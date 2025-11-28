Orbán Viktort minden nagyhatalom vezetője szívesen fogadja

Orbán Viktor hajnalban elindult Moszkvába, ahol Putyinnal tárgyal majd Magyarország energiaellátásáról és természetesen a háború lezárásáról. Erről írt a közösségi oldalán Deák Dániel.

Orbán Viktor miniszterelnök a közmédiának nyilatkozik Moszkvába utazása előtt a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren 2025. november 28-án. Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán

A politológus szerint mindezt egy igen intenzív időszakban teszi, hiszen az amerikaiak és az oroszok ezekben a napokban tárgyalnak a béketerv kidolgozásáról.

A magyar kormányfő nemzetközi tekintélyét jól mutatja, hogy ma az egész EU-ban ő az egyetlen olyan vezető, akit minden nagyhatalom szívesen fogad, így Washingtonban, Moszkvában és Pekingben is – tette hozzá Deák Dániel.

Kiemelte:

Ursula von der Leyent ezzel ellentétben még Washingtonban sem fogadják, Pekingben megalázó módon bántak vele legutóbb, míg Moszkvával szóba sem állnak.

Mint arról korábban beszámoltunk, Orbán Viktor péntek hajnalban indult Moszkvába. A közösségi médiában a miniszterelnök úgy fogalmazott:

Energiabiztonság és megfizethető, alacsony energiaárak a téli időszakban Magyarországon – ezért mentünk Washingtonba, és ezért megyek most el Moszkvába is.

