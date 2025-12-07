Rendkívüli

Verstappen megnyerte az idényzárót, de nem ő örülhetett a végén

Washington, Moszkva, Isztambul – így néz ki az „elszigetelődés” 2025-ben

Deák Dániel legfrissebb posztja emlékeztet rá: miközben a baloldal évek óta biztosra veszi, hogy Orbán Viktor már régen „elszigetelődött” a nemzetközi porondon, a magyar miniszterelnök egymás után kapja a meghívásokat a világ vezetőitől. Washington és Moszkva után ezúttal Isztambulba utazik a miniszterelnök Recep Tayyip Erdogan meghívására.

Sebők Barbara
2025. 12. 07. 15:30
Isztambulba utazik a miniszterelnök Recep Tayyip Erdogan meghívására Forrás: AFP
Deák Dániel posztja újra rávilágított arra az ellentmondásra, amely évek óta meghatározza a hazai baloldali narratívát. A politológus közösségi oldalán közzétett posztjában úgy fogalmazott: „Ennél már nem tud jobban elszigetelődni: Washington és Moszkva után ezúttal Isztambulba utazik Orbán Viktor, Erdogan török elnök meghívására!”

Deák Dániel: Isztambulba utazik a miniszterelnök Recep Tayyip Erdogan meghívására
Deák Dániel: Isztambulba utazik a miniszterelnök Recep Tayyip Erdogan meghívására Fotó: AFP

Deák Dániel a bejegyzéshez azt írta, hogy Orbán Viktor, valamint a vele tartó magas szintű delegáció hétfőn Törökországban tárgyal, a látogatás pedig Recep Tayyip Erdogan elnök meghívására valósul meg, és Orbán Viktor részt vesz a Törökország–Magyarország Magas Szintű Stratégiai Együttműködési Tanács hetedik ülésén. Úgy fogalmazott, hogy 

a két vezető megvitatja a megerősített stratégiai partnerségi kapcsolat minden aspektusát, valamint eszmét cserél az aktuális regionális és globális kérdésekről is. 

Hozzátette, hogy Törökország továbbá fontos ország hazánk energiaellátása szempontjából, így ez a téma is napirenden lesz. Arra is kitért, hogy Törökország az Egyesült Államok után a második legerősebb NATO-tagállam, regionális nagyhatalom, amellyel Orbán Viktor az elmúlt évtizedben szintén szoros és baráti kapcsolatot alakított ki.

Végül azt is jelezte, hogy várhatóan több megállapodást is aláírnak annak érdekében, hogy tovább erősítsék a kétoldalú kapcsolatok szerződéses alapjait.

Mint arról lapunk is beszámolt, a miniszterelnök hétvégén sem pihen, a demokratikus polgári körök szombati, Kecskeméten megtartott háborúellenes gyűlése után ma Isztambulba utazik. 

Vasárnap sincs pihenés. Irány Isztambul

– írta a közösségi oldalán közzétett fotóhoz a miniszterelnök.

Miközben ellenzéki politikusok és hozzájuk köthető elemzők rendszeresen azzal érvelnek, hogy Magyarország miniszterelnöke nemkívánatos szereplővé vált a nemzetközi diplomáciában, a valóság ennek éppen az ellenkezőjét mutatja. 

Orbán Viktor ma azon kevés uniós kormányfők egyike, akit Washingtonban, Moszkvában és Pekingben egyaránt készséggel fogadnak – ez pedig a mostani geopolitikai helyzetben egyáltalán nem tekinthető jelentéktelen tényezőnek.

A magyar miniszterelnök a Donald Trumppal folytatott találkozót követően Vlagyimir Putyinnal is egyeztetett a magyar energiaellátás biztonságáról, valamint a háború lezárásának lehetőségeiről. Ezek a lépések élesen szembemennek azzal a brüsszeli irányvonallal, amely jelenleg inkább az eszkalációs logikát követi, semmint a tárgyalásos megoldás irányába mozdulna el. Kiszelly Zoltán politológus szerint 

az a fajta nyitott, kelet és nyugat felé egyaránt kommunikáló diplomácia, amelyet a magyar kormány folytat, nemcsak Magyarország elemi érdeke, hanem Európa egyik utolsó reális esélye is lehetne a béke felé vezető úton. 

Miközben a kritikus hangok továbbra is az „elszigetelődés” mantráját ismételgetik, Magyarország miniszterelnöke olyan tárgyalóasztaloknál jelenik meg, ahol a valódi döntések formálódnak. A kérdés egyre kevésbé az, hogy Orbán Viktor elszigetelődött-e, hanem az, hogy Európa mennyire marad ki ezekből a folyamatokból.

Borítókép: Orbán Viktor és Recep Tayyip Erdogan (Fotó: AFP)

