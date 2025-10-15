Orbán Viktornak is volt szerepe a béke megteremtésében + videó

Az államtitkár a műsorban elsőként Trump Orbán Viktor dicsérő szavairól beszélt. Mint mondta, lehet szép szavakat naponta megfogalmazni arról, milyennek kéne lennie a nemzetközi rendszernek, de ha vannak konfliktusos régiója a világnak, az a Közel-Kelet. És ha ott lehet békét teremteni, akkor ezt miért ne lehetne máshol elérni?

– Ott olyanok vettek részt, akiknek valamilyen érdeme volt a béke elérésében. Orbán Viktornak is, ezért volt ott

– mondta.

A történtek belpolitikai vonatkozásait tekintve szóba került Papp Réka, aki az ATV-n beszélt, az újságíró szerint ezek látszattevékenységek, nincs jelentősége, hogy a magyar miniszterelnök is jelen volt.

Kovács Zoltán szerint a valóság más, mint amit a baloldali sajtó állít.

– Biztos vagyok abban, hogy nem puszta barátságból hívták meg Orbán Viktor.

Értékek és tettek terén van azonosság. Az, hogy a béke kérdése szóba kerüljön, korábban nem volt lehetséges. Most pedig Zelenszkij Amerikába megy, pedig Európából nem a béke sugallata megy Ukrajna felé – mondta. Hozzátette, azzal hitegetni Ukrajnát, hogy meg tudja nyerni a háborút, nem korrekt, mindez az eszkaláció irányába viszi az országot.

Felidézte,

Orbán Viktor a nulladik naptól azt mondta, béke kell, le kell ülni a tárgyalóasztalhoz.

– Minél régebb óta folyik egy háború, annál nehezebb lezárni, egyre többen hallnak meg, egyre több a keserűség. Nem kell egyetérteni Oroszországgal ahhoz, hogy beszéljenek egymással – mondta.

A jövő heti uniós csúcsról beszélve úgy fogalmazott, ott is szó lesz a háborúról, de

az unió részéről már a háború előtt elindult az a kommunikáció, amely szerint ez a mi harcunk, mi küzdelmünk, hiába mondjuk, hogy nem.

Ez a narratíva megint megjelenik a mostani csúcs meghívójában. Ez egy informális csúcs, de amiről ott szó lesz, azt hosszútávon formálisan is keresztül akarják verni. – Ez nem pillanatnyi ötlet, itt semmi nem a béke irányába visz – mondta.

A DK aláírásgyűjtésére, miszerint ne lépjünk ki az EU-ból és a NATO-ból, Kovács Zoltán úgy reagált: nem lehet könnyű nekik. – Az egész baloldalból ők azok, akik folyton azt gerjesztik, hogy Orbán Viktor ki akar lépni az EU-ból, noha egyetlen kormányülésen vagy fórumon nem merült ez fel 2010 óta – fogalmazott.