Felbiztatták a háborúpárti európai vezetők: Zelenszkij Trumpnak üzent

Deák Dániel politológus a Telegramon arról számolt be, hogy Zelenszkij ukrán elnök Londonban, ahol Nagy-Britannia, Németország és Franciaország vezetőivel tárgyalt, közölte, az ukrajnai rendezést szolgáló amerikai béketerv átdolgozott változatát kedden adják át Washingtonnak.
Zelenszkij Trumpnak üzent
A politológus idézte Zelenszkijt, aki ukrán újságíróknak nyilatkozva elmondta, hogy az Egyesült Államok által kidolgozott béketerv 28 pontról 20 pontra rövidült, és hangsúlyozta, hogy a tervből eltávolították „a nyíltan Ukrajna-ellenes álláspontokat”. Ezen kívül Zelenszkij – Deák Dániel szerint – újfent határozottan kizárta a területek átadását Oroszországnak, mondván:
A törvény szerint ehhez nincs jogunk – sem az ukrán törvények, sem az alkotmányunk, sem a nemzetközi jog szerint, ha őszinték vagyunk.
