Igazság órájaTisza PártNémet BalázsMagyar Péter

A Tisza Pártot ugyanaz a baloldali kör támogatja, mint a 2022-es ellenzéki összefogást + videó

Giró-Szász András az Igazság órájában.

Magyar Nemzet
2025. 12. 09. 7:15
Gíró-Szász András az Igazság órájában (Forrás: YouTube/képernyőkép)
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Giró-Szász András politikai tanácsadó volt a keddi Igazság órája vendége. 

Fotó: Kurucz Árpád

Németh Balázs, a Fidesz frakció szóvivője vendégével először a Tisza megszorítócsomagjáról beszélgetett. Gíró-Szász András erről úgy vélekedett: a Tiszához köthető tanácsadók korábbi nyilatkozatai mind alátámasztják ennek a tervnek a valódiságát. 

2006-tól a magyar baloldali politikaicsinálás nagy machinátorai is felbukkantak, ilyen például Szigetvári Viktor 

– mondta a politikai tanácsadó, hozzátéve, Kármán András azért távozott az Orbán-kormányból, és kötött ki a Tiszánál, mert ellenezte az IMF-el való szakítást, pedig a Valutaalap azt is megmondta volna, hogy a felvett hitelt mire, milyen formában lehet, illetve kell költeni. 

Szó volt arról is, hogy az Index által nyilvánosságra hozott gazdasági tervet hitelteleníteni kell a baloldalon. – Nem érdemi vita folyik erről, hanem evidensnek mondják, hogy azt a kormányoldal találta ki, mutatott rá a politikai tanácsadó.

Balosok a Tisza mellett

Giró-Szász András szerint frusztráltak a baloldali politikusok, megmondóemberek, mert részei voltak a rendszerváltás előttről átívelő rendszernek, ahol megmondták, mi  a helyes, mi a szalonképes. És a vezénylő pálca sokadszor került ki a kezükből, ami frusztrálttá teszi őket, úgy érzik, ez az utolsó esélyük, hogy visszakerüljenek a fókuszba. 

– Az az ember, aki egyik napról a másikra lett az ellenzék vezérlő csillaga, mindent elmond a baloldal állapotáról

 – vélekedett. Hozzátette, ez egy újabb projekt ugyanattól a cégtől. – Számos módon próbálkoztak azzal, hogy az ő képükbe nem illeszkedő Orbán-kormány hogyan dönthető meg. Ráadásul a regnáló hazai kormányzás ikon lehet egész Nyugat-Európban. A külföldi irányítók számára Magyar Péter csak egy báb, akit felhasználnak ebben a dologban. 

Az előző 16 évben az utolsó hónapokban mindig felsejett Bajnai Gordon személye

 – emelte ki annak kapcsán, hogy a baloldali megmondóemberek mindig megpróbálnak találni egy éppen aktuális „megmentőt”. 

Letiltott jelöltek

A politikai tanácsadó elmondta, tudjuk, hogy miért abszurd, hogy vitázzon Orbán Viktor Magyar Péterrel, a két személy egészen más, 

Magyar Péter vitakészsége pedig olyan, mint Gyurcsányé 2006-ban: mondhat bármit, és utána kiderülhet, hogy az nem úgy van valójában. 

A műsorvendég szerint kérdés, hogy lehet-e érdemi beszélgetést folytatni Magyar Péterrel. De rögvest meg is adta erre a kérdésre a nemleges választ.

Bajban van a brüsszeli elit

Hétfőn Londonban Nagy-Britannia, Németország és Franciaország vezetője tárgyalt Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel. A londoni találkozóról Giró-Szász András azt mondta, a korábbi francia elnök, és a korábbi német kancellár ugyanígy beszélt, mint a mostaniak, „csak a nevük volt más”.

– Az EU azért is jött létre, hogy a tagállamok között ne legyen olyan ellentét, és ne törjön ki háború 

– hangsúlyozta. Hozzátette, az ukrán háború támogatása pénzzel, emberrel, fegyverrel abszurd, mert nincs olyan háttéripara Európának, amivel ezt meg tudná tenni, a két legnagyobb hitelezővel pedig összerúgta a port, tehát nincs pénze. Brüsszel ezért pénzt szedne be, ami lehetetlen, mert olyan eladósodáshoz vezetne, ami megdöntené a regnáló politikai vezetőket. Hangsúlyozta, óriási felelőtlenség a bankrendszer bizalmát is eljátszani.

Jelezte, az Európai Unió is áldozat, de 

azért válsztunk politikusokat, hogy az érzelmeiken felülkerekedve, számunkra hosszútávon racionális, jó döntéseket hozzanak.

 – Amíg ez a vezetése van az uniónak, nem akarnak kiegyezni az ukrán, az orosz vagy az amerikai vezetéssel, mert akkor el kéne ismerni, hogy tévedtek, és akkor az elmúlt 25 évben felépített rendszer összeomlana – emelte ki.

Az adásban idézték Dieter Bohlen zenészt, a Modern Talking egyik tagját, aki azt mondta: „Csalódott vagyok, mint sok más német”. Ennek kapcsán Giró-Szász azt mondta, korábban, amikor a bevándorlás volt a téma, sokszor elmondták a németek, hogy drukkolnak Magyarországnak, hogy kitartson a politkája mellett, de a német sajtó erről nem írhat, mert „azonnal kinyírnák őket”. Jelezte, az AfD most erős Németországban, mert a józan ész szembejön ott is, és az emberek már nem hisznek azoknak, akik álproblémának nevezik a valós gondokat. 

Migrációs krízis Európában

Annak kapcsán, hogy Brüsszelben közölték, Magyraországnak be kell segíteni a migránsok miatt nyomás alatt lévő államoknak, különban 18500 bevándorlót kiváltó pénzt kell fizetnie, a politikai tanácsadó közölte, ebben a brüsszeli dokumentumban az is szerepel, hogy mely államok nem veszélyeztetettek. 

– Az elmúlt 10 évben az unióba érkezett menekültek legalább egy, de inkább 4-5 biztonságos országon jutott át, noha már az elsőben fel kellett volna tartóztatni őket

 – mondta.

A műsorban felidézték Orbán Viktor szavait, aki tegnap azt mondta Törökországban: eljött a pillanat, hogy a Nyugattal szemben is védekeznünk kell. – Megtörténhet, hogy a nyugati határon is kell valami védelem, mert egyre többen jönnek ide, mert is nyugodtan, biztonságban élhetnek – mondta Giró-Szász András


További játékainkhoz kattintson ide!

Borítókép: Gíró-Szász András az Igazság órájának vendége (Forrás: Facebook)

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekkatonaszökevény

Üzenet a tiszásnak

Bayer Zsolt avatarja

Kis adalék a szeretetországot építő tiszások kecskeméti kiscsoportos foglalkozásáról.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu