint megírtuk, idén október 23-a kapcsán kétnapos ünnepre készül a kormány, hiszen 22-én este a Műegyetemen és a Bem rakparton megtartják az ilyenkor szokásos megemlékezéseket. Másnap a fő helyszín a Kossuth tér lesz, ahol 13 órától mond beszédet Orbán Viktor miniszterelnök.

 

 

Borítókép: Október 23-án békemenet is lesz (Fotó: Kurucz Árpád)

