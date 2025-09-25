Trump és Zelenszkij energiaügyi játszmája

Donald Trump és Volodimir Zelenszkij találkozóján az amerikai elnök azt mondta, hogy Orbán Viktor a barátja, és majd beszél vele az orosz energiavásárlás leállításáról.

Donald Trump amerikai elnök találkozója Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel az ENSZ közgyűlésének alkalmából New Yorkban, 2025. szeptember 23-án (Fotó: AFP/Brendan Smialowski)

Deák Dániel politikai elemző közösségi oldalán arról írt, hogy szó sincs valódi nyomásgyakorlásról, sokkal inkább egy időhúzó taktikáról.

Trump tudja, hogy ez lehetetlen. Magyarország, Szlovákia és Törökország is olyan NATO-tagállam, amelyek képtelenek lemondani az orosz energiáról, ráadásul több nyugat-európai ország is közvetítőn keresztül továbbra is vásárol. Sőt, Ukrajna is magyarországi forrásból jut hozzá az orosz energiához.

„Ezzel az amerikaiak, maga Trump is teljesen tisztában van” – hangsúlyozta Deák Dániel.

Az időhúzás lehet a célja

Az elemző szerint Trump olyan követeléseket fogalmaz meg, amelyek teljesíthetetlenek, így újabb és újabb vitákkal heteket, akár hónapokat nyerhet az orosz–ukrán háború ügyében.

Korábban is előfordult. Júliusban az amerikai elnök 50 napos ultimátumot adott Putyinnak a háború lezárására, szankciókat helyezve kilátásba. Az ultimátum lejárt, szankciók nem jöttek, ellenben Trump augusztusban baráti hangulatú találkozót tartott Putyinnal Alaszkában.

Nem tudjuk, miben állapodtak meg. A nyilvánosság előtt soha nem derülhet ki pontosan, miről egyezett meg a két vezető Alaszkában, azonban Deák Dániel szerint az is elképzelhető, hogy a háttérben egy szélesebb körű alku született gazdasági és geopolitikai kérdésekről.

Trump Orbán Viktor barátja

Maga az amerikai elnök mondta, hogy Orbán Viktor a barátja

– emlékeztetett Deák Dániel, hozzátéve: Trump a szlovák és a török vezetéssel is jó kapcsolatot ápol. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter pedig világossá tette, hogy az amerikai fél is tudja: Magyarország számára létkérdés az orosz energia.

Röviden tehát: nem eszik olyan forrón a kását!

– fogalmazott az elemző.