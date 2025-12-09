Zelenszkijháborúpárti koalícióbéketervDeák DánielTrump

Felbiztatták a háborúpárti európai vezetők: Zelenszkij Trumpnak üzent

Deák Dániel posztja rávilágított, hogy az ukrán elnököt felbiztatták a háborúpárti európai vezetők: Zelenszkij ugyanis Trumpnak üzent, hogy nem enged át egyetlen területet sem, harcolnak tovább.

2025. 12. 09. 8:09
Zelenszkij ukrán elnök Londonban, ahol Nagy-Britannia, Németország és Franciaország vezetőivel tárgyalt Forrás: AFP
Deák Dániel politológus a Telegramon arról számolt be, hogy Zelenszkij ukrán elnök Londonban, ahol Nagy-Britannia, Németország és Franciaország vezetőivel tárgyalt, közölte, az ukrajnai rendezést szolgáló amerikai béketerv átdolgozott változatát kedden adják át Washingtonnak.

Zelenszkij ukrán elnök Londonban Nagy-Britannia, Németország és Franciaország vezetőivel tárgyalt
Zelenszkij ukrán elnök Londonban Nagy-Britannia, Németország és Franciaország vezetőivel tárgyalt Fotó: AFP

Zelenszkij Trumpnak üzent

A politológus idézte Zelenszkijt, aki ukrán újságíróknak nyilatkozva elmondta, hogy az Egyesült Államok által kidolgozott béketerv 28 pontról 20 pontra rövidült, és hangsúlyozta, hogy a tervből eltávolították „a nyíltan Ukrajna-ellenes álláspontokat”. Ezen kívül Zelenszkij – Deák Dániel szerint – újfent határozottan kizárta a területek átadását Oroszországnak, mondván: 

A törvény szerint ehhez nincs jogunk – sem az ukrán törvények, sem az alkotmányunk, sem a nemzetközi jog szerint, ha őszinték vagyunk.

Moszkva ragaszkodik ahhoz, hogy „területeket engedjünk át, de mi nem akarunk semmit átengedni és ezért harcolunk” – közölte Zelenszkij, aki állítólag hozzátette, hogy az Egyesült Államok megpróbál kompromisszumot elérni ebben a kérdésben, de továbbra is „komoly nézetkülönbségek vannak”.

Deák Dániel megjegyezte, hogy magyarul ez azt jelenti, Zelenszkij és az európai vezetők az egyeztetés után továbbra sem hajlandóak belátni a realitásokat, és folytatnák a harcokat. 

A politológus szerint ennek több oka is lehet: egyrészt az, hogy Zelenszkijnek nem érdeke a háború lezárása, mert egy utána tartandó választáson elbukná a hatalmát, másrészt pedig az, hogy az európai vezetők nem hajlandóak belátni, hogy ezt a háborút elvesztették.

Egy másik posztjában Deák Dániel kiemelte: 

Nagyon magabiztos lett az európai tárgyalások után: Amerika mellett Kínának is nekiment Zelenszkij, miattuk is folytatódik a háború.

Borítókép: Ukrajna elnöke, Volodimir Zelenszkij (balra), Nagy-Britannia miniszterelnöke, Keir Starmer (második balra), Franciaország elnöke, Emmanuel Macron (második jobbra) és Németország kancellárja, Friedrich Merz (jobbra) búcsút intenek a Downing Street 10. szám előtt, miután 2025. december 8-án tárgyalásokat folytattak London belvárosában (Fotó: AFP)

