Magyarország 2030-ra Európa tíz legjobb innovátora közé kerülhet

A mesterséges intelligencia már nem a jövő ígérete, hanem a jelen egyik meghatározó szervezőereje – hangsúlyozta Jakab Roland az Agentic Discovery Hackathon – Hogyan alakítják át az autonóm AI rendszerek a kutatás és a felfedezés folyamatait? című eseményen, amelyet a HUN-REN Magyar Kutatási Hálózat székházában rendeztek meg.

Fotó: DKP Visual Kft.

A vezérigazgató kiemelte: a HUN-REN célja, hogy ezt az erőt rendszerszinten állítsa a kutatás szolgálatába. Nem elszigetelt kísérletekben gondolkodnak, hanem egységes, együttműködésre épülő kutatási környezetben. Ennek érdekében

a HUN-REN széles körű AI-szolgáltatásokkal támogatja kutatóit, ezzel olyan kitörési pontot biztosítva a hazai tudomány számára, amely alapot ad a gyors előrelépéshez.

Jakab Roland szerint kiemelkedő infrastruktúrával és egyedi támogatási modellekkel segítik, hogy a hazai szakemberek itthon valósíthassák meg ötleteiket, piacképes eredményeket érjenek el, és nemzetközi sikereket is szerezzenek. „Célunk, hogy a kutatói közösség ne csak kövesse, hanem alakítsa is a jövőt” – fogalmazott.

Magyarország 2030-ra Európa tíz legjobb innovátora közé

A HUN-REN vezérigazgatója, egyben az esemény zsűrijének elnöke hozzátette: azon dolgoznak, hogy Magyarország 2030-ra Európa tíz legjobb innovátora közé kerüljön. Mint mondta, napjaink tudományának alapvető kihívását már nem az információ vagy az eszköztár hiánya jelenti.

Számos szakterületen több adat áll rendelkezésre, mint amennyit érdemben össze lehet hangolni és értelmezni.

A valódi korlátot az egység hiánya jelenti: a széttöredezett munkafolyamatok és az egymástól elszigetelt tudományterületek.

Miről szól a rendezvény?

A 2026-os hackathon központi témája az Agentic Discovery. A terület mélyebb megértését és gyakorlati megismerését a szervezők az ADP AI-Scientist platformhoz való hozzáféréssel támogatják, amelyet a résztvevők a verseny során szabadon használhatnak. A fejlesztés több száz, egymással együttműködő mesterségesintelligencia-alapú eszközt integrál, amelyek a kutatási folyamat teljes spektrumát lefedik – az ötletalkotástól az eredmények publikálásáig –, mindezt etikus és átlátható keretrendszerben.

A hackathon kísérleti teret biztosít annak feltérképezésére, hogy az agentic AI miként válhat a tudományos kutatás hiteles és hatékony részévé.

Az esemény célja, hogy a mesterséges intelligencia szakértői és a különböző tudományterületek kutatói közös munkában alakítsanak ki agentic AI-alapú kutatási koncepciókat és folyamatokat. A résztvevő csapatok eredményeiket az esemény zárásaként egy-egy ötperces prezentációban mutatják be.