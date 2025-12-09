Felbiztatták a háborúpárti európai vezetők: Zelenszkij Trumpnak üzent

Deák Dániel politológus a Telegramon arról számolt be, hogy Zelenszkij ukrán elnök Londonban, ahol Nagy-Britannia, Németország és Franciaország vezetőivel tárgyalt, közölte, az ukrajnai rendezést szolgáló amerikai béketerv átdolgozott változatát kedden adják át Washingtonnak.

Zelenszkij ukrán elnök Londonban Nagy-Britannia, Németország és Franciaország vezetőivel tárgyalt Fotó: AFP

Zelenszkij Trumpnak üzent

A politológus idézte Zelenszkijt, aki ukrán újságíróknak nyilatkozva elmondta, hogy az Egyesült Államok által kidolgozott béketerv 28 pontról 20 pontra rövidült, és hangsúlyozta, hogy a tervből eltávolították „a nyíltan Ukrajna-ellenes álláspontokat”. Ezen kívül Zelenszkij – Deák Dániel szerint – újfent határozottan kizárta a területek átadását Oroszországnak, mondván: