Menczer Tamás bátorságot, nyílt vitát vár a tiszásoktól

Csütörtökön 100 milliós fejlesztést jelentett be Menczer Tamás a pilisvörösvári Schiller gimiben, ahol gyönyörű kollégiumi szobák épültek és befejeződött a tetőszerkezet felújítása, modernizációja. A térség országgyűlési képviselője azt is elmondta, hogy további 250 millió forintért szeretnének fejlesztéseket megvalósítani Vörösváron, záros határidőn belül.

Menczer Tamás, a térség fideszes országgyűlési képviselője beszédet mond a pilisvörösvári Schiller Gimnázium és Kollégium felújításának átadásán (Fotó: MTI/Kocsis Zoltán)

A Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója közösségi oldalára feltöltött videójában elmondta, ezek után megjelentek a választókerület tiszásai, akik „természetesen röhögnek, nevetnek”. A politikus erre így reagált:

Na, akkor fiúk, lányok, szedjük össze, szedjétek össze a bátorságotokat. A felhívás elsősorban tiszás ellenfelemre, Bujdosó Andreára vonatkozik, vitassuk meg, hogy ki tett többet és ki tud többet tenni a Budakörnyékért. Van egy érvényes meghívásunk vitára a Partizánba, én bármikor állok elébe. Jövő szerdán pedig Perbálon fogok nyílt fórumot tartani 18 órakor a Szent Anna-házban. Tiszások, bátorság!

Korábban megírta a Magyar Nemzet, hogy a kecskeméti háborúellenes gyűlés előtt Gulyás Márton megkérdezte Menczer Tamást, hogy vállalná-e a vitát a tiszás ellenfelével, Bujdosó Andreával a Partizán műsorában. A Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója elfogadta a felkérést, de úgy tűnik, a tiszás jelöltnek egyelőre nincs bátorsága kiállni egy nyílt vitára a politikussal.