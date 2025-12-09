A Tisza Pártot ugyanaz a baloldali kör támogatja, mint a 2022-es ellenzéki összefogást + videó

Giró-Szász András politikai tanácsadó volt a keddi Igazság órája vendége.

Fotó: Kurucz Árpád

Németh Balázs, a Fidesz frakció szóvivője vendégével először a Tisza megszorítócsomagjáról beszélgetett. Gíró-Szász András erről úgy vélekedett: a Tiszához köthető tanácsadók korábbi nyilatkozatai mind alátámasztják ennek a tervnek a valódiságát.

2006-tól a magyar baloldali politikaicsinálás nagy machinátorai is felbukkantak, ilyen például Szigetvári Viktor

– mondta a politikai tanácsadó, hozzátéve, Kármán András azért távozott az Orbán-kormányból, és kötött ki a Tiszánál, mert ellenezte az IMF-el való szakítást, pedig a Valutaalap azt is megmondta volna, hogy a felvett hitelt mire, milyen formában lehet, illetve kell költeni.

Szó volt arról is, hogy az Index által nyilvánosságra hozott gazdasági tervet hitelteleníteni kell a baloldalon. – Nem érdemi vita folyik erről, hanem evidensnek mondják, hogy azt a kormányoldal találta ki, mutatott rá a politikai tanácsadó.

Balosok a Tisza mellett

Giró-Szász András szerint frusztráltak a baloldali politikusok, megmondóemberek, mert részei voltak a rendszerváltás előttről átívelő rendszernek, ahol megmondták, mi a helyes, mi a szalonképes. És a vezénylő pálca sokadszor került ki a kezükből, ami frusztrálttá teszi őket, úgy érzik, ez az utolsó esélyük, hogy visszakerüljenek a fókuszba.

– Az az ember, aki egyik napról a másikra lett az ellenzék vezérlő csillaga, mindent elmond a baloldal állapotáról

– vélekedett. Hozzátette, ez egy újabb projekt ugyanattól a cégtől. – Számos módon próbálkoztak azzal, hogy az ő képükbe nem illeszkedő Orbán-kormány hogyan dönthető meg. Ráadásul a regnáló hazai kormányzás ikon lehet egész Nyugat-Európban. A külföldi irányítók számára Magyar Péter csak egy báb, akit felhasználnak ebben a dologban.

Az előző 16 évben az utolsó hónapokban mindig felsejett Bajnai Gordon személye

– emelte ki annak kapcsán, hogy a baloldali megmondóemberek mindig megpróbálnak találni egy éppen aktuális „megmentőt”.

Letiltott jelöltek

A politikai tanácsadó elmondta, tudjuk, hogy miért abszurd, hogy vitázzon Orbán Viktor Magyar Péterrel, a két személy egészen más,

Magyar Péter vitakészsége pedig olyan, mint Gyurcsányé 2006-ban: mondhat bármit, és utána kiderülhet, hogy az nem úgy van valójában.

A műsorvendég szerint kérdés, hogy lehet-e érdemi beszélgetést folytatni Magyar Péterrel. De rögvest meg is adta erre a kérdésre a nemleges választ.