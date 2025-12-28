Rendkívüli

Mi volt az év mondata?

„Szavazzon az év mondatára!” – ezzel a felhívással tett közzé Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója válogatást az elmúlt hónapok figyelemre méltó politikai megszólalásaiból.

Magyar Nemzet
2025. 12. 28. 13:35
Orbán Balázs a közösségi oldalán Szavazzon az év mondatára! címmel osztott meg egy összeállítást az elmúlt időszak emlékezetes politikai kijelentéseiből. A miniszterelnök politikai igazgatójának bejegyzésében több közéleti szereplő markáns mondata is helyet kapott, amelyekre a követők reakciókkal voksolhatnak.

Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója (Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt)

A felsorolás élén Orbán Viktor miniszterelnök kijelentése áll az ukrajnai háborúról:

Se katonát, se pénzt, se fegyvert nem adunk az ukrajnai háborúba, ez nem Magyarország érdeke, nem Magyarország háborúja – Magyarországnak ki kell maradnia a háborúból!

Orbán Viktor Pesterzsébeten, a Tátra téri piacon hatalmas tömeg előtt írta alá a Fidesz által Brüsszel háborús tervei ellen elindított aláírásgyűjtő ívet.

A válogatásban helyet kap Kapu Tibor gondolata is, amely a magyarok összetartásáról és erejéről szól:

15 millió magyar ember emelt ma idáig. Támogatásotok olyan, mint a szürke hamu alatt nyugvó parázs. Belül csendben izzik, de ha fát dobnak rá, egyként lángol. A ti hangotok hangosabb, mint a rakétánk, erőtök nagyobb, mint a gravitáció.

A második magyar kutatóűrhajós negyvenöt évvel Farkas Bertalan útja után képviselte Magyarországot a világűrben. A Hunor program részeként Kapu Tibor június 25-én indult a Nemzetközi Űrállomásra. A misszióval nemcsak tudományos kísérleteket vitt magával, hanem Magyarország is fontos lépést tett az űripari fejlődés útján.

A poszt idézi Donald Trump korábbi nyilatkozatát is, amelyben dicsérően beszél Orbán Viktorról, és teljes támogatásáról biztosítja: 

Szeretjük Viktort. Fantasztikus vagy! Tudom, hogy sokan nem értenek egyet velem, de az én véleményem számít. Ő egy nagyszerű vezető. Támogattam őt a legutóbbi választáson, és huszonnyolc százalékponttal nyert. Száz százalékban mögötted állunk!

Szerepel továbbá Tarr Zoltán elhíresült mondata a Tisza Párt politikájáról:

Nem fogok mindent elmondani, mert akkor megbukunk. […] Választást kell nyerni, utána mindent lehet.

Ruszin-Szendi Romulusz kijelentésére is lehet voksolni, aki egy fórumon a sorkatonaság visszaállítását sürgette:

Ha Ukrajna NATO- vagy EU-tag lenne, akkor jogos lenne, hogy oda bemennek a mi erőink. […] Ha baj van, akkor berántunk mindenkit azonnal!

Borítókép: Donald Trump és Orbán Viktor (Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos)


