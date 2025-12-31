Felbukkant egy titkos akta Zámbó Jimmy rejtélyes haláláról

2026. január 2-án szomorú évfordulóra emlékezhetnek a rajongók: Zámbó Jimmy 25 évvel ezelőtt végzett magával csepeli otthonában. A tragédia hallatán az elsők között ért ki a helyszínre Vágó Imréné, a XXI. kerület akkori rendőrkapitánya, aki a család régi barátja volt, és a helyszínt biztosító rendőrök munkáját felügyelte. Az azóta visszavonult rendőrtiszt a Hot! magazinnak elárulta, hogy mit tapasztalt a helyszínen, és kitért arra is, igazak-e a pletykák egy titkos akta létezéséről, amely az énekes halálának körülményeiről készült.

Zámbó Jimmy halála kapcsán létezik egy titkos akta, amelyhez keveseknek van hozzáférése (Fotó: Bors)

Zámbó Jimmy „buta balesete”

A volt rendőrkapitány elmondta: kollégái hamar rekonstruálták, hogy egy végzetes hiba vezetett az énekes halálához. Az esemény idején a házban Jimmy, Edit asszony, az énekes felesége, Hulé Éva, a család barátja és Jimmy legkisebb gyermeke, Adrián tartózkodott.

A baleset előtt néhány hónappal betörtek Jimmyékhez, aki vásárolt egy önvédelmi gázpisztolyt a feleségének. A közelgő turnéja miatt tudta, keveset lesz otthon, ezért a fegyvert az asszonyra bízta. Hulé Éva meglátta a pisztolyt az asztalán, és megkérdezte, hogy hogyan működik. Jimmy ekkor felment az emeletre, és kilőtt a gázfegyverrel az ablakon.

A vallomások alapján Éva megjegyezte, hogy jó nagyot szólt a pisztoly, erre Jimmy rákontrázott:

Hát még ha hallanád az enyémet!

Így került elő az énekes Beretta típusú maroklőfegyvere, amivel szintén kilőtt egyet az ablakon. Ez a feleségének nem tetszett, attól tartott, hogy a szomszédok kihívják a rendőrséget.

Jimmy ezután el akarta rakni a fegyvert, a megfelelő gombot megnyomva a tár kiesett a földre, és vele egy lőszer is. Emiatt az énekes azt hitte, hogy a csövet is kiürítette, ám óriásit tévedett. Ekkor először a feleségére fogta a fegyvert, majd a saját fejéhez emelte és lőtt – elevenítette fel a tanúvallomások emlékeit a rendőrkapitány.

Titkos akták

A Hot! feltette a titkos akták létezésére vonatkozó kérdést is, a korábbi rendőrtiszt pedig elmondta:

Nem tudom megcáfolni a titkosított akta létezését.

– Biztos vagyok abban, hogy volt egy operatív ellenőrzés, már csak azért is, mert engem is belekevertek az ügybe. Ez valójában egy rutineljárás, és ilyenkor mindenféle eszközzel megvizsgálják, elemzik, hogy a nyomozás rendben zajlott-e, a nyomozók nem hagytak-e figyelmen kívül valamit, a nyomozás résztvevői nem hibáztak-e. Biztos vagyok benne, hogy engem is tetőtől talpig vizsgáltak. Ellenőrizték a gyerekeket, Szebasztiánt, Zsoltot, Edit asszony első házasságából született fiát és Edit asszonyt. Összevetették a jegyzőkönyveket a cel­la­in­for­má­ciók­kal. Ez lehet az úgynevezett titkos akta, és annak a tartalmát valóban csak kevesen ismerhetik. Ez az akta soha nem kerülhet a nyilvánosság elé – árulta el a rendőrkapitány.