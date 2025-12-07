Washington, Moszkva, Isztambul – így néz ki az „elszigetelődés” 2025-ben

Deák Dániel posztja újra rávilágított arra az ellentmondásra, amely évek óta meghatározza a hazai baloldali narratívát. A politológus közösségi oldalán közzétett posztjában úgy fogalmazott: „Ennél már nem tud jobban elszigetelődni: Washington és Moszkva után ezúttal Isztambulba utazik Orbán Viktor, Erdogan török elnök meghívására!”

Deák Dániel: Isztambulba utazik a miniszterelnök Recep Tayyip Erdogan meghívására Fotó: AFP

Deák Dániel a bejegyzéshez azt írta, hogy Orbán Viktor, valamint a vele tartó magas szintű delegáció hétfőn Törökországban tárgyal, a látogatás pedig Recep Tayyip Erdogan elnök meghívására valósul meg, és Orbán Viktor részt vesz a Törökország–Magyarország Magas Szintű Stratégiai Együttműködési Tanács hetedik ülésén. Úgy fogalmazott, hogy

a két vezető megvitatja a megerősített stratégiai partnerségi kapcsolat minden aspektusát, valamint eszmét cserél az aktuális regionális és globális kérdésekről is.

Hozzátette, hogy Törökország továbbá fontos ország hazánk energiaellátása szempontjából, így ez a téma is napirenden lesz. Arra is kitért, hogy Törökország az Egyesült Államok után a második legerősebb NATO-tagállam, regionális nagyhatalom, amellyel Orbán Viktor az elmúlt évtizedben szintén szoros és baráti kapcsolatot alakított ki.