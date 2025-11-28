PutyinminiszterelnökEUOrbán ViktorMoszkvaenergiabiztonság

Orbán Viktort minden nagyhatalom vezetője szívesen fogadja

Washingtonban, Moszkvában és Pekingben is szívesen tárgyalnak a magyar miniszterelnökkel. Orbán Viktor Trump után most Putyinnal tárgyal.

Kozma Zoltán
2025. 11. 28. 7:15
A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök beszédet mond, miután átvette a Pásztor István-díjat Szabadkán 2025. november 27-én.
A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök beszédet mond, miután átvette a Pásztor István-díjat Szabadkán 2025. november 27-én. A díjat idén Orbán Viktor kormányfőnek és Aleksandar Vucic szerb elnöknek ítélték oda
Orbán Viktor hajnalban elindult Moszkvába, ahol Putyinnal tárgyal majd Magyarország energiaellátásáról és természetesen a háború lezárásáról. Erről írt a közösségi oldalán Deák Dániel.

A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök a közmédiának nyilatkozik Moszkvába utazása előtt a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren 2025. november 28-án
Orbán Viktor miniszterelnök a közmédiának nyilatkozik Moszkvába utazása előtt a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren 2025. november 28-án.

A politológus szerint mindezt egy igen intenzív időszakban teszi, hiszen az amerikaiak és az oroszok ezekben a napokban tárgyalnak a béketerv kidolgozásáról. 

A magyar kormányfő nemzetközi tekintélyét jól mutatja, hogy ma az egész EU-ban ő az egyetlen olyan vezető, akit minden nagyhatalom szívesen fogad, így Washingtonban, Moszkvában és Pekingben is – tette hozzá Deák Dániel.

Kiemelte:

Ursula von der Leyent ezzel ellentétben még Washingtonban sem fogadják, Pekingben megalázó módon bántak vele legutóbb, míg Moszkvával szóba sem állnak.

Mint arról korábban beszámoltunk, Orbán Viktor péntek hajnalban indult Moszkvába. A közösségi médiában a miniszterelnök úgy fogalmazott:

Energiabiztonság és megfizethető, alacsony energiaárak a téli időszakban Magyarországon – ezért mentünk Washingtonba, és ezért megyek most el Moszkvába is.

 

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök

