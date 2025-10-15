Rendkívüli

Orbán Viktornak is volt szerepe a béke megteremtésében + videó

Harcosok órájanémeth balázsKovács Zoltán

Orbán Viktornak is volt szerepe a béke megteremtésében + videó

Kovács Zoltán államtitkár Németh Balázs műsorában.

Magyar Nemzet
2025. 10. 15. 7:17
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az államtitkár a műsorban elsőként Trump Orbán Viktor dicsérő szavairól beszélt. Mint mondta, lehet szép szavakat naponta megfogalmazni arról, milyennek kéne lennie a nemzetközi rendszernek, de ha vannak konfliktusos régiója a világnak, az a Közel-Kelet. És ha ott lehet békét teremteni, akkor ezt miért ne lehetne máshol elérni? 

– Ott olyanok vettek részt, akiknek valamilyen érdeme volt a béke elérésében. Orbán Viktornak is, ezért volt ott 

– mondta. 

A történtek belpolitikai vonatkozásait tekintve szóba került Papp Réka, aki az ATV-n beszélt, az újságíró szerint ezek látszattevékenységek, nincs jelentősége, hogy a magyar miniszterelnök is jelen volt. 

Kovács Zoltán szerint a valóság más, mint amit a baloldali sajtó állít. 

– Biztos vagyok abban, hogy nem puszta barátságból hívták meg Orbán Viktor.

 Értékek és tettek terén van azonosság. Az, hogy a béke kérdése szóba kerüljön, korábban nem volt lehetséges. Most pedig Zelenszkij Amerikába megy, pedig Európából nem a béke sugallata megy Ukrajna felé – mondta. Hozzátette, azzal hitegetni Ukrajnát, hogy meg tudja nyerni a háborút, nem korrekt, mindez az eszkaláció irányába viszi az országot.

Felidézte,

 Orbán Viktor a nulladik naptól azt mondta, béke kell, le kell ülni a tárgyalóasztalhoz.

 – Minél régebb óta folyik egy háború, annál nehezebb lezárni, egyre többen hallnak meg, egyre több a keserűség. Nem kell egyetérteni Oroszországgal ahhoz, hogy beszéljenek egymással – mondta.

A jövő heti uniós csúcsról beszélve úgy fogalmazott, ott is szó lesz a háborúról, de 

az unió részéről már a háború előtt elindult az a kommunikáció, amely szerint ez a mi harcunk, mi küzdelmünk, hiába mondjuk, hogy nem. 

Ez a narratíva megint megjelenik a mostani csúcs meghívójában. Ez egy informális csúcs, de amiről ott szó lesz, azt hosszútávon formálisan is keresztül akarják verni. – Ez nem pillanatnyi ötlet, itt semmi nem a béke irányába visz – mondta.

A DK aláírásgyűjtésére, miszerint ne lépjünk ki az EU-ból és a NATO-ból, Kovács Zoltán úgy reagált: nem lehet könnyű nekik. – Az egész baloldalból ők azok, akik folyton azt gerjesztik, hogy Orbán Viktor ki akar lépni az EU-ból, noha egyetlen kormányülésen vagy fórumon nem merült ez fel 2010 óta – fogalmazott.

A migrációt említve jelezte, hazugság, hogy 26 ország egyetért az illegális bevándorlással. – Egyre többen szólalnak fel ez ellen – mondta. Hozzátette, az a dolgunk, hogy ráébresszük Európa vezetőit, hogy Európa nem ilyen, szuverén országok vannak. 

A műsorban szóba került Cseh Katalin, és a Momentum háborúpártisága, mire Kovács Zoltán azt mondta, a legpenetránsabb hazugságokat mondják, noha azt mondták, el sem indulnak 2026-ban. – Mi a józan észt próbáljuk visszahozni ebbe az egyre elmérgesedő viszonyba. Ezt erősíti Babis győzelme, miközben Franciaországban káosz van, a németeknél is, Babis szavai a józanságra épülnek, a V4 pedig erősődik Babis győzelmével. 

A V4 nem arról szól, hogy ellene menjünk valaminek, mi a saját érdekeinket igyekszünk érvényesíteni, mely most a háborúhoz való viszony közös álláspontját mutatja 

– hangsúlyozta.

A cigányságról, illetve arról, hogy egyes álhírek szerint a kormány megveszi a romák szavazatait, Kovács Zoltán azt mondta, ezen a rágalmak is célja a bizalmatlanság növelése. – Lehet, hogy a gazdaság a háború miatt nem ugyanolyan, mint 2021 előtt, a foglalkoztatottság nem csökkent, köztük rengeteg roma honfitársunkkal. 

– A cigányok pontosan tudják, hogy kitől számíthatnak segítségre, segély helyett munkára, tisztes életre, és tisztában vannak azzal, kire szeretnének szavazni 

– emelte ki.

Kitért arra is, hogy a mai fiataloknak nem kell szembesülniük azzal, amivel a felnőtteknek kellett a rendszerváltás előtt, egy diktatúrában. – A rengeteg intézkedés, családpolitikai támogatás nekik is szól, rajtuk is segít. ezek nem maguktól vannak, ezeket meg kellett alapozni. Az egykulcsos szja létrehozása nem egyik napról a másikra történt. Egy progresszív adózás pedig a teljes támogatási rendszert szétverné – hangsúlyozta, jelezve, a kormány munkaalapú társadalomban hisz, támogatások is a munkavégzéshez kötöttek.

Az államtitkár vezeti az október 23-i állami ünnepségeket koordináló operatív törzset. A rendezvényekről a Harcosok órájában azt mondta, folynak az előkészületek, ott tartanak, ahol kell. 

Idén a szokásos események mellett békemenet is lesz, mint 2022-ben, és

Orbán Viktor miniszterelnök is beszédet fog mondani a Kossuth téren.

Október 22-én délután a Műegyetemnél és a Bem téren a megszokott formában ünneplünk, 23-án fél nyolckor zászlófelvonás, 9 órától gyülekező a békemenet számára az Elvis Presley téren, 11-től pedig elindul a menet, és 13 órától mond beszédet Orbán Viktor miniszterelnök – nyilatkozta korábban az ünnepségekről Kovács Zoltán.

Borítókép: Kovács Zoltán a Harcosok órájában (Forrás: YouTube)


További játékainkhoz kattintson ide!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Hegyi Zoltán
idezojelekKáli-medence

Festő a világ közepén

Hegyi Zoltán avatarja

HETI AGYRÉMEK – Somogyi Győző látó, látomásos festő, a legnagyobbak egyike.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu