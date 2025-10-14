Az Európai Unió külügyi vezetőjével, Kaja Kallasszal közösen tartott sajtótájékoztatón Volodimir Zelenszkij kijelentette, hogy a Donald Trumppal folytatott telefonbeszélgetések „nem voltak elegendőek” minden fontos kérdés áttekintéséhez. A washingtoni meghívásra szervezett csúcstalálkozó az ötödik személyes megbeszélés lesz Trump és Zelenszkij között azóta, hogy az amerikai elnök januárban ismét hivatalba lépett. A két vezető legutóbb szeptember 23-án, az ENSZ-közgyűlés idején találkozott New Yorkban – számolt be az Origo.
Washingtonba rendelték Zelenszkijt, Trump intézkedik
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök október 13-án bejelentette, hogy a hét második felében Washingtonban találkozik amerikai hivatali partnerével, Donald Trumppal – a hírt később az amerikai elnök is megerősítette. A washingtoni találkozót október 17-re tűzték ki, és két korábbi telefonbeszélgetés folytatásaként valósul meg, amelyek során Zelenszkij és Trump az ukrán légvédelemről és a nagy hatótávolságú fegyverrendszerekről egyeztettek az orosz támadások erősödése miatt.
Zelenszkij emlékeztetett arra is, hogy Julija Szviridenko miniszterelnök vezetésével egy ukrán delegáció már úton van az Egyesült Államokba.
Korábban az ukrán elnök elmondta: a küldöttség célja, hogy a Washingtonnal kötendő „Mega Deal” keretében további légvédelmi rendszerek és HIMARS rakétarendszerek beszerzéséről tárgyaljon. Trump később, az Air Force One fedélzetén újságíróknak nyilatkozva, megerősítette a két vezető közötti tervezett találkozót.
Arra a kérdésre, hogy október 17-én fogadja-e Zelenszkijt a Fehér Házban, Trump úgy válaszolt: „Azt hiszem, igen.”
Kijev továbbra is külföldi partnerei támogatását kéri Ukrajna légvédelmének megerősítéséhez, mivel Moszkva fokozza légi támadásait az ország energiahálózata ellen. Október 10-én egy nagyszabású orosz csapás ideiglenesen megbénította az áramszolgáltatást Kijevben és több más ukrán régióban – írja a The Kyiv Independent.
Trump nyilvánosan azt is felvetette, hogy Ukrajnának Tomahawk típusú, nagy hatótávolságú robotrepülőgépeket szállítsanak, amelyek 1600–2500 kilométeres távolságban lévő célpontokat képesek elérni.
A Kreml „rendkívüli aggodalmát” fejezte ki a lehetséges Tomahawk-szállítások miatt, mondván, hogy egy ilyen lépés „az eszkaláció minőségileg új szakaszát” jelentené.
Zelenszkij szerint a Tomahawkok finanszírozása megvalósulhatna az Egyesült Államokkal kötendő „Mega Deal” keretében, befagyasztott orosz vagyonból, vagy a NATO által vezetett Priority Ukraine Requirements List (PURL) programon keresztül.
Borítókép: Volodimir Zelenszkij és Donald Trump (Fotó: AFP)
