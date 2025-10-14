Washingtonba rendelték Zelenszkijt, Trump intézkedik

Rendkívüli

Nézőpont Intézet: A választók négyötöde örül a többgyermekes anyák adómentességének

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök október 13-án bejelentette, hogy a hét második felében Washingtonban találkozik amerikai hivatali partnerével, Donald Trumppal – a hírt később az amerikai elnök is megerősítette. A washingtoni találkozót október 17-re tűzték ki, és két korábbi telefonbeszélgetés folytatásaként valósul meg, amelyek során Zelenszkij és Trump az ukrán légvédelemről és a nagy hatótávolságú fegyverrendszerekről egyeztettek az orosz támadások erősödése miatt.

Magyar Nemzet
2025. 10. 14. 8:17
Volodimir Zelenszkij és Donald Trump Fotó: MANDEL NGAN Forrás: AFP
Az Európai Unió külügyi vezetőjével, Kaja Kallasszal közösen tartott sajtótájékoztatón Volodimir Zelenszkij kijelentette, hogy a Donald Trumppal folytatott telefonbeszélgetések „nem voltak elegendőek” minden fontos kérdés áttekintéséhez. A washingtoni meghívásra szervezett csúcstalálkozó az ötödik személyes megbeszélés lesz Trump és Zelenszkij között azóta, hogy az amerikai elnök januárban ismét hivatalba lépett. A két vezető legutóbb szeptember 23-án, az ENSZ-közgyűlés idején találkozott New Yorkban – számolt be az Origo.

Donald Trump és Volodimir Zelenszkij Washingtonban egyeztet (Fotó: AFP/Mandel Ngan)

Zelenszkij emlékeztetett arra is, hogy Julija Szviridenko miniszterelnök vezetésével egy ukrán delegáció már úton van az Egyesült Államokba.

Korábban az ukrán elnök elmondta: a küldöttség célja, hogy a Washingtonnal kötendő „Mega Deal” keretében további légvédelmi rendszerek és HIMARS rakétarendszerek beszerzéséről tárgyaljon. Trump később, az Air Force One fedélzetén újságíróknak nyilatkozva, megerősítette a két vezető közötti tervezett találkozót.

Arra a kérdésre, hogy október 17-én fogadja-e Zelenszkijt a Fehér Házban, Trump úgy válaszolt: „Azt hiszem, igen.”

Kijev továbbra is külföldi partnerei támogatását kéri Ukrajna légvédelmének megerősítéséhez, mivel Moszkva fokozza légi támadásait az ország energiahálózata ellen. Október 10-én egy nagyszabású orosz csapás ideiglenesen megbénította az áramszolgáltatást Kijevben és több más ukrán régióban – írja a The Kyiv Independent.

Trump nyilvánosan azt is felvetette, hogy Ukrajnának Tomahawk típusú, nagy hatótávolságú robotrepülőgépeket szállítsanak, amelyek 1600–2500 kilométeres távolságban lévő célpontokat képesek elérni.

A Kreml „rendkívüli aggodalmát” fejezte ki a lehetséges Tomahawk-szállítások miatt, mondván, hogy egy ilyen lépés „az eszkaláció minőségileg új szakaszát” jelentené.

Zelenszkij szerint a Tomahawkok finanszírozása megvalósulhatna az Egyesült Államokkal kötendő „Mega Deal” keretében, befagyasztott orosz vagyonból, vagy a NATO által vezetett Priority Ukraine Requirements List (PURL) programon keresztül.

Borítókép: Volodimir Zelenszkij és Donald Trump (Fotó: AFP)

Oroszország újra az ukrán energiahálózatot támadja – sötétre és hideg télre készülhet Kijev

