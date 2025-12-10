Menczer Tamás várja vitára tiszás ellenfelét a Partizánba + videó

A kecskeméti háborúellenes gyűlés előtt kérdezte meg Menczer Tamást Gulyás Márton, hogy vállalná-e a vitát a tiszás ellenfelével, Bujdosó Andreával a Partizán műsorában.

A Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója elfogadta a felkérést, ma pedig a parlamentből is üzent a Tisza jelöltjeinek, köztük Bujdosó Andreának: