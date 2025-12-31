zámbó jimmyrendőrkapitányhaláledithulé évaénekestitkos

Felbukkant egy titkos akta Zámbó Jimmy rejtélyes haláláról

Január 2-án lesz 25 éve, hogy fejbe lőtte magát az ismert énekes. Zámbó Jimmy otthonában, egy rosszul elvégzett kitárazás után sütötte el a fegyvert. Csepel egykori rendőrkapitánya elárulta: valóban létezhet egy titkos akta az énekes haláláról, és azt is elárulta, mi lehet benne.

Munkatársunktól
2025. 12. 31. 19:26
2026. január 2-án szomorú évfordulóra emlékezhetnek a rajongók: Zámbó Jimmy 25 évvel ezelőtt végzett magával csepeli otthonában. A tragédia hallatán az elsők között ért ki a helyszínre Vágó Imréné, a XXI. kerület akkori rendőrkapitánya, aki a család régi barátja volt, és a helyszínt biztosító rendőrök munkáját felügyelte. Az azóta visszavonult rendőrtiszt a Hot! magazinnak elárulta, hogy mit tapasztalt a helyszínen, és kitért arra is, igazak-e a pletykák egy titkos akta létezéséről, amely az énekes halálának körülményeiről készült.

Zámbó Jimmy halála kapcsán létezik egy titkos akta, amelyhez keveseknek van hozzáférése
Zámbó Jimmy halála kapcsán létezik egy titkos akta, amelyhez keveseknek van hozzáférése (Fotó: Bors)

 

Zámbó Jimmy „buta balesete”

A volt rendőrkapitány elmondta: kollégái hamar rekonstruálták, hogy egy végzetes hiba vezetett az énekes halálához. Az esemény idején a házban Jimmy, Edit asszony, az énekes felesége, Hulé Éva, a család barátja és Jimmy legkisebb gyermeke, Adrián tartózkodott.

A baleset előtt néhány hónappal betörtek Jimmyékhez, aki vásárolt egy önvédelmi gázpisztolyt a feleségének. A közelgő turnéja miatt tudta, keveset lesz otthon, ezért a fegyvert az asszonyra bízta. Hulé Éva meglátta a pisztolyt az asztalán, és megkérdezte, hogy hogyan működik. Jimmy ekkor felment az emeletre, és kilőtt a gázfegyverrel az ablakon.

A vallomások alapján Éva megjegyezte, hogy jó nagyot szólt a pisztoly, erre Jimmy rákontrázott:

Hát még ha hallanád az enyémet!

Így került elő az énekes Beretta típusú maroklőfegyvere, amivel szintén kilőtt egyet az ablakon. Ez a feleségének nem tetszett, attól tartott, hogy a szomszédok kihívják a rendőrséget.

Jimmy ezután el akarta rakni a fegyvert, a megfelelő gombot megnyomva a tár kiesett a földre, és vele egy lőszer is. Emiatt az énekes azt hitte, hogy a csövet is kiürítette, ám óriásit tévedett. Ekkor először a feleségére fogta a fegyvert, majd a saját fejéhez emelte és lőtt – elevenítette fel a tanúvallomások emlékeit a rendőrkapitány.

 

Titkos akták

A Hot! feltette a titkos akták létezésére vonatkozó kérdést is, a korábbi rendőrtiszt pedig elmondta:

Nem tudom megcáfolni a titkosított akta létezését.

– Biztos vagyok abban, hogy volt egy operatív ellenőrzés, már csak azért is, mert engem is belekevertek az ügybe. Ez valójában egy rutineljárás, és ilyenkor mindenféle eszközzel megvizsgálják, elemzik, hogy a nyomozás rendben zajlott-e, a nyomozók nem hagytak-e figyelmen kívül valamit, a nyomozás résztvevői nem hibáztak-e. Biztos vagyok benne, hogy engem is tetőtől talpig vizsgáltak. Ellenőrizték a gyerekeket, Szebasztiánt, Zsoltot, Edit asszony első házasságából született fiát és Edit asszonyt. Összevetették a jegyzőkönyveket a cel­la­in­for­má­ciók­kal. Ez lehet az úgynevezett titkos akta, és annak a tartalmát valóban csak kevesen ismerhetik. Ez az akta soha nem kerülhet a nyilvánosság elé – árulta el a rendőrkapitány.

Borítókép: Zámbó Jimmy viaszszobra a budapesti Madame Tussauds múzeumban (Fotó: Dömötör Csaba)

