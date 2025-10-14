Washingtonba rendelték Zelenszkijt, Trump intézkedik

Zelenszkij emlékeztetett arra is, hogy Julija Szviridenko miniszterelnök vezetésével egy ukrán delegáció már úton van az Egyesült Államokba.

Korábban az ukrán elnök elmondta: a küldöttség célja, hogy a Washingtonnal kötendő „Mega Deal” keretében további légvédelmi rendszerek és HIMARS rakétarendszerek beszerzéséről tárgyaljon. Trump később, az Air Force One fedélzetén újságíróknak nyilatkozva, megerősítette a két vezető közötti tervezett találkozót.

Arra a kérdésre, hogy október 17-én fogadja-e Zelenszkijt a Fehér Házban, Trump úgy válaszolt: „Azt hiszem, igen.”

Kijev továbbra is külföldi partnerei támogatását kéri Ukrajna légvédelmének megerősítéséhez, mivel Moszkva fokozza légi támadásait az ország energiahálózata ellen. Október 10-én egy nagyszabású orosz csapás ideiglenesen megbénította az áramszolgáltatást Kijevben és több más ukrán régióban – írja a The Kyiv Independent.