Menczer TamásPartizánBujdosó Andrea

Menczer Tamás elfogadta a Partizán meghívását, készen áll a vitára a tiszás Bujdosó Andreával

Menczer Tamás megüzente, hogy a Fidesz képviselőjelöltjeként elfogadja a vitameghívást a Partizánba. Kihívója a Tisza Párt fővárosi képviselője, Bujdosó Andrea lesz.

Magyar Nemzet
2025. 12. 08. 11:30
– A kecskeméti háborúellenes gyűlés előtt azt kérdezte tőlem Gulyás Márton, hogy vállalnám-e a vitát a tiszás ellenfelemmel, Bujdosó Andreával. Mondtam, hogy igen, örömmel. Ezt követően azt kérdezte, vállalnám-e a vitát a Partizánban. Azt feleltem, hogy ezt is megfontolom. Nos, megfontoltam. Tisztelettel tájékoztatom, hogy örömmel vállalom a vitát a Partizánban is, az ön moderálása mellett – jelentette be Menczer Tamás a közösségi oldalán.

A Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója azt kérte, hogy ha Bujdosó Andrea is hajlandó a vitára, a műsorkészítők keressék meg az időpont és a részletek egyeztetésére.

– Addig is, holnap Tinnyén tartok nyílt fórumot 18 órától a Kossuth Lajos Művelődési Házban – közölte Menczer Tamás, aki mindenkit szeretettel vár.

 


Borítókép: Menczer Tamás (Fotó: MTI/Komka Péter)

