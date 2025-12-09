Magyar PéterKocsis Mátéfrakcióülés

Titokban beszéli át adóemelési terveit a Tisza Párt

A Fidesz frakcióvezetője nem érti, miért tart a Tisza Párt titkos frakcióülést az adóemelési tervekről, ha azokat már mindenki ismeri.

Forrás: Facebook2025. 12. 09. 14:49
A Tisza Párt Balatonfüreden beszéli át az adóemelési terveket, de csak titokban – számolt be róla Kocsis Máté. A Fidesz frakcióvezetője nem érti, hogyan tarthatnak frakció nélkül frakcióülést. Az egyetlen frakció, amelynek ők is tagjai, az Európai Parlamentben van, és Manfred Weber vezeti, de ő nem lesz jelen.

Kocsis Máté, a Fidesz parlamenti frakcióvezetője. Fotó: MTI/Bús Csaba

A frakcióvezető azt írta: „Magyar Péter valami első száznapos programról posztolt, amitől minden ép memóriájú embernek görcsbe rándul a gyomra: mindig baloldali kormányok csinálnak ilyet, mint például Medgyessy vagy Gyurcsány. Nem is csoda, most is ugyanazok a tanácsadók.” 

Az eredményét pedig ismerjük az ilyen 100 napos őrjöngéseknek: a végén megszorítások, elvonások, adóemelések

 – tette hozzá.  

Kocsis Máté szerint kár volt Forsthoffer alelnök asszony szállodájába menni, hiszen már minden kiszivárgott a Tisza Párt adóemelési terveiről, hiába nem akartak beszélni róla, nehogy megbukjanak.  

Péter! Neked nem 100 napos programod van, hanem 124 napod van már csak arra, hogy belevezesd a baloldalt egy újabb ordenáré vereségbe. Aztán felkenődsz a falra, a többiek meg mehetnek a presskukacba

 – üzente pikírten Magyar Péternek a Fidesz frakcióvezetője.

Mint azt megírtuk: Ma reggel az Igazság órájában is téma volt a tiszás megszorítócsomag. Giró-Szász András erről úgy vélekedett: a Tiszához köthető tanácsadók korábbi nyilatkozatai mind alátámasztják ennek a tervnek a valódiságát. 

2006-tól a magyar baloldali politikacsinálás nagy machinátorai is felbukkantak, ilyen például Szigetvári Viktor

– mondta a politikai tanácsadó, hozzátéve, Kármán András azért távozott az Orbán-kormányból és kötött ki a Tiszánál, mert ellenezte az IMF-fel való szakítást, pedig a valutaalap azt is megmondta volna, hogy a felvett hitelt mire, milyen formában lehet, illetve kell költeni. 

Szó volt arról is, hogy az Index által nyilvánosságra hozott gazdasági tervet hitelteleníteni kell a baloldalon. – Nem érdemi vita folyik erről, hanem evidensnek mondják, hogy azt a kormányoldal találta ki, mutatott rá a politikai tanácsadó.

Balosok a Tisza mellett

Giró-Szász András szerint frusztráltak a baloldali politikusok, megmondóemberek, mert részei voltak a rendszerváltás előttről átívelő rendszernek, ahol megmondták, mi  a helyes, mi a szalonképes. És a vezénylőpálca sokadszor került ki a kezükből, ami frusztrálttá teszi őket, úgy érzik, ez az utolsó esélyük, hogy visszakerüljenek a fókuszba. 

– Az az ember, aki egyik napról a másikra lett az ellenzék vezérlő csillaga, mindent elmond a baloldal állapotáról

– vélekedett. Hozzátette, ez egy újabb projekt ugyanattól a cégtől. – Számos módon próbálkoztak azzal, hogy az ő képükbe nem illeszkedő Orbán-kormány hogyan dönthető meg. Ráadásul a regnáló hazai kormányzás ikon lehet egész Nyugat-Európában. A külföldi irányítók számára Magyar Péter csak egy báb, akit felhasználnak ebben a dologban. 

Az előző 16 évben az utolsó hónapokban mindig felsejlett Bajnai Gordon személye

– emelte ki annak kapcsán, hogy a baloldali megmondóemberek mindig megpróbálnak találni egy éppen aktuális „megmentőt”. 

