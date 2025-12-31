Orbán ViktorvideóInstagram

Orbán Viktor: Még így visszanézve is sűrű év volt + videó

Videóval búcsúzott a 2025-ös évtől Instagram-oldalán Orbán Viktor. A miniszterelnök az elmúlt év fontos politikai és személyes pillanataiba engedett betekintést.

Magyar Nemzet
2025. 12. 31. 18:58
Orbán Viktor miniszterelnök
Orbán Viktor miniszterelnök Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály Fischer Zoltán
Orbán Viktor az Instagram-oldalán közzétett bejegyzésében egy rövid videóval tekintett vissza az elmúlt évre. A felvétel a miniszterelnök 2025-ös évének különböző mozzanatait mutatja be: találkozókat, politikai beszédeket, a tusványosi szereplést, beszédírást, valamint kötetlenebb, vidám pillanatokat is.

Orbán Viktor miniszterelnök
Orbán Viktor miniszterelnök Fotó: Facebook

A videóhoz fűzött szövegében Orbán Viktor így fogalmazott:

Még így visszanézve is sűrű év volt. Jövőre folyt. köv.

Magyarország egy kivételesen stabil európai ország. Van egy munkaalapú gazdasági rendszerünk, ami eltér a brüsszeli hadigazdaság rendszerétől, és van egy családokra épülő társadalmi rendszerünk. Ez a két pillér, amin áll a magyar élet. Ezeket nem lehet feladni – ezt egy korábbi, Facebookon közzétett bejegyzésében írta a miniszterelnök.

Ezek azok a stabilitást adó pillérek, amelyeken nyugszik ma a magyar társadalom. Itt nincsen migráció, itt nincsen gender, itt nincsen brüsszeli alávetettség. Itt szuverenitás van, családbarát politika, érdemalapú, teljesítményre épülő gazdaságpolitika és a családok tisztelete

– tette hozzá.

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök (Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán)

