TrumpNATOorosz energiaOrbán ViktorZelenszkij

Trump és Zelenszkij energiaügyi játszmája

Donald Trump kijelentése, miszerint Orbán Viktorral is beszél majd az orosz energiáról, jelzésértékű. Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője közösségi oldalán szedte pontokba, hogy az amerikai elnök jól tudja: Magyarország és más NATO-tagállamok nem mondhatnak le az orosz energiáról.

Szabó István
2025. 09. 25. 3:02
Orbán Viktor magyar miniszterelnök és Donald Trump amerikai elnök Trump Mar-a-Lago-i rezidenciáján, Palm Beachen, Floridában Fotó: Fischer Zoltán Forrás: Miniszterelnöki Hivatal
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Donald Trump és Volodimir Zelenszkij találkozóján az amerikai elnök azt mondta, hogy Orbán Viktor a barátja, és majd beszél vele az orosz energiavásárlás leállításáról.

Trump
Donald Trump amerikai elnök találkozója Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel az ENSZ közgyűlésének alkalmából New Yorkban, 2025. szeptember 23-án (Fotó: AFP/Brendan Smialowski)

Deák Dániel politikai elemző közösségi oldalán arról írt, hogy szó sincs valódi nyomásgyakorlásról, sokkal inkább egy időhúzó taktikáról.

Trump tudja, hogy ez lehetetlen. Magyarország, Szlovákia és Törökország is olyan NATO-tagállam, amelyek képtelenek lemondani az orosz energiáról, ráadásul több nyugat-európai ország is közvetítőn keresztül továbbra is vásárol. Sőt, Ukrajna is magyarországi forrásból jut hozzá az orosz energiához. 

„Ezzel az amerikaiak, maga Trump is teljesen tisztában van” – hangsúlyozta Deák Dániel.

Az időhúzás lehet a célja

Az elemző szerint Trump olyan követeléseket fogalmaz meg, amelyek teljesíthetetlenek, így újabb és újabb vitákkal heteket, akár hónapokat nyerhet az orosz–ukrán háború ügyében.

Korábban is előfordult. Júliusban az amerikai elnök 50 napos ultimátumot adott Putyinnak a háború lezárására, szankciókat helyezve kilátásba. Az ultimátum lejárt, szankciók nem jöttek, ellenben Trump augusztusban baráti hangulatú találkozót tartott Putyinnal Alaszkában.

Nem tudjuk, miben állapodtak meg. A nyilvánosság előtt soha nem derülhet ki pontosan, miről egyezett meg a két vezető Alaszkában, azonban Deák Dániel szerint az is elképzelhető, hogy a háttérben egy szélesebb körű alku született gazdasági és geopolitikai kérdésekről.

Trump Orbán Viktor barátja

Maga az amerikai elnök mondta, hogy Orbán Viktor a barátja

– emlékeztetett Deák Dániel, hozzátéve: Trump a szlovák és a török vezetéssel is jó kapcsolatot ápol. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter pedig világossá tette, hogy az amerikai fél is tudja: Magyarország számára létkérdés az orosz energia.

Röviden tehát: nem eszik olyan forrón a kását!

– fogalmazott az elemző.

Borítókép: Orbán Viktor magyar miniszterelnök és Donald Trump amerikai elnök Trump Mar-a-Lago-i rezidenciáján, Palm Beachen, Floridában (Fotó: Miniszterelnöki Hivatal/Fischer Zoltán)


 


 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Gajdics Ottó
idezojelekszerzetes

Sátán a templom előtt

Gajdics Ottó avatarja

Egyre fenyegetőbb a mindent elpusztító tűzveszély is, és már gyülekezik a bukott lódoktor körül a hódító horda felajzott csürhéje.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu